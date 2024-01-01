Arsenal'in Şampiyonlar Ligi dönüşü için bekleyişi Newcastle karşısında yaşanan 'felaketin' ardından devam edecek gibi görünüyor

Arsenal taraftarları için asıl üzücü olan, bu iki maçtan önce kulübün Avrupa futbolunun zirvesine dönüşünü ilan etmek üzere şekilleniyor olmasıydı.

Orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın "felaket" olarak nitelendirdiği St James' Park'taki 2-0'lık yenilgi, Arsenal'in Premier Lig'i ilk dörtte bitirme şansına büyük bir darbe vurdu ve Gunners, bitime bir maç kala Tottenham'ın iki puan gerisinde kaldı.

Dördüncülüğü yeniden kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Arsenal'in Pazar günü Everton'ı yenmesi ve altı Premier Lig maçından galibiyet çıkaramayan son sıradaki Norwich'in Tottenham karşısında beklenmedik bir galibiyet almasını umması gerekiyor.

Ancak şu anki duruma bakılırsa, Pazartesi günkü cansız yenilgi pahalıya mal olacak gibi görünüyor.

Xhaka, takımının Newcastle karşısındaki performansını "Eğer biri bu maça hazır değilse, evinde kalsın" sözleriyle değerlendirdi.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Eğer buna hazır değilseniz, gerginseniz, yedek kulübesinde ya da evde kalın, buraya gelmeyin" dedi. "Buraya gelip oynayacak yürekli insanlara ihtiyacımız var çünkü bu maçın bizim için belki de en önemli maçlardan biri olduğunu biliyoruz."

Orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak dışında pek bir şey yapamayan Newcastle karşılaşmayı domine etti ve devre arasına kadar önde olmalıydı - en iyi şansı Takehiro Tomiyasu'yu geçen canlı bir koşunun ardından Allan Saint-Maximin yakaladı.

Ev sahibi ekip ikinci yarının 10. dakikasında Ben White'ın Joelinton'un ortasını kendi ağlarına göndermesiyle öne geçti.

Bu gol Arsenal'i harekete geçirmeye yetmedi, Newcastle atakları devam etti ve aralarında Aaron Ramsdale'in uzun mesafeli cüretkâr şutunun da bulunduğu birçok fırsat Callum Wilson'ın eline geçti.

Ancak bitime beş dakika kala Wilson'ın Ramsdale tarafından engellenmesinin ardından Bruno Guimarães, Newcastle'ın ikinci golünü attı ve Arsenal'i geçen hafta Tottenham'a karşı aldığı şok yenilginin ardından arka arkaya mağlubiyetlere mahkum etti.

Arsenal menajeri Mikel Arteta "Newcastle maçın başından sonuna kadar her alanda bizden 100 kat daha iyiydi ve bunu kabul etmek zor" dedi.

"Ama bunu kabul etmek zorundasınız ve bugün o sahada yaşananların gerçeği de bu... Rekabet edemedik, oyuna hiç giremedik, kendimizi zaman zaman sıkıntıya soktuk, her düelloyu kaybettik.

"Oyunun her alanında en iyi ikinci bizdik ve Newcastle maçı kazanmayı tamamen hak etti, muhtemelen daha büyük bir farkla da."

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Bu sonuç, Arsenal'in önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer alacağı anlamına geliyor ve Avrupa'nın ikinci kademe yarışması kendine özgü zorluklarla birlikte geliyor - yani hafta sonu Premier Lig maçı için dönmeden önce Perşembe günü oynamak için Avrupa'ya seyahat etmek.

Sezon boyunca kadro derinliği eksikliği ile mücadele eden Arteta için bu durum zor olabilir.

Pazartesi günkü yenilginin ardından teknik direktör, "Kurabildiğimiz takım, kurabildiğimiz takımdı ve bizi buraya kadar getiren de bu takımdı" dedi.

Orta saha oyuncusu Thomas Partey, Arsenal'in Nisan ayı başında Crystal Palace'a karşı aldığı yenilgiden bu yana takımda yer almazken, sol bek Kieran Tierney de geçen ay geçirdiği diz ameliyatının ardından iyileşme sürecinde.

Bu sakatlıklar - Ocak transfer döneminde daha fazla oyuncuyla sözleşme imzalamama kararıyla birleşince - Arsenal'in mağlubiyetine katkıda bulunmuş olabilir, ayrıca disiplinsizlik de bir sorun oldu.

Xhaka Ağustos ayında Manchester City karşısında ilk yarıda kırmızı kart görmüş ve Arsenal maçı 5-0 kaybetmişti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise savunma oyuncusu Gabriel, Arsenal'in üstün olduğu maçta skor 1-1'ken, maçın bitimine bir saat kala oyundan atıldı. City maçı 2-1 kazandı ve ikinci golünü uzatma dakikalarında attı.

Geçen haftaki 3-0'lık Tottenham yenilgisinde ise Rob Holding 30. dakikadan hemen sonra kırmızı kart gördü.

Bununla birlikte, bu sezon taraftarlar için iyimserlik işaretleri de vardı.

Tottenham yenilgisinden önce Chelsea, Manchester United ve West Ham'a karşı alınan galibiyetleri de içeren dört maçlık galibiyet serisi, Arteta yönetimindeki Arsenal'in ligdeki en yüksek derecesi olacak.

Bu genç takım son dokuz ayda birçok kez boyundan büyük işlere imza atmış olsa da, taraftarların 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olmanın nasıl bir şey olabileceğini düşünmemesi zor olacak.

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Kanat oyuncusu Bukayo Saka, "Teknik olarak bitmedi, hala başarabiliriz ama kendimizi iyi bir pozisyona sokmak için iki büyük fırsatı kaçırdık," dedi.

"Bu sadece utanç verici."

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Kaynak: edition.cnn.com