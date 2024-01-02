Ashleigh Barty 41 yıl sonra Wimbledon tekler şampiyonluğunu kazanan ilk Avustralyalı kadın oldu

Dünya 1 numarası ilk seti kazanmayı başardı ancak ikinci seti heyecan verici bir tie-break ile kaybetti.

Barty, idolü Evonne Goolagong Cawley'in 1980'de kazandığı şampiyonluktan bu yana tekler şampiyonluğunu kazanan ilk Avustralyalı kadın oldu.

Sadece ikinci grand slam finalinde mücadele eden Pliskova'nın maça alışması çok uzun sürdü ve daha çekişmeli geçen ikinci ve üçüncü setlerde toparlanmasına rağmen erken formunun bedelini ödedi.

"Bu stadyumdaki herkese içtenlikle teşekkür etmeliyim. Rüyamı çok özel kıldınız, çok teşekkür ederim," dedi Barty saha içi röportajı sırasında.

"Başından itibaren olağanüstü bir maçtı, elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini biliyordum. Yeniden başlayıp devam edebildiğim için kendimle gerçekten gurur duydum."

Her iki kadın da 1977'den beri ilk kez bir Wimbledon finaline çıkıyordu ancak biri diğerinden çok daha iyi üstesinden geldi.

Pliskova maça çok gergin başladı ve Barty daha tecrübeli olduğu için açılış vuruşlarında birinci vitesten çıkmak zorunda kalmadı.

Çek oyuncunun servisi genellikle en güçlü silahıdır ama o bile erken safhalarda onu terk etti - bir puan kazanması bile üçüncü oyuna kadar sürdü.

İlk set bir bulanıklık içinde sona erdi ve ikinci setin başında Barty'nin bir kez daha bir break öne geçmesiyle görünüşte hiçbir değişiklik olmadı.

Ancak, maç Pliskova'nın elinden kayıyor gibi görünürken, sonunda ritmini buldu ve 3-3 yapmak için geri kırdı.

Sanki farklı bir oyuncu sahaya çıkmış gibiydi; Pliskova ace'ler atıyor ve Barty'nin sınırlarını zorluyordu.

Ancak Avustralyalı oyuncu rakibinin çabalarına karşılık verdi ve şampiyonluk için servis atma şansı yakaladı ancak bu fırsatı teperek tie-break setini kaybetti.

Belirleyici set, her iki oyuncunun da birbirlerinden en iyisini talep ettiği, pek çok kişinin beklediği finale daha çok benziyordu.

Barty'nin klası, hayal kırıklığı yaratan ikinci setin ardından toparlanıp karar setini daha rahat bir şekilde kazanmasıyla ortaya çıktı.

"Bugün inanılmaz bir turnuva ve inanılmaz bir maç oynadı," dedi duygusal Pliskova korttaki röportajında.

"İkinci seti kapatmak kolay değildi, onun işini zorlaştırmak için mücadele ediyordum ama bence gerçekten çok iyi oynadı, bu yüzden onu tebrik ediyorum."

Barty için ilk Wimbledon şampiyonluğuna giden inanılmaz bir yolculuk oldu.

Parlak bir gençlik kariyerinin ardından 2014 yılında tenise ara veren Barty, daha sonra sporun "robotik" bir hal aldığını ve kendisinin "kendi başarımın kurbanı" olduğunu söyledi.

Krikete yöneldi ve 2016'da tenise geri dönmeden önce Avustralya'da Brisbane Heat ile çok yönlü bir oyuncu olarak sözleşme imzaladı.

Covid-19 salgını sırasında spora bir kez daha ara vermeden önce 2019'da Fransa Açık'ta ilk grand slam'ini kazanmaya devam etti.

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Kaynak: edition.cnn.com