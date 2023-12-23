Arkansaslı bir adam kız arkadaşıyla birlikte bir eyalet parkını ziyaret etti. Orada 3 yıl içinde keşfedilen en büyük elması aldı.

Jerry Evans, Arkansas Murfreesboro'daki Crater of Diamonds State Park'ı kız arkadaşıyla birlikte ilk kez geçen bahar ziyaret ettiğini park yetkililerine anlattı.

Evans, parka vardıktan yaklaşık 10 dakika sonra, sürülmüş bir tepenin üzerinde birkaç metre ötede cama benzeyen bir şey gördüğünü söyledi.

Evans, piramit şeklindeki bulguyu cebine koymasına rağmen bunun bir elmas olup olmadığından emin olamadığını söyledi.

"Çok netti. Gerçekten bilmiyordum," diyor Evans. "Elmas olduğunu düşünerek her şeyi topluyorduk."

Park yetkililerine göre, 1972 yılında eyalet parkı haline gelen Crater of Diamonds, orijinal volkanik kaynağından gelen elmasların kaynağı olarak biliniyor.

Evans, daha sonra yaklaşık 250 mil uzaklıktaki Lepanto, Arkansas'taki evine döndükten sonra, küçük nesnenin camdan başka bir şey olup olamayacağını düşündüğünü ve tanımlanmasına yardımcı olması için Amerika Gemoloji Enstitüsü'ne gönderdiğini söylüyor.

Kar amacı gütmeyen Kaliforniya merkezli enstitü, web sitesine göre mücevher ve mücevherat araştırmaları ve eğitimi konusunda uzmanlaşmıştır.

Açıklamaya göre Evans birkaç hafta sonra enstitüden haber aldı ve enstitü kendisine renksiz bir elmas bulduğunu bildirdi.

"Beni arayıp bunun gerçek olduğunu söylediklerinde çok heyecanlandım!" dedi.

Evans daha sonra keşif hakkında parkla temasa geçti. Park yetkililerine göre Evans'ın elması, Arkansas Maumelle'den Kevin Kinard'ın 9,07 karatlık kahverengi bir elmas bulduğu 2020 İşçi Bayramı'ndan bu yana parkta kayıtlı en büyük elmas oldu.

Crater of Diamonds State Park'ın park müdür yardımcısı Waymon Cox konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada buldukları bir şeyi tanımlamamı isteyen birçok e-posta alıyorum, ancak hatırladığım kadarıyla GIA tarafından tanımlanan bir elmasın ardından ilk kez biri benimle iletişime geçti" dedi.

Açıklamaya göre, park ziyaretçileri günde ortalama bir ila iki elmas buluyor ve 2023 yılında parkta toplam 125 karattan fazla 798 elmas kaydedildi.

Parkın web sitesine göre, parkın bulunduğu Pike County bölgesinde 1900'lerin başında ilk elmasların bulunmasından bu yana Crater of Diamonds'ta 75.000'den fazla elmas keşfedildi.

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Kaynak: edition.cnn.com