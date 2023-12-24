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Arthur Leclerc Marakeş'te Formula E ile test sürüşü yapacak

Arthur Leclerc Venturi için test sürüşü yapacak

Marakeş'te Formula E aracı kullanacak

Kardeşi Charles gelecek sezon F1'de Ferrari adına yarışacak olan 18 yaşındaki pilot, Pazar günü Marakeş'te Monako merkezli Formula E takımı Venturi için test sürüşü yapacak.

Leclerc, tamamen elektrikli şampiyonanın Fas'taki ikinci yarışının ardından çaylak testi için Fransız Norman Nato ile eşleşecek ve geçen yıl İspanya'da direksiyona geçtikten sonra Formula E Gen2 yarış aracıyla ikinci turunu atacak.

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Leclerc, "Venturi tarafından seçilmekten onur duyuyorum ve bir Monegasque olarak bu benim için özellikle özel" dedi.

"Venturi VFE-05'i optimize etme arayışlarında kendimi tamamen ekibe adayacağım ve bu olağanüstü aracı tekrar kullanma fırsatı için çok minnettarım.

"Formula E öncü, yaratıcı ve genç bir şampiyona ve benim de aktif bir rol oynamaya çok hevesli olduğum bir şampiyona. Kariyerimin bu kadar erken bir aşamasında bu şampiyonaya dahil olduğum için şanslıyım ve bana inandıkları için Gildo [Pastor] ve Susie'ye [Wolff] teşekkür etmek istiyorum."

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Formula E sezonu 15 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Ad Diriyah kentinde başladı ve Portekizli pilot Antonio Felix Da Costa, son şampiyon Jean-Eric Vergne'nin önünde zirvede yer aldı.

İki Venturi pilotu sezon açılışında zor bir gün geçirirken, efsanevi F1 pilotu Felipe Massa Formula E'deki ilk yarışını 17. sırada, takım arkadaşı Edoardo Mortara ise 19. sırada tamamladı.

Leclerc'in ağabeyi Charles, dünyanın en iyi genç pilotlarından biri olarak gösteriliyor. Geçen yıl Sauber ile F1'deki ilk yarışına çıkan 21 yaşındaki pilot, Kimi Raikkonen'in yerine Ferrari'ye geçmeden önce şampiyona sıralamasında 13. sırada yer alıyordu.

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Arthur Leclerc geçen yıl Fransa F4 Şampiyonasında yarıştı ve ilk sezonunda genel sıralamada beşinci oldu.

Venturi takım müdürü Susie Wolff, "Arthur Karting ve F4'te umut vaat ettiğini gösterdi ve Marakeş'te nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Hem o hem de Norman ... kritik gelişimin gerçekleşebileceği sezonun bu erken aşamasında çok değerli bir rol oynayacaklar.

"Ad Diriyah'ta bazı önemli dersler aldık, önümüzdeki yarışlarda yapacak çok işimiz var. Bu gibi çaylak testleri takıma kendini geliştirmesi için önemli fırsatlar sunuyor."

Venturi takımı Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio tarafından kurulmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com