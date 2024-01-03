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Ash Barty Avustralya Açık'ta wildcard Gadecki'ye mentorluk yapacak

Emekli Avustralya Açık şampiyonu Ash Barty, sezonun ilk Grand Slam'i için wildcard alan yerel umut Olivia Gadecki'ye mentorluk yapmak üzere bu yılki etkinlik için Melbourne Park'a geri dönüyor.

 and  Ann Bradley
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Barty geçen yıl tenisten emekli oldu..aussiedlerbote.de
Barty geçen yıl tenisten emekli oldu..aussiedlerbote.de

Ash Barty Avustralya Açık'ta wildcard Gadecki'ye mentorluk yapacak

Eski dünya bir numarası Barty, ülkesinin 44 yıllık Avustralya Açık şampiyonu çıkarma özlemine son verdikten kısa bir süre sonra, geçtiğimiz Mart ayında kariyerine nokta koydu.

Gadecki, tavsiyeye ihtiyaç duyduğunda Barty'nin

Dünya 202 numarası Gadecki Sydney'deki United Cup'ta yaptığı açıklamada Barty'nin 16-29 Ocak turnuvası için Melbourne Park'taki kampında olacağını söyledi.

Avustralya Associated Press'e konuşan Gadecki, "Herhangi bir sorum olduğunda ya da tavsiyeye ihtiyacım olduğunda onunla iletişime geçebildiğim için çok şanslıyım, her zaman yanımda oldu" dedi.

"En iyi yanı da bana normal bir insanmışım gibi davranması ve bu konuda birbirimizi anlayabiliyoruz ve kort dışı da en az kort içi kadar önemli."

20 yaşındaki sporcu Avustralya Açık hazırlıklarına önümüzdeki hafta Hobart International'da başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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