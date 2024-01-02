Arjantin Kolombiya'yı penaltılarla yenerek Copa América finaline yükseldi

Emiliano Martínez üç penaltı kurtararak atışların kahramanı oldu ve maç uzatmaların ardından 1-1 sona erdi.

Arjantin, ilk büyük uluslararası turnuvasını kazanmak isteyen Lionel Messi'nin Lautaro Martínez'i Kolombiya ceza sahası içinden gol atması için hazırlamasıyla erken öne geçti.

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Ancak Kolombiya, Luis Díaz'ın hızla kazanılan bir serbest vuruşta Martínez'i geçen bir şutu kaldırmasıyla bir saat işaretinden hemen sonra eşitliği sağladı.

İlk yarıda iki taraf da şanslar yakalamıştı: Kolombiya'da Wilmar Barrios direğe, Yerry Mina da kornerden gelen topa vururken, Nicolás González de David Ospina tarafından engellenmişti.

Arjantin ikinci yarının ortalarında Ángel Di María'nın Ospina'yı çalımlayarak Martínez'i hazırlamasıyla galibiyet için altın bir şans yakaladı, ancak forvetin şutu Barrios tarafından çizgiden çıkarıldı.

Penaltı atışlarında Juan Cuadrado ve Messi açılış penaltılarını gole çevirirken, Davinson Sánchez'in çabası Martínez tarafından kurtarıldı ve Rodrigo De Paul penaltıyı direğin üzerinden dışarı attı.

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Kolombiyalı oyuncular penaltı vuruşlarını kullanmaya hazırlanırken onlarla konuşan Martínez daha sonra Mina'nın penaltısını kurtardı.

Leandro Paredes Arjantin'in penaltısını gole çevirdi ve Miguel Borja da kalenin ortasından topu ağlara göndererek karşılık verdi.

Golcü Martínez Arjantin'in üçüncü penaltısını gole çevirdi ve kaleci Martínez penaltı atışlarında üçüncü kurtarışını yaparak Edwin Cardona'yı engelledi ve takımına galibiyeti getirdi.

"Gerçek şu ki söyleyecek söz bulamıyorum," dedi Martínez.

"40 gün boyunca eve kapandık, kimseyle görüşemeyen tek milli takım bizdik, antrenörler, personel, temizlikçiler, aşçılar ve yöneticilerle birlikte kendi balonumuzda yaşıyorduk.

"Bu, bir rüya için gelen 70 kişilik bir grubun eseri ve ilk günden beri bunu söyledik: final oynamak istiyoruz. Ve Brezilya ile kendi sahalarında oynamaktan daha iyi ne olabilir ki?"

Arjantin 1993'ten bu yana ilk Copa América şampiyonluğunu kazanmak için bu hafta sonu Rio de Janeiro'daki Maracana stadyumunda Brezilya ile karşılaşırken, hafta başında yarı finalde Peru'yu yenen Brezilya 1997'den bu yana altıncı şampiyonluğunu hedefliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com