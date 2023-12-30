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SporHaberler

Arizona Cardinals'ın köşe oyuncusu Jeff Gladney 25 yaşında öldü

Takımın resmi internet sitesine göre, Arizona Cardinals'ta köşe oyuncusu olarak görev yapan Gladney, Pazartesi sabahı Dallas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

 and  Christian Meier
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Jeff Gladney, 1 Mart 2020'de Indianapolis'te düzenlenen NFL futbol scouting combine'da 40 yarda....aussiedlerbote.de
Jeff Gladney, 1 Mart 2020'de Indianapolis'te düzenlenen NFL futbol scouting combine'da 40 yarda koşusunu izliyor..aussiedlerbote.de

Arizona Cardinals'ın köşe oyuncusu Jeff Gladney 25 yaşında öldü

Dallas County Adli Tıp Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Gladney'in, yetkililerin saat 02:30 sularında meydana gelen kazada öldüğünü söylediği iki kişiden biri olduğunu doğruladı.

Dallas İlçesi Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre kazaya iki araç karıştı. Yapılan ön soruşturmada beyaz bir aracın aşırı hız yaptığı ve ikinci bir araca arkadan çarptığı tespit edildi.

Açıklamada, beyaz aracın daha sonra kontrolünü kaybederek otoyol iskele kirişine çarptığı ve içindeki kadın ve erkeğin öldüğü belirtildi. İkinci araçta da bir erkek ve bir kadın bulunuyordu ve bu kişiler yaralanmamıştı.

Minnesota Vikings köşe oyuncusu Jeff Gladney, 27 Eylül 2020 Pazar günü Minneapolis'te oynanan NFL maçının ilk çeyreğinde Tennessee Titans'ın geniş alıcısı Corey Davis'e karşı mücadele ederken görülüyor.

Dallas Bölgesi Adli Tabipliği Gladney ve ölen kadının kimliklerinin 26 yaşındaki Andrea Mercedes Palacios olduğunu tespit etti.

Gladney, Texas Christian Üniversitesi'nde kolej futbolu oynadıktan sonra NFL kariyerinin üçüncü sezonuna giriyordu. NFL'nin web sitesine göre, Minnesota Vikings onu 2020'de ilk tur seçimi olarak seçti, ancak ağır saldırı suçlamasıyla suçlandıktan sonra takım onu 2021 sezonundan önce serbest bıraktı.

Gladney olayda suçsuz bulundu ve Cardinals Mart 2022'de onunla iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Gladney son zamanlarda NFL'nin organize takım antrenmanları sırasında takımla birlikte antrenman yapıyordu.

Cardinals Pazartesi günü attığı tweet'te "Jeff Gladney'in vefatını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi. "Kalplerimiz ailesi, arkadaşları ve bu muazzam kaybın yasını tutan herkesle birlikte."

Dallas Cowboys'tan CeeDee Lamb, 22 Kasım 2020'de Minneapolis, Minnesota'da oynanan bir NFL maçı sırasında Minnesota Vikings'ten Jeff Gladney'e karşı bir yakalama yapmaya çalışıyor.

Vikings de bir açıklama yayınlayarak Gladney'in ölümünden üzüntü duyduklarını belirtti.

Takımın açıklamasında "Kalplerimiz ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Arizona Cardinals organizasyonu ve Jeff'in çok erken kaybettiği hayatının yasını tutan mevcut ve eski takım arkadaşları ve koçlarıyla birlikte" denildi.

Ligin dört bir yanından NFL oyuncuları Twitter üzerinden başsağlığı dileklerini dile getirdiler.

"Bu sabah duyduğum korkunç haber. Tek kelimeyle trajik. Huzur içinde yat Jeff," diye tweet attı Cardinals savunma oyuncusu J.J. Watt.

"Kardeşimi, en iyi arkadaşımı, sağ kolumu kaybettim," diye tweet atan Philadelphia Eagles'ın geniş alıcısı Jalen Reagor da Texas Christian Üniversitesi'nde okumuştu. "R.I.P Jeff Gladney, kardeşim bana göz kulak ol lütfen," diye ekledi.

CNN'den Rebekah Riess bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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