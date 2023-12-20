Kurbanlar

Arizona Safeway Silahlı Saldırıları Hızlı Gerçekler

Christina Taylor Green, 911 Eylül 2001'de doğdu

Dorothy "Dot" Morris, 76Emekli

Yargıç John Roll, 63ABD Arizona Bölgesi Bölge Mahkemesi federal yargıcı

Phyllis Scheck, 79Emekli ve eski kütüphaneci

Dorwin Stoddard, 76Emekli inşaat işçisi

Gabriel "Gabe" Zimmerman, 30Temsilci Giffords'un topluma erişim direktörü

Yaralı

Bill Badger, 74

65Giffords'un bölge direktörü Ronald Barber 5 Temmuz 2011'de görevine geri döndü. 12 Haziran 2012'de Arizona'da yapılan özel seçimlerde Barber, Cumhuriyetçi rakibi Jesse Kelly'nin %45'ine karşı oyların %52'sini alarak Giffords'un Kongre'deki görev süresinin geri kalanını tamamlar.

Kenneth Dorushka, 63

James Fuller, 63

Randy Gardner, 60 yaşında

Gabrielle Giffords, 40

Susan Hileman, 58

George Morris, 76

Mary Reed, 52

Pamela Simon, 63Giffords'un ofisinde toplumla ilişkiler koordinatörü, 23 Şubat 2011'de işine geri döndü.

Mavanell Stoddard, 75

James Tucker, 58

Kenneth Veeder, 75

Zaman Çizelgesi

2007 - Loughner uyuşturucu teçhizatı bulundurmaktan tutuklandı, ancak suçlamalar düşürüldü.

2007 - Loughner bir topluluk etkinliğinde Giffords ile tanışır. Sorusuna verdiği cevaptan tatmin olmayınca kongre üyesine karşı bir saplantı geliştirir.

2008 - Loughner orduya yazılmaya çalışır ancak uyuşturucu testini geçemediği için reddedilir.

Ekim 2010 - Loughner, dengesiz davranışlar sergilemesinin ardından Pima Community College'dan uzaklaştırıldı. Kendisi ya da başkaları için tehlike arz etmediğine dair bir doktor raporu sunmadığı sürece kampüse geri dönemeyeceği söylenir. Kendi isteğiyle okuldan ayrılır.

30 Kasım 2010 - Loughner Tucson bölgesindeki bir silah dükkanından 9 mm'lik bir tabanca satın alır.

8 Ocak 2011 - Silahlı saldırıdan yaklaşık iki buçuk saat önce Loughner, kırmızı ışıkta geçtiği için Arizona Oyun ve Balık Departmanı görevlisi tarafından durdurulur. Sözlü bir uyarı ile serbest bırakılır.

8 Ocak 2011 - Silahlı saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce Loughner bir marketten taksiye binerek Giffords'un etkinliğinin düzenlendiği Safeway marketine gider.

8 Ocak 2011 - (10:10am) -Loughner,Giffords etkinliğindeki kalabalığın üzerine ateş açtı. Altı kişi öldü ve 13 kişi yaralandı. Loughner tabancasını yeniden doldurmaya çalışırken, çevredeki birkaç kişi tarafından yakalanır ve etkisiz hale getirilir.

9 Ocak 2011 - Loughner federal mahkemede resmen beş suçla itham edildi: bir Kongre üyesine suikast girişimi; Gabe Zimmerman ve Yargıç John Roll cinayetleri; Pamela Simon ve Ron Barber cinayetlerine teşebbüs.

12 Ocak 2011 - Kaliforniya Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Larry Burns, Arizona'daki tüm federal yargıç ve sulh hakimlerinin çekilmesinin ardından Loughner'in davasına bakmak üzere atandı.

12 Ocak 2011 - Başkan Barack Obama ve First Lady Michelle Obama Üniversite Tıp Merkezi'nde yaralılar ve kurbanların aileleriyle bir araya geldi.

19 Ocak 2011 - Arizona'daki federal büyük jüri Loughner hakkında suç duyurusunda bulundu.

24 Ocak 2011 - Loughner kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

11 Şubat 2011 - Savcılar Loughner'a yöneltilen iki cinayet suçlamasının düşürülmesi için usule ilişkin bir talepte bulunur, ancak bu suçlamaları bir üst iddianame kapsamında yeniden dosyalama niyetindedirler.

4 Mart 2012 - Federal savcılar Loughner'a 49 federal suçlama daha yöneltir.

9 Mart 2011 - Burns, Loughner adına cinayet ve cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere 49 suçlama için "suçsuz" savunması yaptı.

22 Mart 2011 - Burns, Loughner'ın en geç 29 Nisan'a kadar Springfield, Missouri'de bir zihinsel değerlendirmeye tabi tutulmasını emreder.

25 Mayıs 2011 - Burns, Loughner'ın mahkemeye çıkmaya ehil olmadığına karar verdi.

27 Mayıs 2011 - Loughner, Springfield, Missouri'deki Federal Mahkumlar için Tıp Merkezine geldi.

29 Haziran 2011 - Burns cezaevi doktorlarının tarafını tutarak savunma avukatlarının Loughner'a zorla ilaç verilmesini durdurma talebini reddetti.

7 Temmuz 2011 - Federal temyiz heyeti önünde savunma, Loughner'ın zihin değiştirici psikotropik ilaçlar almaya zorlanmasının haklarını ihlal ettiğini savunur.

12 Temmuz 2011 - Federal mahkeme Loughner'ın bir suçtan hüküm giymediğine, dolayısıyla anti-psikotik ilaçları almayı reddetme hakkına sahip olduğuna karar verdi.

22 Temmuz 2011 - Federal temyiz heyeti 12 Temmuz tarihli kararı bozar ve yetkililerin Loughner'ı anti-psikotik ilaç almaya zorlayabileceğine karar verir. Savcılar Loughner'ın ruhsal durumunun kötüye gittiğini ve intihara meyilli olduğunu ileri sürmüşlerdi.

31 Ağustos 2011 - San Francisco'daki bir temyiz mahkemesi Loughner'in avukatlarının zorla ilaç tedavisini sona erdirmeye yönelik argümanlarını dinledi. Avukatlar, hükümetin birincil amacının şüphelileri mahkum edilebilecek ve muhtemelen ölüm cezasına çarptırılabilecek kadar yetkin hale getirmek olduğu durumlarda, ceza sanıklarının zihinsel tedaviyi reddetme konusunda anayasal bir hakka sahip olduğunu savunuyor.

28 Eylül 2011 - Burns, Loughner'ın Missouri'deki bir tıbbi tedavi tesisinde gördüğü tedaviyi dört ay daha uzatır; bu süre zarfında Loughner'ın akli dengesi yeniden değerlendirilecektir.

8 Ocak 2012 - Giffords, silahlı saldırının birinci yıldönümünde Tucson'da düzenlenen anma törenine katıldı. Binlerce kişilik kalabalığa Bağlılık Yemini'nde önderlik eder ve daha sonra öldürülen altı kişi için bir anma mumu yakar.

7 Ağustos 2012 - Burns, Loughner'ın Tucson'daki bir federal mahkemede yargılanmaya ehil olduğuna karar verir. Loughner, hükümetin idam cezası istememesi karşılığında 19 suçlamayı kabul eder.

8 Kasım 2012 - Burns, Loughner'ı şartlı tahliye imkanı olmaksızın hayatının geri kalanını hapiste geçirmeye mahkum eder. Ceza yedi ardışık müebbet artı 140 yıl hapis cezasını içeriyor.

8 Ocak 2021 - Silahlı saldırıların 10. yıldönümünde bir tören düzenlendi. Pima County Adliye Sarayının batı tarafında bulunan "Kucaklama" anıtı kurbanlara ve hayatta kalanlara ithaf edildi.

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Kaynak: edition.cnn.com