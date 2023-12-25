Ashleigh Barty, Marketa Vondrousova'yı yenerek Fransa Açık'ı kazandı

Çek genç Marketa Vondrousova'yı 6-1 6-3 yenerek 1973'te Margaret Court'tan bu yana toprak kort Fransa Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı olmak için bunu değiştirmek zorunda kalabilir.

Barty kalabalığa "Bugün mükemmel bir maç oynadım" dedi.

Vondrousova da aynı fikirdeydi.

"Sanırım bugün bana bir ders verdi" dedi 19 yaşındaki oyuncu.

Barty beş yıl önce tenisi bıraktığından beri neredeyse hiç olmayan bir başarıydı - yıldız bir genç kariyerinin ardından beklentilerle ağırlaştı - ve 2016'da geri dönmeden önce profesyonel kriket bile oynadı.

"Eğer tenisi bırakmamış olsaydım, burada oturup sizinle konuşuyor olur muydum, onu bile bilmiyorum" dedi.

"Açıkçası bu hayatımın başa çıkmam gereken bir parçasıydı ve o zaman verdiğim en iyi karar olduğunu hissediyorum ve geri dönmek daha da iyi bir karardı."

Büyük forehand'i ve çeşitli repertuarıyla çok sevilen 23 yaşındaki oyuncu o günden bu yana yükselişini sürdürüyor ve Pazartesi günü yeni sıralamalar açıklandığında bir başka genç yıldız olan 21 yaşındaki Naomi Osaka'nın ardından altı basamak yükselerek dünya 2 numarası olacak.

Barty'nin yeteneği öyle ki, 15 yaşında Wimbledon'ı kazandıktan sonra hem teklerde hem de çiftlerde grand slam şampiyonu oldu.

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Barty zorlanmadan yapılan hataları tanımlamak için "ucuz hatalar" terimini kullanmayı seviyor ve Justine Henin'in 2007'de Ana Ivanovic'i 6-1 6-2 mağlup etmesinden bu yana Roland Garros'taki en orantısız kadınlar finalinde Vondrousova karşısında raketinden pek fazla hata çıkmadı.

Belki de son altı finalde drama eksik olmadığı için bu gerekliydi.

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Henin, savunma pozisyonlarında yardımcı olabilecek, rakipleri etkisiz hale getirebilecek ve ucuz vuruşları ikna edebilecek harika, çok yönlü bir backhand slice'a sahipti.

Vondrousova ikinci sette Barty'ye karşı zorlanırken, dip çizginin çok ötesinden gelen bir çapraz kort vuruşu sol elini temiz bir galibiyet için şaşırttı.

Harika başlangıç

Karşılaşmanın kilit noktası Barty'nin başlangıcıydı. Finalin Novak Djokovic ve Dominic Thiem arasındaki erkekler yarı finalinin tamamlanması gerektiği için yaklaşık bir buçuk saat gecikmesinin ardından bir yağmur kesintisi daha yaşandı.

Bu, daha önce Paris'te ikinci turu geçemeyen Barty ve Vondrousova için ilk grand slam finaliydi. Ancak Avustralyalı rakibinden daha köklü ve dolayısıyla daha büyük sahnelerde oynamaya alışkın.

Örneğin Mart ayında Barty, grand slamler dışındaki en büyük turnuvalardan biri olan Miami Açık'ı kazandı. Vondrousova ise Philippe Chatrier ana stadyumunda hiç oynamamıştı.

Bu ekstra deneyim çok önemliydi.

Barty, yarı finalde bir başka genç Amanda Anisimova'yı 5-0 ile geçtikten bir gün sonra 4-0'lık hızlı bir avantaj yakaladı.

Ancak Amerikalı oyuncu bir set ve break avantajı elde etmek için toparlanınca Barty'nin finale çıkmak için geri dönmesi gerekti.

Aynı hatayı ikinci kez yapmadı.

Barty, "Dün tam bir roller coaster gibiydi," dedi. "Bunun bir yolu yok. Sanırım hem çok iyi hem de çok kötü tenis oynadım.

"Bugün ise kendime sürekli 'Bu fırsatı bir daha asla yakalayamayabilirim' dedim, o yüzden iki elimle tutmaya çalıştım."

Barty, günün erken saatlerinde yağan yağmura karşılık öğleden sonra güneşli havada 27 galibiyete karşılık 26 zorlanmadan hata yaptı. Cuma günü erkekler yarı finalini büyük ölçüde etkileyen rüzgârlar Barty ve Vondrousova için de geçerliydi ama o kadar şiddetli değildi.

Vondrousova da Barty gibi süper bir dokunuşa sahip. Ancak önceki turlarının aksine, sevdiği drop vuruşu nadiren işe yaradı.

Vondrousova önceki iki maçında Johanna Konta ve Petra Martic'e karşı ilk sette 5-3 gerideyken set puanlarını kurtararak uğursuz pozisyonlardan kurtulmayı başardı ancak Barty bu kadar cömert değildi.

İlk set kaybedildi

Vondrousova finalden önce hiç set kaybetmemişti, bu yüzden Barty'nin açılış setini ve hızlı bir şekilde kazanması bir darbe olmuş olmalı.

Solak tenisçi kazansaydı, Vondrousova 2006 Amerika Açık'ta Maria Sharapova'dan bu yana ve 1997'de Iva Majoli'den bu yana Roland Garros'ta bir majör kazanan ilk genç olacaktı.

Ailesi de turnuvaya katılan Vondrousova, "Sanırım her konuda kendimle gurur duyuyorum, çünkü henüz 19 yaşındayım ve altı zorlu maç kazandım," dedi. Benim için inanılmaz bir iki haftaydı" dedi.

Barty, sınırlı tecrübeye sahip olduğu yüzeyde elde ettiği şampiyonlukla tarihe geçti.

Barty, "Sene başında takımıma sadece düşmekten endişe ettiğimi söylemiştim," dedi. "Ve toprak kort sezonunun sonuna geldiğimizi ve bir kez bile düşmediğimi başarıyla söyleyebilirim. Bu yüzden oldukça mutluyum."

Bilin bakalım sırada hangi grand slam var? Wimbledon. Çim sahada.

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Kaynak: edition.cnn.com