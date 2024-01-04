Arktik patlaması İskandinavya'ya aşırı soğuk getirirken, ölümcül seller Batı Avrupa'yı vurdu

Kuzey Kutbu'nda meydana gelen şiddetli kar yağışı, İsveç ve Finlandiya'nın kuzeyine rekor düzeyde düşük sıcaklıklar getirerek yollarda kaosa neden oldu.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü'nden meteorolog Sverker Hellström, İsveç'in kuzeyindeki Kvikkjokk-Årrenjarka'da Çarşamba günü -43,6 santigrat derece (-46,4 Fahrenheit) kaydedildiğini ve bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1887 yılından bu yana o bölgede görülen en düşük sıcaklık olduğunu söyledi.

Hellström CNN'e verdiği demeçte, kar sürüklenmelerinin yollarda ciddi etkilere neden olduğunu ve insanların arabalarında mahsur kaldığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Perşembe günü kurtarma ekipleri yoğun kar nedeniyle gece boyunca araçlarında mahsur kalan yüzlerce kişiyi tahliye etti.

Finlandiya'nın uzak kuzeybatısında, Enontekiö belediyesinde sıcaklıklar -42,4 santigrat dereceye (-44,3 Fahrenheit) düşerek ülkenin son 18 yıldaki en düşük sıcaklığına işaret etti.

Reuters'a göre, Salı günü Finlandiya'nın kuzeyinde kar fırtınasında kayak yapmaya giden bir kadın ölü bulundu ve çocuğu Çarşamba günü hala kayıptı.

İskandinavya Aralık ayından bu yana ısırıcı soğuklarla boğuşuyor. Norveç'te Aralık ayında ortalama sıcaklık ortalamanın 2,3 derece altında seyrederken, İsveç ve Finlandiya'da bazı bölgelerde sıcaklık ortalamanın 6 derece altına kadar düştü.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Mika Ratanen, çok soğuk havanın İsveç ve Finlandiya arasındaki Bothnian Körfezi'nin normalden daha önce tamamen donmasına da katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi. CNN'e verdiği demeçte, 2011'den bu yana en erken kış mevsiminin yaşandığını söyledi.

CNN'e konuşan Ratanen, "Şu anda Baltık Denizi'nde bu kış oldukça iyi bir buz durumu olacak gibi görünüyor, muhtemelen uzun yıllardır yaşadığımız en iyi durum" dedi.

Mevcut soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar sürmesi ve önümüzdeki haftadan itibaren ortalamaya dönmesi bekleniyor.

Ancak İskandinavya'daki soğuklar, ölümcül fırtınaların yaşandığı Avrupa'nın daha güneyindeki çok daha ılıman sıcaklıklarla tezat oluşturduğundan, Avrupa'da farklı uçların hikayesi söz konusu.

Henk Fırtınası'nın ülkenin güney bölgelerini etkisi altına alarak şiddetli rüzgar ve yağmur getirmesinin ardından İngiltere'de de yüzlerce sel uyarısı yapıldı.

Yerel polise göre, Salı günü İngiltere'nin güneybatısındaki Gloucestershire'da bir adamın kullandığı arabanın üzerine bir ağacın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından fırtına en az bir can aldı.

Henk artık sona ermiş olsa da, Avrupa Şiddetli Hava Veritabanı'na göre Perşembe ve Cuma günleri güney İngiltere için daha fazla yağış öngörülüyor.

Bu yağmurun önceki günler kadar şiddetli olması beklenmese de, zaten doymuş olan zemine düşecek ve daha fazla sel riskini artıracaktır.

Aynı fırtına Fransa'nın kuzey bölgelerine yoğun sel getirmiş, yüzlerce kişiyi elektriksiz bırakmış ve 370 'ten fazla kişinin tahliyesine neden olmuştu.

Ülkenin ulusal hava durumu servisi Météo France'a göre, kuzey Fransa'nın Pas-de-Calais departmanı Perşembe günü sel için "kırmızı alarm" altında ve bölgedeki altı departman daha bir sonraki en yüksek turuncu alarm altında.

Yerel yetkililer etkilenen bölgelerdeki insanları bodrum katlarına girmemeleri, seyahat etmekten kaçınmaları ve su yollarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Fırtına, kuzeybatı Avrupa'nın kasırga şiddetinde rüzgârlar getiren ve Kasım ayında çok sayıda can kaybına yol açan Ciarán Fırtınası tarafından vurulmasından birkaç ay sonra geldi.

Başlıca nedeni fosil yakıtların yakılması olan iklim değişikliği, şiddetli yağışlar ve fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının daha sık ve daha yoğun yaşanmasına neden oluyor.

Dünya'nın atmosferi ısındıkça daha fazla su buharı tutabiliyor - dolayısıyla yağmur yağdığında çok daha yoğun yağıyor ve yıkıcı sel olasılığını arttırıyor.

Geçen yıl küresel olarak kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu.

CNN'den Pierre Bairin ve Maya Szaniecki haberleriyle katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com