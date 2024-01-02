Arjantin Brezilya'yı 1-0 yenerek Copa America'yı kazandı

Copa'da sadece ikinci kez ilk 11'de başlayan Di Maria, ilk yarının ortalarında açılış golünü atarak seçimini haklı çıkardı.

Renan Lodi, Rodrigo De Paul'ün ileriye doğru attığı uzun topu kesemedi ve Di Maria da mahsur kalan Ederson'u şık bir vuruşla avladı.

Brezilya heyecan verici bir ikinci yarıda baskıyı arttırdı ancak sahada beş forvet oyuncusu olmasına rağmen Rodrigo De Paul'un koruduğu Arjantin savunması karşısında eşitliği sağlayamadı.

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva "Öncelikle rakibimizi özellikle bizi etkisiz hale getirdikleri ilk yarı için tebrik etmeliyiz" dedi.

"İkinci yarıda hiçbir çekişme yoktu - sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı, diğeri ise yapacağını bildiğimiz gibi sadece zaman kaybetti. Bu bir mazeret değil, özellikle ilk yarıda yapmamız gerekeni yapmadık."

Arjantin'in galibiyeti, on yılı aşkın bir süredir kulüp ve bireysel olarak kazandığı onurların ardından mavi-beyazlı formayla ilk şampiyonluğunu elde eden Barcelona forveti Messi için özel bir zafer oldu.

Arjantinli oyuncular son düdükle birlikte kaptanlarının etrafını sardı. Kaleci Emilian Martinez, Maracanazo olarak adlandırdığı, ünlü Rio stadyumundaki olağanüstü galibiyeti kutladı.

"Nutkum tutuldu," dedi. "Hayallerimin gerçekleşeceğini biliyordum ve Maracanazo'dan ve dünyanın en iyisine şampiyonluğu vermekten ve onun hayalini gerçekleştirmekten daha iyi bir yer olamazdı."

Messi turnuvayı dört golle gol kralı olarak tamamladı ve Neymar ile birlikte en iyi oyuncu seçildi.

Ancak Maracana stadyumundaki maç boyunca sessiz kaldı ve karakteristik olmayan bir şekilde maçın bitimine iki dakika kala maçı tamamlamak için altın bir fırsatı kaçırdı.

Son düdük çaldığında Arjantin televizyonu "Arjantin Şampiyon, Lionel Messi Şampiyon!" diye anons yaptı.

Maçın kendisi hayal kırıklığı yarattı, Arjantin 21 faulün yapıldığı çekingen bir ilk yarıda daha iyi olan taraftı.

Ancak Brezilya ikinci periyotta daha agresif bir oyun ortaya koydu ve zaman ilerledikçe daha fazla adamını ileri sürdü - ve bir noktada sahada beş tanınmış forvet oyuncusu vardı.

Richarlison'un golü ikinci yarının yedi dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve iki dakika sonra Emiliano Martinez'i iyi bir durdurmaya zorladı.

Ancak Brezilya ileri çıktıkça boşluklar açıldı ve Arjantin maçın son anlarında iki net gol fırsatını kaçırdı.

Bu zafer Arjantin'in 15. Copa America zaferi oldu ve tüm zamanların en çok kazanan takımı olarak Uruguay ile aynı seviyeye geldikleri anlamına geliyor.

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni "Bu çok büyük bir şampiyonluk" dedi. "Umarım Arjantinliler bunun tadını çıkarabilir. Taraftarlar takımı koşulsuz seviyor ve bence gardını hiç düşürmeyen bu tarafla özdeşleşiyorlar."

Arjantin'in galibiyeti, Scaloni yönetimindeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkarırken, Brezilya'ya da 2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'ya yenilmesinden bu yana ilk mağlubiyetini tattırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com