Öne çıkan hikayeler

Arthur Ashe: ABD sporunun en büyük Siyah ikonu mu?

Arthur Ashe üç grand slam şampiyonluğu kazandı

Bir slam slam kazanma başarısını gösteren ilk Afrikalı Amerikalı

1993 yılında 49 yaşında enfekte kan naklinden kaynaklanan AIDS'e bağlı hastalıktan öldü

Flushing Meadows'daki stadyum sahasına onun adı verildi

ABD Açık'ın düzenlendiği Flushing Meadows'daki ana stadyum kortuna Ashe'nin adı verilmiş olup, Ashe'nin çarpıcı bir heykeli sahayı süslemekte ve Arthur Ashe Çocuk Günü, sezonun son grand slam'i için iki haftayı başlatan ışıltılı bir yıllık kutlamadır.

Michelle Obama 2013 yılında onur konuğu olurken, Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber ve Will Ferrell yıllar içinde eklektik bir ünlüler listesine dahil olmuştur.

Ashe'nin dul eşi Jeanne Moutoussamy Ashe, merhum kocasının anısının nesiller boyunca korunmasını sağlamayı hayatının işi haline getirmiştir ve başkanlık onayı pastanın üzerindeki krema gibidir.

2013'te CNN'in Open Court programına verdiği demeçte, "Arthur'un adının, onun kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan çocuklar için yükseltilmesi beni çok gururlandırıyor" dedi.

"Bu çok büyük bir onurdu. Ben de Bayan Obama gibi Chicago'nun güney yakasında doğdum ve büyüdüm, dolayısıyla burada kızlarıyla birlikte onun yanında oturmak çok eğlenceliydi.

"Arthur Ashe Öğrenme Merkezi'ni ve Arthur'un mirasını bu kadar destekliyor olması da çok güzel. O gün daha iyi bir durum isteyebileceğimizi sanmıyorum, harikaydı."

Moutoussamy Ashe deneyimlerini 2013 yılında ATP Tour'dan emekli olan eski Amerikan Davis Kupası yıldızı James Blake ile paylaşıyordu.

Blake ona Ashe'in büyürken idolü ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Tenis oynayan bir Afrikalı Amerikalı olarak onun üzerimdeki etkisi büyüktü ve üniversiteye gitmiş, eğitimli ve dünya üzerinde böylesine büyük bir etkisi olan biri olarak onun izinden gitmek istedim" dedi.

Blake'in bahsettiği etki, profesyonel sporun dar sınırlarının çok ötesine geçti.

Ashe bir keresinde ünlü bir söz söylemişti: "Tenisteki başarılarımla hatırlanmak istemiyorum" demişti ve Moutoussamy Ashe onun bu dileğini desteklemek için elinden geleni yaptı.

"Tenis oyunu ona gerçekten de çok önem verdiği konular hakkında konuşabileceği bir platform sağladı" dedi.

"Bence o pek çok çocuk için bir rol modeldi, bu yüzden onun mirasını bugün tanıtmak çok önemli.

"Bugünün ve gelecek nesillerin çocuklarının onun bir tenis oyuncusundan daha fazlası olduğunu bilmemesini istemiyoruz."

1943 yılında doğan Ashe, Virginia eyaletinin Richmond kentinde, ayrımcılığın hüküm sürdüğü Güney'de büyüdü ve tenis becerilerini ilk olarak kentte sadece Siyahların oynadığı bir oyun alanında test etti.

Yeteneğini lisede geliştirdi ve 1963'te Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'ta (UCLA) tenis bursu kazandı ve o yıl Davis Cup'ta ABD'yi temsil eden ilk Afrikalı Amerikalı oldu.

Yedek Subay Eğitim Birliği'nin (ROTC) bir üyesi olan Ashe'in sonunda askerlik yapması gerekti ve West Point'teki Birleşik Devletler Askeri Akademisi'nde üç yıl geçirerek asteğmen rütbesine yükseldi.

Ashe, profesyonellerin de yarışmasına izin verilen Açık Dönem'in ilki olan 1968 Amerika Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında hala görevde bir subaydı.

Moutoussamy Ashe için "O sadece ABD Açık'ı kazanan ilk Afro-Amerikan erkek değildi, aynı zamanda ABD Açık'ı kazanan ilk Amerikan dönemiydi çünkü ABD Açık 1968'e kadar başlamamıştı," diye vurguluyor.

Ashe 1969 yılında ordudan terhis edildi ve 1970 Avustralya Açık'ta ikinci grand slam tacını kazandıktan sonra profesyonel oldu.

Amerikan sivil haklar hareketinin önde gelen destekçilerinden biri olan Ashe'in siyasi ilkeleri, aynı yıl Güney Afrika'daki apartheid hükümeti tarafından ulusal açık turnuvada yarışması için vize verilmeyince test edildi.

Ashe, Güney Afrika'nın Uluslararası Tenis Federasyonu'ndan çıkarılması için kampanya yürüttü, ancak talepleri karşılanmasa da sonunda 1973 Güney Afrika Açık'ta yarışması için vize verildi ve bunu yapan ilk Siyah erkek oldu.

Ashe apartheid rejimine karşı konuşmaya devam etti ve Nelson Mandela'nın 27 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmasının ardından, tenis yıldızı ülkedeki köklü siyasi değişiklikleri gözlemlemek üzere 31 kişilik bir heyetin üyesi olarak 1991 yılında Güney Afrika'ya döndü.

Mandela ile birkaç kez görüştü ve mütevazı bir gözlemde bulundu: "Mandela'nın fedakarlığıyla kıyaslandığında benim hayatım neredeyse bir sefahat hayatı oldu. Onu düşündüğümde kendi siyasi çabalarım cılız kalıyor."

Ancak başkaları aynı fikirde değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Andrew Young, bir keresinde Ashe için şöyle demişti: "Irkın yükünü aldı ve bunu bir onur pelerini olarak giydi."

Önde gelen bir politikacıya dönüşen bir papaz olan Young, 1977'de Ashe'nin Jeanne ile olan düğününe başkanlık etti; çift, sadece altı ay önce Moutoussamy Ashe'nin çalışan bir fotoğrafçı olarak katıldığı bir hayır etkinliğinde tanışmıştı.

Ashe o zamana kadar üç kez grand slam tekler şampiyonu olmuş ve 1975 Wimbledon finalinde en iyi seribaşı Jimmy Connors'ı şok etmişti, ancak sakatlık ve hastalığın etkisiyle bu onun son şampiyonluğu olacaktı.

Süper fit Ashe 1979'da kalp krizi geçirip bypass ameliyatı olduğunda dünya şoke oldu.

Tenis turuna geri dönmeye hazırlanırken başka komplikasyonlar ortaya çıktı ve emekliliğini açıklamak zorunda kaldı ve bunu tipik bir titizlikle yaptı.

Moutoussamy Ashe, "İnsanlara tek tek yazdığı yaklaşık 30 mektubu, yaptığı sözleşmeleri, insanlara verdiği sözleri ve taahhütleri vardı, onlara şahsen yazdı ve 'Emekli oluyorum ve bunu ilk sizin bilmenizi istiyorum' dedi" diye hatırlıyor.

Emekli olduktan sonra Birleşik Devletler Davis Kupası takımının kaptanlığını üstlendi, ancak 1983'te New York'ta ikinci kez kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı.

Bu ameliyat sırasında Ashe'in enfekte kan transfüzyonlarından HIV virüsü kaptığına inanılıyor.

Teşhisi 1988'de bir başka sağlık sorununun ardından öğrendi, ancak iki yaşındaki evlatlık kızları Camera'nın iyiliği için Ashe ve eşi hastalığı gizli tuttu.

Ancak 1992'de kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı ve ideallerine sadık kalarak AIDS ve hastalığa yakalanma şekli hakkındaki efsaneleri çürütmek için kampanya yürütmeye başladı.

Halk sağlığını geliştirmek için kurduğu bir enstitünün çalışmalarını geliştirmek için Arthur Ashe Aids'i Yenme Vakfı'nı kurdu.

Ashe, 6 Şubat 1993'te AIDS'e bağlı zatürreden ölmeden kısa bir süre önce "Days of Grace" adlı anı kitabını tamamladı.

Blake için bu kitap bir ilham kaynağıydı. Moutoussamy Ashe'ye "'Days of Grace'i okur okumaz, tüm zamanların en sevdiğin kitabı hangisi sorusuna verdiğim yanıt hep bu oldu" dedi.

Young, Ashe'in Richmond'da binlerce kişinin katıldığı cenaze törenini yönetti. Ashe, 1950 yılında henüz altı yaşındayken ölen annesi Mattie'nin yanına gömüldü.

Öldüğü yılın ilerleyen günlerinde Ashe, ölümünden sonra Başkan Bill Clinton tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

Bu, gerçekten olağanüstü bir adamın tanınması için verilen bir dizi yüksek profilli onurun ilkiydi, ancak meşalesini uzun yıllardır taşıyan dul eşi için asıl önemli olan onun toplumlar ve genç nesiller üzerindeki etkisidir.

"Bence Arthur bugün burada olsaydı, tenisin sadece bir spor değil, daha da önemlisi, size okulunuzu bitirmeniz için üniversite bursu kazandırabilecek bir meslek olduğu metaforunu çizerek, tenisi taban seviyesinde teşvik ederdi" dedi.

Blake ve Mal Washington gibi başkaları da erkeklerde Ashe'in izinden gitti ama Moutoussamy Ashe, Williams kardeşlerin Afro-Amerikan sporu üzerindeki etkisinden aynı derecede memnun.

"Venus ve Serena, her ikisinin de yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Venus'ün yaşadığı zorluklar var ama yine de hayatını ileriye taşıyor ve fırsat buldukça tenis oyunuyla ilgilenmeye devam ediyor.

Dünya 1 numarasının 17. grand slam tekler şampiyonluğunu değerlendiren Ashe, "Serena bence sadece teniste değil, bu Amerika Açık'ta bir insan olarak da formunun zirvesindeydi," diye ekledi.

Moutoussamy Ashe, hayatı boyunca topladığı kendi fotoğraflarını ve hatıra eşyalarını içeren Arthur Ashe Öğrenme Merkezi'nin kalıcı bir ev bulmasını umuyor.

"Sadece bugünkü neslin değil, gelecek nesillerin de onu bir sporcudan, bir hastadan, bir öğrenci ve koçtan daha fazlası olarak anlaması gerçekten çok önemli.

"Çok yönlü bir insan olmanın önemini, büyük bir şampiyon olmayabileceğinizi ama çok yönlü bir insansanız hayatta başarılı olmak için her şeyi yapabileceğinizi anlamaları çok önemli."

Ashe'in kendisi de bunun mükemmel bir örneği; mütevazı geçmişi ve önyargılarla mücadele ederek ABD'de bir kişiye verilebilecek en yüksek onura ulaştı.

"Irkçılık, elinizden gelenin en iyisini yapmamanız için bir bahane değildir" diyen Ashe, sözlerinin doğruluğunun anlamlı bir kanıtıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com