Artık liberallerin kontrolünde olan Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Cumhuriyetçilerin lehine olan yasama haritalarını bozdu
4-3 kararı, liberallerin bu bahar ülkenin kilit eyaletlerinden birinde mahkemenin kontrolünü kazanmasının ardından geldi.
Mevcut haritalara göre Cumhuriyetçiler, eyaletin siyasi olarak nispeten eşit bir şekilde bölünmüş olmasına rağmen, eyalet Senatosunda süper çoğunluğa ve alt mecliste güçlü bir çoğunluğa sahiptir.
Bu haber son dakika olup güncellenecektir.
Ayrıca okuyun:
- Saarland ekonomik çöküşle mi karşı karşıya?
- İklim rekorları yılı: aşırılıklar yeni normal
- Dr Gras Stoner Üniversitesi'ni kurdu
- 3 milyar dolarlık Saar Fonu anayasaya aykırı
Kaynak: edition.cnn.com