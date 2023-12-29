Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk umutları West Ham karşısında alınan şok yenilginin ardından darbe aldı

Tomáš Souček'in ilk yarıda attığı golle konuk ekip öne geçerken, Arsenal'in acısı ikinci yarıda West Ham'ın zaferini mühürlemek için kornerden en yükseğe çıkan eski savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos tarafından daha da artırıldı.

Skor Gunners için daha da kötü olabilirdi ancak David Raya, Said Benrahma'nın penaltısını uzatma dakikalarında kurtardı.

Ancak bu sezon pek çok kez olduğu gibi VAR yine önemli bir tartışma konusu oldu.

Souček'in attığı gole giden süreci inceledikten sonra, Arsenal'in Jarrod Bowen'ın takım arkadaşı için topu keserken topun oyun dışına çıktığı iddialarına rağmen golü iptal etmek için kesin bir kanıt olmadığına karar verildi.

Arsenal menajeri Mikel Arteta karara tepkisinde, bu sezonun başlarında Newcastle'ın golüyle sonuçlanan benzer bir olayda olduğundan çok daha ölçülüydü.

Arsenal'e göre gazetecilere verdiği demeçte "Görüntüleri görmedim, söyledikleri tek şey ellerindeki görüntülerin kesin olmadığı" dedi.

"Sahip olduğumuz teknolojiyle evet dışarıdaydı ya da içerideydi diyebileceğimiz kadar net olmaması utanç verici. Bitti, gitti, artık bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok."

Arteta'yı belki de daha çok endişelendiren, takımının West Ham karşısında ne kadar savurgan olduğuydu.

Arsenal maçın büyük çoğunluğunu domine etti, West Ham'ın altı şutuna karşılık %74 topa sahip olma oranı ve 30 şut kaydetti, Hammers'ın iki golü sadece üç şuttan geldi.

Opta'ya göre Arsenal'in West Ham ceza sahasında toplam 77 dokunuşu vardı ki bu, gol atamayan bir takım için tek bir Premier Lig maçındaki en fazla dokunuştu.

"Futbol bu," dedi Arteta. "Oyunda neler yaptığımıza, oyunda ne kadar ürettiğimize bakıyorsunuz ve sonucu görmek çok hayal kırıklığı yaratıyor ama onlar her iki alanda da bizden daha iyiydi.

"Futbolda kazanmak istiyorsanız bunu daha iyi yapmak zorundasınız ve bugün bu yüzden kazanamadık ve geri kalanı için takım denemeye devam etti ve yine inanılmaz bir tutum sergiledi.

"Eğer 30 şutta gol atamıyorsak, 50 ya da 60 şut atıp gol atmaya çalışmalıyız, tek şey bu. Gerçekten iyi bir West Ham takımına karşı daha fazla hakimiyet kurduğunuz, ceza sahasında daha fazla dokunduğunuz, rakibin daha az pozisyona girdiği bir maç hayal edemiyorum ama bugün maçı kazanmak için yeterli değildi."

Arsenal'in gol yollarındaki savurganlığı bir kez daha acımasız bir forvete ihtiyaç duyulduğunu ortaya koysa da Arteta elindeki oyuncu kadrosundan memnun olduğunu söyledi.

Arteta, "Elimizdeki oyuncular en çok sevdiğim oyuncular," dedi. "Yapmamız gereken şey daha iyi durumlar yaratmaya çalışmak, daha fazla antrenman yaptırmak, onları sahaya sürmek ve özgüvenlerini arttırmak, çünkü bunu başardılar."

Arsenal'in yenilgisi Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool ve onu takip eden Aston Villa ve Manchester City için iyi haber oldu.

David Moyes West Ham teknik direktörü olarak harika bir iş çıkarmaya devam ediyor ve Hammers ligde altıncı sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi sıralamasının sadece dört puan uzağında yer alıyor.

Perşembe gününün diğer Premier Lig karşılaşmasında Brighton & Hove Albion etkileyici bir performans sergileyerek Tottenham Hotspur'u heyecan dolu bir maçta 4-2 mağlup etti.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com