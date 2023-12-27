Arjantin sağlık kurulu, Diego Maradona'nın ölümünden önceki 12 saat boyunca acı içinde olduğunu söyledi

Davaya bakan savcının CNN'e yaptığı açıklamaya göre, sağlık kurulu raporunda Arjantinli futbol adamının "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı" ve bir sağlık kuruluşuna yatırılmış olsaydı "hayatta kalma şansının daha yüksek olabileceği" sonucuna vardı.

Müfettişler, eski futbolcunun son günlerinde neden bir evde tedavi gördüğünü ve psikolojik durumunun kendi başına karar vermesine izin verip vermediğini ve diğer şeylerin yanı sıra kalp rahatsızlığı için tedavi eksikliğini araştırıyor.

CNN'in dava üzerinde çalışan bir kaynaktan edindiği sağlık kurulu raporunda bu unsurların her birinden bahsedilmektedir.

Kimse resmi olarak suçlanmadı, ancak herhangi bir sorumluluğu reddetmelerine rağmen yedi kişiye soruşturma altında oldukları söylendi.

OKU: Futbolun en büyük oyuncularından biri haline gelen işkence görmüş dahi

'Hayatta kalma şansı daha yüksek olurdu'

Raporda "DAM'ın (Diego Armando Maradona) uygun şekilde tedavi edilmiş olsaydı ölmeyeceğini iddia etmek gerçeklere aykırı olsa da, ölümünden önceki günler hakkında bilinenler göz önünde bulundurulduğunda, en iyi tıbbi uygulamalara göre bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmiş olsaydı hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı konusunda hemfikiriz" deniyor.

Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov liderliğindeki sağlık ekibinin çalışmaları müfettişler tarafından ağır bir şekilde eleştirildi.

Kurul, eylemlerini "yetersiz, eksik ve umursamaz" olarak nitelendirmenin yanı sıra, "sağlık ekibinin hastanın olası ölümünü tam ve eksiksiz olarak gördüğü, bu olasılığa karşı tamamen kayıtsız kaldığı ve davranışlarını veya tedavi planını değiştirmediği, daha önce ortaya konan zarar verici ihmalleri sürdürdüğü ve hastanın sağlığını 'şansa bıraktığı' sonucuna varmanın mümkün olduğunu" söyledi.

Luque Kasım ayında savcılara Maradona ile olan profesyonel ilişkisini anlattı. "İhmalkâr davrandığımı gösteren hiçbir şey yok" dedi.

Aralık ayında Cosachov'un avukatı CNN'e verdiği demeçte müvekkilinin "tıbbi açıdan en iyi muhakemesini kullandığını" söyledi.

OKUYUN: Diego Maradona 'her şeyi daha iyi ve daha büyük yaptı, ama daha tehlikeli ve daha karanlık düştü'

'En az 12 saat önce ölmeye başladı'

Uzmanlar ayrıca ölüm nedeninin "kronik kalp yetmezliğinin alevlenmesine bağlı akut pulmoner ödem" olduğunu ve yapılan testlerde vücudunda uyuşturucu ya da alkol bulunmadığını tespit eden otopsi sonuçlarını da doğruladı.

Ancak, öldüğünde 60 yaşında olan Maradona'nın uzun süreli acı çektiğinin altını çizdiler.

"DAM 25/11/2020 tarihinde saat 12.30'dan en az 12 saat önce ölmeye başlamıştır, yani uzun süreli bir ıstırap döneminin açık işaretleri vardı ve sonuç olarak hastanın o gün saat 00:30'dan itibaren yeterince izlenmediği sonucuna varıyoruz".

Maradona'nın yakınlarına fizyoterapist Nicolás Taffarel tarafından gönderilen bir sesli mesajdan da bahseden uzmanlar, "Hastanın sergilediği uyarı işaretleri göz ardı edildi," diye devam ediyor.

"Geçen hafta onlara onu ayağa kaldırmamız gerektiğini çünkü akciğer ödemi gelişebileceğini söyledim" dedi.

OKU: Napoli Diego Maradona'nın yasını tutuyor, eski kulübü stadyuma onun adını vermek için teklifte bulundu

'Akli melekelerini tam olarak kullanamıyordu'

Rapora göre eski futbolcu "en azından (La Plata kentindeki tıbbi kliniğe) kabul edildiği andan itibaren akli melekelerini tam olarak kullanmıyordu ve sağlığı hakkında karar verebilecek durumda değildi".

Rapor, Maradona'nın 11 Kasım'da Olivos Kliniği'nden taburcu edildikten sonra Buenos Aires'in kuzeyindeki Tigre'de bir evde sözde "evde hastaneye yatırılması" ve iki hafta sonra burada ölmesi konusunu tartışmaya devam ediyor.

Kurul, "DAM'ın sahip olduğu gibi çok sayıda karmaşık patolojiye sahip bir hastayı hastaneye yatırmak için temel koşullar mevcut olmadığından, evde hastaneye yatırmanın böyle olmadığını" söyledi.

Tıbbi uzmanlar ayrıca evdeki bakım ekibinin "düzensizlikler ve eksikliklerle boğuştuğunu", "doğru kontrol ve bakımın" "pratisyen hekimler" ve "terapötik asistanlar" tarafından yapılmadığını iddia etti.

Son olarak, kurul Maradona'ya reçete edilen psikiyatrik ilaçları tartıştı.

"Hem dozaj hem de pozoloji olarak sinirsel bozukluğuna uygun" olmasına rağmen, "ölümden önceki 14 gün içinde kardiyolojik ve laboratuvar testleri yapılmadığı için" bu ilacın "ölümcül sonuçta bir rol oynamadığı" göz ardı edilemez.

Haklarında soruşturma yürütülenlerin hepsi yanlış bir şey yapmadıklarını söylemelerine rağmen, adli soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine karar vermek üzere davayı yürüten savcılar tarafından analiz edilecek olan sağlık kurulu raporu hakkında henüz yorum yapmadılar.

Diejo Laje bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com