Arjantin'e gelen her ziyaretçinin denemesi gereken 10 yemek

Arjantin'in yemekleri İtalyan ve İspanyol göçmenlerden ilham almanın yanı sıra kuzeybatı And Dağları ve güneydeki Patagonya'dan gelen malzemeleri de içerir.

Yemeye başlamaya hazır mısınız?

İşte Arjantin'i ziyaret eden herkesin denemesi gereken en iyi 10 yemek.

Empanadas

Arjantin'in en sevilen sokak yemeği olan bu içi doldurulmuş hamur cepleri Porto Riko'nun empanadilla'sına ya da Cornish pasty'sine benzer.

"Ekmeğe sarılmış" anlamına gelen empanadalar fırınlanmış veya kızartılmış olarak gelir ve sebzeli veya etobur olabilir.

Yaygın dolgular arasında tavuk, peynir ve jambon, tatlı mısır, caprese veya mavi peynir bulunur.

Kimyon, taze soğan, haşlanmış yumurta ya da patates gibi baharatlar menşe bölgesine göre değişse de, doğranmış ya da elle dilimlenmiş sığır eti her zaman popüler bir seçenektir.

Kuzeybatı eyaleti Jujuy'da kinoa ve keçi peyniri ya da Patagonya'da kuzu eti gibi bölgesel spesiyalitelere de dikkat edin.

Peki tatlar arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Çoğu empanadería, lezzetleri belirten farklı kıvrımlı kenarlar arasında bir rehber olarak kullanışlı bir repulgue (hamurun kenarlarını katlamak için kullanılan yöntemi tanımlamak için kullanılan bir terim) haritası sağlar.

Choripan

Bir başka ucuz ve neşeli sokak yemeği olan choripan genellikle asadolarda (barbekü) başlangıç olarak servis edilir.

Ancak bu sosisli sandviç (chorizo ya da sosisin tava ya da ekmekle bir araya getirildiği) pratik şekli sayesinde hareket halindeki gezginler için ideal bir atıştırmalıktır.

Kekik, maydanoz, sarımsak, pul biber ve kırmızı şarap sirkesinden yapılan baharatlı bir sos olan chimichurri veya domates, soğan ve kırmızı dolmalık biber çeşidi olan salsa criolla ile kaplayabilirsiniz.

Chorizo genellikle domuz etinden yapılsa da bazı restoranlarda yaban domuzu sosisleri de bulunabilir.

Pizza

Arjantin turtaları Napoliten kuzenleriyle bazı fiziksel benzerlikler gösterse de - dairesel bir forma ve hamur tabanına sahiptirler.

Benzerlikler burada bitiyor.

İnç yüksekliğindeki hamurlar domates sosunu hafif tutarken Arjantin usulü mozzarella peyniri ile aşırı telafi etme eğilimindedir, peynir yanlardan aşağı damlar.

Garnitürler arasında yeşil zeytin, kekik veya kurutulmuş pul biber bulunur.

Peynirli ve domatesli bir pizzanın tamamı genellikle basitçe una muzza olarak adlandırılır.

Buenos Aires'teki bazı geleneksel pizzacılar, barda ayakta yenmek üzere tasarlanmış dilimler halinde pizza satmaktadır.

Müşteriler ayrıca yapışkan peyniri emmek için doyurucu bir nohut krep dilimi olan faina da sipariş edebilirler.

Milanesa

İtalyan etkisi taşıyan bir başka Arjantin yemeği de dünyanın geri kalanında escalope olarak bilinen milanesa'dır.

Genellikle gümüş etten (bacağın dış kısmından elde edilen sığır eti) ya da tavuk göğsünden yapılan et, ekmek kırıntılarına batırılmadan önce ince bir şekilde dövülür, ardından kızartılır ya da fırınlanır.

Ancak soslar bu yemeğin heyecan seviyesini yükseltiyor.

A caballo (at sırtında) kızarmış yumurta, a la napolitana peynir ve domates sosuyla, a la suiza ise gravyer peyniriyle süslenir.

Daha büyük iştahlılar jambon, peynir ve domates soslu completa sipariş etmelidir. Yanında patates kızartması ve salata iyi gider.

Provoleta

Bu yumuşak, yuvarlak, provolone peyniri oldukça yavan bir yeme deneyimidir - ta ki ızgaraya atılana kadar.

İnek sütünden yapılan provoleta, daha sonra yapışkan bir iyiliğe dönüşür ve Arjantinli bir asado veya barbekü için klasik bir başlangıçtır.

Özel boyutlu bir tavada veya basit bir folyo tabakta ızgara edilen provoleta genellikle kekikle süslenir ve dışı hafifçe gevrek, içi ise erimiş olmalıdır.

Kremsi ama asidik bir tat için keçi sütü provoleta'yı deneyin.

Asado

Arjantin'de sığır eti o kadar caziptir ki vejetaryenlerin bile bu cazibeye kapıldığı bilinmektedir.

Sığır etinin tadına bakmanın en iyi yolu, hem barbekü hem de geleneksel sığır eti ızgara yöntemi anlamına gelen asado'dur.

Arjantin'de her hafta sonu arkadaşları ve aileleri bir araya getiren en önemli sosyal etkinliktir.

Birkaç saat sürebilen çok aşamalı bir yemek olan asado'nun başlangıçları arasında choripan, morcilla (kan sosisi) ve provoleta yer alırken, mollejas (sığır ekmeği), chinchulines (chitterlings) ve rinones (böbrekler) gibi organ etlerine geçilir.

Ana yemeğe geçmeden önce limon suyuna batırılmış matambrito de cerdo (domuz yan bifteği), yumuşak ojo de bife (antrikot), yağ şeridiyle birlikte gelen bife de chorizo (bonfile), lezzetli asado de tira (kısa kaburga) ve tam aromalı entrana (etek biftek) gibi çeşitli etlerden birini denemenizi öneririz.

Bir Arjantinlinin evinde yapılan asado en meşru deneyim olsa da, bazı restoranlar bir sonraki en iyi şey olan parrillada'yı servis eder; parlayan kömürlerle tamamlanan küçük bir portatif ızgara olan parrillada, etleri sıcak tutar.

Lama

Jujuy eyaletinin deniz seviyesinden 2.000 metreden yüksek rakımına iyi uyum sağlamış bir deve türü olduğu için Arjantin'in kuzeybatısında lama bifteği yemek normaldir.

Tadı sığır etinden daha rustik ve topraksı olsa da, yağ seviyesi daha düşüktür, bu da onu sağlıklı bir alternatif haline getirir.

Empanada, güveç ya da tek başına biftek olarak tüketilebilir. Hatta bazı lüks restoranlar carpaccio veya tartar olarak da kullanmaktadır.

Humita

Tuzlu bir atıştırmalık ya da ana yemek olarak yenen humita, mısıra yapılan en büyük övgüdür. Yaprak paketler, içindeki mısır püresini ortaya çıkarmak için çözülür.

Tüm paket ya buharda pişirilir ya da haşlanır.

Tarihi Kolomb öncesi dönemlere kadar uzanan humita, Şili, Bolivya ve Peru da dahil olmak üzere And bölgesinde yenir.

Taze mısır ve sütle yapılan humitaya soğan, baharatlar ve bazen de keçi peyniri eklenerek lezzetlendirilir.

Locro

Doyurucu bir güveç olan locro, geleneksel olarak Arjantin'in Mayıs Devrimi'ni simgeleyen 25 Mayıs tarihinde servis edilen ulusal bir yemektir.

Beyaz mısır, sığır veya domuz eti, işkembe ve kırmızı chorizonun yanı sıra beyaz fasulye, kabak ve balkabağı gibi diğer sebzelerden yapılan ve kimyon ve defne yaprağı ile tatlandırılan bu lezzetli yemek, ideal bir kış ısıtıcısıdır.

Bir tutam quiquirimichi, kırmızı biber, taze soğan ve acı biberden yapılan acı bir salsa ile lezzetlendirilebilir.

Carbonada da benzer bir yemektir ve fırınlanmış, baharatlanmış bir balkabağının içinde servis edilen tatlı mısır içerir.

Dulce de leche

Bazı Arjantinliler dulce de leche'yi (karamelize süt ve şeker sosu) bir kaşıktan yalamanın başlı başına bir yemek olduğunu iddia edebilir.

Ancak bu tatlı ve yapışkan salsa genellikle flan gibi tatlılara eşlik eder.

Daha iyi bir icat ise dulce de leche aromalı helado'dur.

Bu dondurmayı bulundurmayan dondurmacılar kısa sürede iflas eder; işin bonusu, Arjantin dondurmasının İtalyan gelatosuna taş çıkartacak kadar yoğun ve kremsi olmasıdır.

Nihai şeker patlaması için, DDL külahları biraz (veya çok fazla) DDL sos ile doldurulabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com