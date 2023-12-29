Ashleigh Barty dünya 1 numarası olarak Wimbledon zaferini hedefliyor

Bu ayın başlarında Roland Garros'ta ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı ve Japon Naomi Osaka 'yı kadınlar dünya sıralamasında zirveden indirdi.

Şimdi 23 yaşındaki Avustralyalı, idolü ve akıl hocası Evonne Goolagong Cawley'in 1980'de ikinci şampiyonluğunu kazanmasından bu yana Wimbledon'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın olmak için teklif veriyor.

"Evonne sporumuzun inanılmaz bir şampiyonu oldu, tanışabileceğiniz en samimi insan ve onunla aynı konuşmada anılmak bile benim için biraz akıl almaz bir şey" diyen Barty, 1976'da Goolagong Cawley'den bu yana 1 numaralı sırayı işgal eden ikinci Avustralyalı kadın.

"O benim için bir ilham kaynağı, bir akıl hocası ve bir arkadaş oldu ve onun kariyerinde başardıklarına yaklaşan herhangi bir şey bile inanılmaz olurdu."

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Çim sevgisi

Barty'nin Paris'te Çek genç Marketa Vondrousova karşısında elde ettiği 6-1 6-3'lük zafer, onu 1973'te Margaret Court'tan bu yana Fransa Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı yaptı.

Ancak Fransa Açık-Wimbledon ikilisini tamamlamak teniste başarılması en zor başarılardan biri çünkü oyuncuların yüksek vuruşlu topraktan düşük vuruşlu çime geçiş yapması gerekiyor.

Roland Garros ve Wimbledon'da arka arkaya şampiyonluk kazanan son oyuncu 2015 yılında Serena Williams olmuştu.

Ancak Barty, 15 yaşında gençler Wimbledon şampiyonu ve 2013'te kaybeden çiftler finalisti olarak çimde form tuttu.

Pazar günü İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen bir çim kort etkinliğinde kazandığı zaferle dünya 1 numarasına yükselen Barty, "Topraktan çime geçişi hiçbir zaman çok zor bulmadım," dedi.

"Çim kort sezonunu seviyorum ve çim kortta kendimi çok rahat hissediyorum."

Kariyerinde ilk kez ana tekler çekilişinde üçüncü turun ötesine geçebileceğinden emin.

"Bu, gençlerde ve çiftlerde inanılmaz başarılar elde ettiğim bir slam" dedi.

"Biraz kendi tarihimi yazmaya çalışmayı ve teklerde başarılı olmayı çok isterim."

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'Kendimi bulmak'

Geçtiğimiz üç hafta içinde Barty'nin tenis zaferine giden sıra dışı yolu uluslararası spor dünyasının hayal gücünü ele geçirdi.

Beş yaşındayken ailesi tarafından tenisle tanıştırılan bir dahi çocuk olan Barty, genç tenisinde dünya 2 numarasına ulaştı ve 18 yaşına geldiğinde iki kez grand slam çiftler finalisti oldu.

Ancak kadınlar turundaki hayatın yalnızlığıyla başa çıkmakta zorlandı ve depresyonla mücadele etti. Tükenmişlik ve beklentilerin ağırlığından muzdarip olan genç Avustralyalı, 2014 yılında tenisi bıraktı.

Ertesi yıl, 2015-16 Kadınlar Big Bash Ligi'nin açılışı için Avustralya'daki Brisbane Heat kadın kriket takımına katıldı. Olağanüstü bir oyuncu olmasına rağmen tenisin rekabetçi doğasını özlemişti. Barty 14 ay uzak kaldıktan sonra 2016 yılında 623 numaralı sıralamayla kadınlar turuna geri döndü.

Bu ara ona yeni bir soluk getirdi.

Barty, "Dürüst olmak gerekirse [şu anda] oynuyor olmayacağımdan neredeyse eminim," dedi. "Yenilenmek ve kendimi bulmak için bu arayı vermem gerekiyordu. Ama geri dönmek verdiğim en iyi karardı."

Casey Dellacqua ile 2017'de Fransa Açık çiftler finaline ulaştı ve 2018'de CoCo Vandeweghe ile ABD Açık çiftler finalini kazandı.

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Murray tarafından reddedildi

Tekler grand slam şampiyonluğuna ulaşmadan önce Barty, eski erkekler dünya 1 numarası Andy Murray'den Wimbledon'da geçirdiği kalça ameliyatından dönüşü sırasında karışık çiftler oynamak isteyip istemediğini soran bir mesaj aldığında kendini bir ikilemle boğuşurken buldu.

Barty, "Andy'ye hayır demek muhtemelen şimdiye kadar vermek zorunda kaldığım en zor karardı," dedi.

"Bana Fransa Açık'tan önce sordu ve ben zaten Vika [Victoria Azarenka] ile çiftler oynamayı taahhüt etmiştim ve sanırım üç etkinlikte oynamak benim için biraz fazla.

"Hem tekler hem de çiftler için elimden gelenin en iyisini yapabileceğimden emin olmak istedim. Ama kesinlikle kolay bir karar değildi, bunu düşünmek için biraz zaman ayırmam gerekti."

Wimbledon'ın favorisi

Barty 12 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve Wimbledon şampiyonluğu için Birleşik Krallık bahis şirketlerinin favorisi konumunda.

Ancak uzun süredir devam eden kol sakatlığının nüksetmesi üzerine önlem olarak bu haftaki Eastbourne etkinliğinden çekildi.

Barty gazetecilere verdiği demeçte, "16 yaşımdan beri idare etmek zorunda olduğumuz bir sakatlık," dedi.

"Sadece bir kemik stres yaralanması ve ona dikkat etmemiz gerekiyor. İyi olacağımızı ve önümüzdeki hafta hazır olacağımızı düşünüyorum."

Andre Agassi, Lleyton Hewitt ve Simona Halep'in eski akıl hocası olan Avustralyalı tenis koçu Darren Cahill, Barty'yi 1 Temmuz'da başlayacak Wimbledon için kesinlikle favori görüyor.

Cahill CNN Sport'a verdiği demeçte, "Oyun tarzı, oyun çeşitliliği, güzel ve alçak vuruş yeteneği ile son birkaç yılda gördüğü özgüvenle, Ash'in yenilmesi gereken oyuncu olarak oraya gideceğini düşünüyorum" dedi.

"İlk büyük turnuvasını kazanmasına nasıl tepki vereceğini de göreceğiz. İnsanlar farklı şekillerde tepki verirler ama onun için ilk büyük turnuvasını kazanmak ve bunu bankaya koymak çok güzel bir şey ve Wimbledon'da başarılı olmak için kafasını işe verip veremeyeceğini göreceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com