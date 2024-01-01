Artık daha fazla Amerikalı 35 dolara insülin alabilecek

Sanofi, birçok hasta için ilaçların maliyetini 35 dolara düşüren fiyat sınırlamaları veya tasarruf programları sunarak ülkenin diğer iki büyük insülin üreticisine katılıyor. Üç ilaç üreticisi de ürünlerinin liste fiyatlarını büyük ölçüde düşürüyor.

Bu hamleler ilkbaharda duyuruldu, ancak bazıları 1 Ocak'a kadar yürürlüğe girmedi.

İlaç üreticileri, üretimi nispeten ucuz olan insülinin fiyatını yüksek oranda artırdıkları için yıllardır eleştiri oklarının hedefindeydi. Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, ilacın enflasyona göre ayarlanmış maliyeti 2017 ile 2022 yılları arasında %24 arttı ve insülin harcamaları son on yılda üç kat artarak 2022 yılında 22,3 milyar dolara ulaştı.

Derneğe göre, yaklaşık 8,4 milyon Amerikalı hayatta kalmak için insüline güveniyor ve her 4 hastadan 1'i ilaçlarını karşılayamıyor ve bu da onları dozları azaltmaya yöneltiyor - bazen ölümcül sonuçlar doğuruyor.

Kongre ve pazardaki yeni oyuncular, insülin üreticilerinin fiyatlarını düşürmeleri için üzerlerindeki baskıyı artırdı. Demokrat milletvekillerinin 2022'de Kongre'den geçirdiği Enflasyon Azaltma Yasası sayesinde Medicare'e kayıtlı kişiler artık insülin reçetelerinin her biri için ayda 35 dolardan fazla ödemiyor.

Ancak ilaç üreticileri de Medicaid indirim programında, liste fiyatlarını düşürmedikleri takdirde her biri yüz milyonlarca dolara mal olacak değişikliklerle karşı karşıya kaldı.

35 dolarlık fiyat sınırı

Sanofi, ABD'de en yaygın olarak reçete edilen insülini olan Lantus için 1 Ocak'tan itibaren ticari sigortası olan tüm hastaların cepten ödemeleri için aylık 35 dolarlık bir üst sınır belirledi. Halihazırda tüm sigortasız hastalar için maliyeti 35 dolarla sınırlıyor.

Novo Nordisk Eylül ayında, sigortasızlar da dahil olmak üzere uygun hastalara 35 $ karşılığında 30 günlük insülin tedariki sağlayan MyInsulinRx programını başlattı. Şirket ayrıca, uygun hastaların sağlık sigortası kapsamlarına bağlı olarak insülin ürünlerini 35 $'dan az ve 99 $'dan fazla olmamak üzere satın almalarına olanak tanıyan bir ek ödeme tasarruf kartı da sunmaktadır.

Ve Eli Lilly Mart ayında, insülin ürünlerini katılımcı perakende eczanelerden satın alan ticari sigortası olanlar için cepten yapılan harcamalara aylık 35 dolarlık otomatik bir sınır getirdi. Sigortası olmayanlar Lilly İnsülin Değer Programı tasarruf kartını indirerek ilacı ayda 35 dolara alabiliyor.

Sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmeye odaklanan West Health Policy Center'ın başkanı Tim Lash, insülin üreticilerinin, satın alınabilirliği artırmaya yönelik kamuoyu baskısı ve Civica Rx gibi yeni rakipler nedeniyle cepten yapılan harcamaları sınırlamaya daha istekli olduklarını söyledi. Civica Rx, flakon başına en fazla 30 dolara insülin üretmek ve satmak için çalışıyor.

Sınırlamalar aynı zamanda üç şirketin hastalarıyla olan ilişkilerini güçlendirmelerine de yardımcı olacak.

Lash, "[Maliyetleri sınırlayarak] vazgeçebilecekleri kâr miktarı nispeten sınırlı," dedi. "Elde edecekleri iyi niyet çok önemli."

Medicaid iadelerinde milyonlarca dolar tasarruf

Her üç şirket de, kanun yapıcıların ve hasta savunucularının yıllardır talep ettiği gibi, insülin ürünlerinin çoğunun liste fiyatlarını düşürüyor.

Sanofi, 1 Ocak'tan itibaren Lantus'un liste fiyatını %78 oranında düşürerek önceden doldurulmuş kalemler için 96 dolara ve 10 mililitrelik flakon için 64 dolara indirdi. Kısa etkili Apidra insülininin liste fiyatını %70 oranında düşürdü.

Novo Nordisk, NovoLog, Novolin ve Levemir dahil olmak üzere çeşitli insülin flakonlarının ve önceden doldurulmuş kalemlerinin liste fiyatlarını 1 Ocak itibariyle %75'e varan oranlarda düşürdü. NovoLog için yeni liste fiyatı flakon başına 72 $ ve FlexPen için 140 $'dır.

Eli Lilly ise en sık reçete edilen insülini olan Humalog'un ve Humulin'in liste fiyatlarını 2023 sonuna kadar %70 oranında düşüreceğini açıkladı. Humalog artık flakon başına 66 dolarlık bir liste fiyatına sahip olacak.

Uzmanlar, bu hamlelerin dikkatlice zamanlandığını ve şirketlere yılda yüz milyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını söyledi. Çünkü 2021 Amerikan Kurtarma Planı Yasası, ilaç üreticilerinin eyalet Medicaid programlarına her yıl ödediği iskontolarda büyük bir değişiklik yaptı ve bu değişiklik 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

İndirim, bir ilacın liste fiyatının enflasyona kıyasla ne kadar arttığına ve ticari pazarda ne kadar derin indirim yapıldığına dayanmaktadır. Şimdiye kadar bu indirim, ilacın liste fiyatının bir göstergesi olan ortalama üretici fiyatının %100'ü ile sınırlandırılmıştı.

Ancak bu sınır 1 Ocak'ta ortadan kalktı, bu nedenle iskonto artık ilaç üreticisinin ilaç için Medicaid'den kazandığı miktardan daha fazla olabilir. Bir analiz ve araştırma şirketi olan IQVIA'ya göre, markalı ilaçların yaklaşık %15 ila %20'si bu sınıra ulaşmış durumda.

Kurumsal yatırımcılara politika analizi sağlayan bir danışmanlık grubu olan Veda Partners'ın sağlık hizmetleri araştırma direktörü Spencer Perlman, Eli Lilly'nin Humalog ve Humulin'in liste fiyatlarını düşürerek 2024 yılında Medicaid iadeleri için 430 milyon dolar daha ödemek zorunda kalmaktan kurtulabileceğini söyledi. Ayrıca Eli Lilly, indirim formülünün tasarlanma şekli nedeniyle Medicaid'den 85 milyon dolar ek kar elde edebilir.

Novo Nordisk yaklaşık 350 milyon dolarlık yeni indirimden kaçınabilir ve NovoLog ve Levemir'den yaklaşık 210 milyon dolar daha fazla kazanabilir. Bu arada Sanofi, 560 milyon dolarlık indirimden kaçınabilir ve Lantus'tan 200 milyon dolar daha fazla kâr elde edebilir.

Novo Nordisk, Medicaid iskonto ödemelerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, fiyat değişikliklerinin çeşitli operasyonel gereklilikleri tetiklediğini ve şirketin birden fazla bölümünü etkilediğini, bu nedenle 1 Ocak'ta uygulamaya koyduklarını söyledi.

Sanofi, fiyatlandırma ve erişim stratejilerini gözden geçirerek hastaların satın alabilirliği ile şirketin inovasyona yatırım yapmaya devam etmesini sağlamak arasında denge kurduğunu söyledi.

Eli Lilly, liste fiyatlarını hastalar için uygun bir şekilde düşürmek için doğru zamanı belirlemek ve şirketin ilacı Medicaid'e çok az maliyetle veya hiç maliyetle sağlamaya devam edebilecek sürdürülebilir bir insülin işini sürdürmesini sağlamak için pazardaki değişiklikler, mevzuat ve düzenlemeler de dahil olmak üzere birçok faktörü tarttığını söyledi.

İlaç üreticilerinin hepsi insülinlerinin liste fiyatlarını artırdıkları ve ürünlerinin sigorta planları tarafından kapsanmasını sağlamak için eczane fayda yöneticilerine yüklü iadeler sağladıkları için bu kadar sert bir şekilde etkileneceklerdi.

Perlman, "Fiyat indirimlerinden önce, bu eski insülin ürünleri fiyatlandırma açısından 30 yıl önce ilk piyasaya sürüldüklerinden çok daha yüksekti ve yüksek oranda geri ödeme alıyorlardı" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com