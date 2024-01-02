Ashleigh Barty Angelique Kerber'e karşı kazandığı zaferle ilk Wimbledon finaline ulaştı

Dünya 1 numarası rakibini 6-3 7-6 yenmek için bir buçuk saatten az bir süreye ihtiyaç duydu ve Avustralyalı ikinci grand slam şampiyonluğu için teklif verdi.

2018'de Wimbledon'ı kazanan Kerber, maçı eşitleyecek gibi görünüyordu ancak ikinci set için servis atarken güçlü bir şekilde aşka kırıldı.

Maçı bitirmeye çalışırken Barty'nin sinirleri gergindi ve tie breaker'da 6-0 öne geçtikten sonra amansız rakibini elemek için dört maç puanına ihtiyacı vardı.

Barty maçtan sonra "Bu inanılmaz," dedi. "Bu, oynayabileceğim en iyi tenis maçına yakındı ve Angie bugün gerçekten benden en iyisini ortaya çıkardı. Kendimle ve takımımla inanılmaz gurur duyuyorum ve şimdi Cumartesi günü bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme şansına sahibim.

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"Yolculuğun ve sevdiğim insanlarla yaptığım ve olabileceğimin en iyisi olmama yardımcı olan tüm fırsatların tadını çıkarmalısınız. Önemli olan buraya gelmek ve eğlenmek. Bu kalabalığın önünde ve güzel bir sahada oynamaktan daha güzel bir şey olamaz.

"Bu yolculukta inişler, çıkışlar ve bunların arasında her şeyi yaşadım. Bu noktaya gelmemi sağlayan pek çok şey oldu ve Cumartesi günü Wimbledon'da final oynamak şimdiye kadarki en güzel şey olacak."

Bu şampiyonada henüz hiç set kaybetmeyen Barty, file etrafında yumuşak dokunuşlarla karışık güçlü vuruşlardan oluşan bir klinik sergiledi ve çok yönlü oyunu rakibine fazla geldi.

Üç kez Grand Slam kazanan ve bu turnuvada 25. sırada yer alan Kerber, maçı baştan sona yakın götürdü ve Barty'nin öne geçtiği ilk maçta sadece bir servis kırma yaşandı.

2019'da Fransa Açık şampiyonu olan 25 yaşındaki sporcu, 41 yıldır Wimbledon finaline ulaşan ilk Avustralyalı kadın ve vatandaşı Evonne Goolagong Cawley 'nin çim kort grand slam'indeki başarılarını taklit etmek istiyor. Goolagong Cawley 1971 ve 1980 yıllarında Wimbledon tekler şampiyonluğunu kazanmıştı.

Barty, Çek tenisçinin Wimbledon heyecanında Aryna Sabalenka'yı 5-7 6-4 6-4 mağlup etmesinin ardından Cumartesi günkü gösteri finalinde Karolina Pliskova ile karşılaşacak.

Her iki oyuncu da Wimbledon'daki ilk yarı finallerine çıkıyordu, ancak iki büyük vurucu erken saatlerde bazı vahşi rallileri değiş tokuş ederken herhangi bir sinir belirtisi yoktu.

Pliskova'nın servisi en başından beri etkileyici görünüyordu ancak 30-40'ta set sayısı gerideyken yaptığı çift hata Sabalenka'ya sürpriz bir şekilde açılış setini kazandırdı.

Kortta her zaman çok sakin ve ağırbaşlı olan Pliskova sandalyesine doğru yürürken biraz kederli görünüyordu, belki de setin nasıl olup da bir anda elinden kaçtığına şaşırmıştı.

Ancak, hayal kırıklığına uğradığına dair hiçbir belirti göstermedi ve ikinci setin başında bir görevle ortaya çıktı.

Bu iki oyuncu güçlü yer vuruşlarıyla tanınıyor ancak tenisin kalitesi artmaya devam ettikçe, her ikisi de file etrafında olağanüstü bir incelik gösterdi, özellikle Pliskova arka arkaya inanılmaz ralliler kazanmak için ustaca dokunuşlar gösterdi.

Çek oyuncu nihayet ikinci setin beşinci oyununda hak ettiği servis kırmayı elde etti ve setin geri kalanını da kazanarak maçı eşitlemeyi başardı.

Pliskova üçüncü sete de aynı şekilde başladı ve açılış servis oyununda Sabalenka'yı kırdı; kortta rakibinden kesinlikle daha hareketli olan Beyaz Rus oyuncu ilk kez biraz hayal kırıklığı göstermeye başladı.

Pliskova 30-15'te maç için servis atarken, Sabalenka'nın dip çizgiye doğru vurduğu top çizgi hakemi tarafından dışarı atıldı. Sabalenka itiraz etmemeyi tercih etti, ancak top gerçekten de çizgiyi yakaladığı için bunun bir hata olduğu ortaya çıktı.

Bu Pliskova'ya maç puanı kazandırdı ve Pliskova ilk denemesinde bir ace daha atarak ikinci grand slam finalinde yerini aldı. 2016'da Amerika Açık'ta Kerber'e karşı aldığı yenilgiden daha iyi bir sonuç almayı umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com