Arsenal - Manchester City karşılaşması: Rodri tartışmalı mücadelede Premier Lig liderini galibiyete taşıdı

Arsenal menajeri Arteta'nın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edilmesiyle, ev sahibi ekip Cumartesi günü City'yi gerçekten rahatsız etti, ancak ikinci yarıda Gunners defans oyuncusu Gabriel'in gönderilmesi oyunun dinamiğini tamamen değiştirdi ve ziyaretçiler üst üste 11. lig galibiyetini almaya devam etti.

İlk yarıda Martin Ødegaard'ın City kalecisi Ederson'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalmasının ardından Arsenal penaltı kazandı ancak VAR, hakem Stuart Attwell'in açık ve bariz bir hata yapmadığına hükmetti ve oyun devam etti.

Ev sahibi ekip daha sonra Bukayo Saka tarafından şık bir şekilde tamamlanan akıcı bir hareketin ardından hak ettiği liderliği aldı.

OKUYUN: Manchester City juggernaut'u Premier Lig şampiyonluk yarışında bir kez daha öne geçecek gibi görünüyor

Maçın bitimine üç dakika kala City skoru eşitledi, Arsenal öne geçmek için altın bir şansı tepti ve ardından Gabriel kırmızı kart gördü.

City'nin beraberlik golü penaltıdan geldi ve bu kez VAR, Attwell'den Granit Xhaka'nın Bernardo Silva'nın formasını tutmasının ardından penaltı vermeme kararını gözden geçirmesini istedi.

Attwell bu kez penaltıyı verdi ve Riyad Mahrez topu ağlara gönderdi, ancak hakem penaltı vuruşundan önce Gabriel'e penaltı noktasını karıştırmaya çalıştığı için kart gösterdi.

Nathan Aké'nin topu çizgiden çıkarmasının ardından Gabriel Martinelli bir şekilde kaleyi boş bıraktı ve Arsenal'in Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Jesus'a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Arsenal yardımcı menajeri Albert Stuivenberg BT Sport'a verdiği demeçte, "[Penaltılar konusunda] kafa karıştırıcı doğru kelime. "Biz tutarlılık arıyoruz.

"Benim için Ødegaard'ın penaltısı net ... ama herhangi bir tutarlılık varsa hakem de kontrol etmeye gelir."

OKU: Tuchel, Lukaku'nun memnuniyetsizlik ve Inter Milan'a dönüşüyle ilgili 'yararsız' yorumlarına şaşırdı

Duraklama dakikalarında City, Rodri'nin yakın mesafeden attığı golle sayısal avantajını değerlendirdi. "Bu dönemde üst üste on bir maç harika," dedi City menajeri Pep Guardiola BT Sport'a. "Yedek kulübemize bakın. Dört akademi oyuncumuz var. Bu sezon birçok Covid vakası ve sakatlık yaşadık.

"Bugün Kyle Walker Covid testinden beri ilk kez yedek kulübesindeydi. İnanılmaz derecede yorgunduk ve onlar daha iyiydi. Ama futbolda böyle şeyler olur. Bazen bizim tarafımıza da geliyor."

OKU: Klopp hakem kararları nedeniyle öfkeli

Bu arada Liverpool menajeri Jurgen Klopp, şüpheli pozitif koronavirüs testi nedeniyle Pazar günü Chelsea'de oynanacak önemli Premier Lig maçını kaçıracak.

Liverpool'dan Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Jurgen Klopp, şüpheli bir pozitif COVID-19 test sonucunun ardından Liverpool'un Pazar günü Chelsea ile oynayacağı Premier Lig karşılaşmasını kaçıracak" denildi.

Açıklamada, "Tüm birinci takım kadrosuna yapılan testlerde, Klopp tarafından Cuma günü teyit edilen üç vakaya ek olarak, oyuncu kadrosunda başka pozitif vaka tespit edilmedi" denildi.

"Ancak üç arka oda çalışanının test sonuçları şüpheli pozitif çıktı."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com