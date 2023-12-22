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PolitikaHaberler

Artık liberallerin kontrolünde olan Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin lehine olan yasama haritalarını bozdu

Wisconsin Yüksek Mahkemesi Cuma günü eyaletin Cumhuriyetçilere avantaj sağlayan yasama haritalarını bozdu ve 2024 seçimleri için yeni çizgiler çizilmesini emretti.

 and  John Stellmacher
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Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Kasım ayındaki bir yeniden bölgelendirme duruşması sırasında....aussiedlerbote.de
Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Kasım ayındaki bir yeniden bölgelendirme duruşması sırasında tartışmaları dinliyor..aussiedlerbote.de

Artık liberallerin kontrolünde olan Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin lehine olan yasama haritalarını bozdu

4-3 kararı, liberallerin bu bahar ülkenin kilit eyaletlerinden birinde mahkemenin kontrolünü kazanmasının ardından geldi.

Mevcut haritalara göre Cumhuriyetçiler, eyaletin siyasi olarak nispeten eşit bir şekilde bölünmüş olmasına rağmen, eyalet Senatosunda süper çoğunluğa ve alt mecliste güçlü bir çoğunluğa sahiptir.

Bu haber son dakika olup güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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