Ashleigh Barty Madison Keys'i devirerek Avustralya Açık finaline yükseldi

25 yaşındaki tenisçi, Amerikalı Madison Keys'i kortta bir saatten biraz fazla bir sürede 6-1 6-3 yenerek Perşembe günü Avustralya Açık finaline yükseldi.

Barty turnuvada henüz bir set bile kaybetmedi ve Avustralya şimdi 1978'den bu yana ilk Avustralya Açık tekler şampiyonunu bekliyor.

Amerikalı tenisçinin Perşembe günü Iga Swiatek'i 6-4 6-1'lik setlerle yenmesinin ardından Cumartesi günkü finalde Danielle Collins ile karşılaşacak.

Barty maçtan sonra "Bu gerçek dışı" dedi.

"Bir Avustralyalı olarak, bir grand slam ülkesi olduğumuz için şımartıldık ve şimdi bir şampiyonluk için oynama şansımız var."

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Finalde 'ne olacağını görün'

İlk set Barty'nin tecrübesini ve yıkıcı servislerini kullanarak sadece 26 dakikada kazanmasıyla bir anda sona erdi.

2015'ten bu yana ilk Avustralya Açık yarı finalini oynayan Keys maça başlamakta zorlandı ancak ikinci sette biraz direnç gösterdi.

Amerikalı oyuncunun birkaç etkileyici galibiyetine rağmen, baştan sona kontrolü elinde tutan Barty oldu.

Avustralyalı seyirciler Barty'nin maç puanını kazanmasının ardından kükreyerek onun 1980'den beri bu etkinlikte tek kadınlar finaline ulaşan ilk Avustralyalı olmasını izledi.

Barty de çok yorgun olmayacak. Yılın ilk grand slam'i boyunca kortta sadece altı saatten biraz fazla zaman geçirdi ve hiç zor durumda görünmedi.

Ancak Avustralyalı sporcu, rakibinin formu göz önüne alındığında finali hafife alamayacak.

Ciddi sağlık sorunlarından geri dönüş yapan Collins, Swiatek karşısında etkileyiciydi ve ilk grand slam finalinde yarışmaya hazır görünüyordu.

28 yaşındaki Amerikalı oyuncu yarı final zaferini kutlamakta güçlük çekerken yüzündeki asık ifadenin ardında hayatının en büyük maçı için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Harika bir duygu. Çok uzun bir yolculuk oldu," dedi maçtan sonra.

"Çok uzun yıllar süren sıkı bir çalışma. Dün, babamın sabahları erkenden kalkıp okuldan önce benimle birlikte antrenman yaptığından bahsettim. Bu sahnede olmak inanılmaz, özellikle de tüm sağlık sorunlarından sonra. Daha mutlu olamazdım."

Collins sağlık sorunları konusunda her zaman açık sözlü oldu ve endometriozis (rahim içini kaplayan dokunun rahim dışında büyümesi) hastalığından kaynaklanan ağrıların şimdiye kadar yaşadığı en kötü ağrılar olduğunu söyledi.

Barty içinse bu, inanılmaz bir kariyerin sadece bir başka bölümü.

Parlak bir gençlik kariyeri geçiren Barty, 2014 yılında tenise ara verdi ve daha sonra sporun "robotik" hale geldiğini ve kendisinin "kendi başarımın kurbanı" olduğunu söyledi.

Krikete yöneldi ve 2016'da tenise geri dönmeden önce Avustralya'da Brisbane Heat ile çok yönlü bir oyuncu olarak sözleşme imzaladı.

Covid-19 salgını sırasında spora bir kez daha ara vermeden önce 2019'da Fransa Açık'ta ilk grand slam'ini kazanmaya devam etti.

Şu anda hayatının en iyi tenis performanslarından bazılarını sergiliyor ve kadınlar turunda kesinlikle yenilmesi gereken bir isim.

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Kaynak: edition.cnn.com