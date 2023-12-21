Arsenal'in kırmızı kart sorunu var ve bu Mikel Arteta'nın takımına zarar veriyor

Şu anda Arsenal için sorun yaratan tek kart türü sarı değil.

Perşembe günü Carabao Kupası yarı finalinde Liverpool 'a yenilen Thomas Partey'in gördüğü kırmızı kart, menajer Mikel Arteta'nın Aralık 2019'da kulübün başına geçmesinden bu yana takımın gördüğü 14. kırmızı kart oldu - aynı dönemde Premier Lig'deki diğer tüm takımlardan altı fazla.

Partey'nin görevden alınmasının bağlamı daha da kötü bir okuma yaptı.

Ganalı oyuncu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndan şok bir şekilde erken ayrılmasının ardından öğle saatlerinde Londra'ya indi ve Arteta'nın, Anfield'daki ilk maçta alınan 0-0'lık beraberliğin ardından, evlerinde oynayacakları ikinci maç için orta saha oyuncusunu yedek kulübesinde oturtmasına olanak sağladı.

Granit Xhaka'nın maçın 24. dakikasında Arsenal kariyerinin beşinci kırmızı kartını görmesinin ardından Gunners'ın maçın büyük bölümünü 10 kişi oynaması, ilk maçta alınan sonucu daha da değerli kıldı.

Perşembe günkü Emirates maçına dönersek, ikinci yarıda oyuna giren Partey daha da kısa sürede oyundan atıldı ve sadece 16 dakika içinde iki sarı kart görerek maçın sonlarına doğru oyundan atıldı.

Diogo Jota'nın attığı gol Partey'in oyundan çıkmasını genel sonuç açısından önemsiz hale getirmişti - Liverpool'un Wembley'de Chelsea'ye karşı oynayacağı final karşılaşması Ganalı oyuncunun oyundan atılmasından çok önce garantilenmişti - ancak dört maçta üçüncü kırmızı kart Arsenal'in disiplinsizliğinin bariz bir kanıtı.

'Bunu tamamen ortadan kaldırmalıyız'

Bu da 2022'de Arsenal'in gol sayısının üç katı kadar kırmızı kart gördüğü ve hiç galibiyet alamadığı anlamına geliyor.

Arsenal'in disiplin sorunu Arteta'nın "tamamen ortadan kaldırmak" istediği bir şey.

İspanyol oyuncu gazetecilere "Son üç maçı on kişi oynadık ve üst düzey takımlara karşı bunu yapamazsınız çünkü tamamen açıkta kalıyoruz" dedi.

"Onları yenmek yeterince zor ama on kişiyken bu gerçek bir meydan okumaya dönüşüyor ve elimizdeki oyuncu sayısıyla ihtiyacımız olan şey bu değil.

"Bunu tamamen ortadan kaldırmalıyız. Rekabetçi olmak istiyoruz, maç kazanmak istiyoruz ve yine iyi bir maç serisi yakalamak istiyoruz, 11 oyuncuyla kalmalıyız."

Gençlerin endişesi

Arsenal, 24,2 yaş ortalamasıyla bu sezon Premier Lig'deki ilk 11'ler arasında en genç yaş ortalamasına sahip.

Yavaş bir başlangıcın ardından, Arteta'nın genç takımı - akademi mezunları Bukayo Saka ve Emile Smith Rowe'un göz kamaştırıcı performanslarıyla cesaretlenerek - kendilerini ilk dörde girme ve uzun zamandır beklenen Şampiyonlar Ligi'ne dönüş için sıkı bir mücadele içine soktular.

Arsenal en son 2016/2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.

Gençlik coşkusu, birkaç yıl önce zaman zaman umuttan yoksun görünen bir Arsenal takımını ve taraftar kitlesini gençleştirdi, ancak aynı tecrübesizliğin mevcut kırmızı kart felaketinin sorumlusu olduğunu söylemek için uygun bir argüman var.

Manchester City ile 1 Ocak'ta oynanan kaotik karşılaşmada 24 yaşındaki Gabriel Magalhaes'in oyundan atılması bu argümanın mükemmel bir özetiydi - savunma oyuncusu Premier Lig şampiyonuna karşı muhteşem bir ilk yarı performansının ardından takımını zor durumda bırakmak için sadece üç dakika içinde iki kez kırmızı kart gördü.

Gabriel'in çıkışı Arsenal'i Rodri'nin City'ye kazandırdığı son golden önce tutunmaya zorladı.

Öte yandan, sırasıyla 28 ve 29 yaşlarında olan Partey ve Xhaka, Arsenal'in en deneyimli iki uluslararası profesyonelini temsil ediyor ve takımın kırmızı kartlar konusundaki sorumluluğunun takımın hem genç hem de yaşlı üyelerine düştüğünü gösteriyor.

Ganalı oyuncu Cuma günü sosyal medyada Liverpool'a karşı gördüğü kırmızı kartı açıklarken Partey'in de bu sorumluluğu kabul ettiğini belirtti.

Partey, "[Ben] Olan her şeyden sorumluyum ve tüm eleştirileri kabul ediyorum" dedi.

"Daha akıllı davranıp daha önceden kart görmüş bir mücadeleye girmemeliydim ama bu benim kişiliğim. Her top için savaşmayı seviyorum.

"Bu kulübü ve ülkemi seviyorum, işler bazen istediğim gibi gitmese de, işleri yoluna koymak için daha çok çalışmaya devam edeceğim."

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Kaynak: edition.cnn.com