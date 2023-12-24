Araştırmaya göre yalnızlık veya sosyal izolasyon ciddi sağlık sonuçlarıyla bağlantılı

Nature Human Behaviour dergisinde Haziran 2023'te yayınlanan makaleye göre, sosyal izolasyon, yalnızlık ve erken ölme riski arasındaki ilişkiler üzerine birçok çalışma yapıldı, ancak bazı sonuçlar tartışmalı veya karışıktı. New York Stony Brook Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde bütünleştirici sinirbilim profesörü olan Turhan Canli, bu çelişkili sonuçların sadece belirli bir gruba veya bölgeye odaklanan araştırmalardan kaynaklanabileceğini söyledi. Canli çalışmaya dahil edilmemiştir.

Ancak bu makale, 2 milyondan fazla yetişkin arasında yalnızlık, sosyal izolasyon ve erken ölüm arasındaki bağlantıları inceleyen 90 çalışmanın bir meta-analizidir. Çalışmaya katılanlar altı aydan 25 yıla kadar takip edilmiştir.

Sosyal izolasyon yaşayan kişilerin herhangi bir nedenden dolayı erken ölme riski, sosyal izolasyon yaşamayanlara kıyasla %32 daha yüksekti. Kendilerini yalnız hissettiklerini bildiren katılımcıların erken ölme olasılığı, bildirmeyenlere göre %14 daha fazlaydı.

Utah'taki Brigham Young Üniversitesi'nde psikoloji ve sinirbilim profesörü olan ve çalışmaya katılmayan Julianne Holt-Lunstad, araştırmanın sosyal izolasyon ve yalnızlığın erken ölüm için bağımsız risk faktörleri olarak önemi konusunda "bize daha da fazla güven verdiğini" söyledi. Holt-Lunstad, ABD Genel Cerrahı 'nın sosyal izolasyon ve yalnızlıkla ilgili Mayıs 2023 danışma raporunda baş bilim insanıydı.

Çalışmada tanımlandığı şekliyle sosyal izolasyon, bir kişinin diğer insanlarla nesnel bir temas eksikliği olduğunda ortaya çıkar ve sınırlı bir ağa sahip olmayı veya yalnız yaşamayı içerebilir.

Öte yandan meta-analize göreyalnızlık, insanların gerçekte sahip oldukları sosyal ilişkilerin kalitesi ile istedikleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda hissettikleri öznel sıkıntıyı ifade etmektedir. New York eyaletindeki Cornell Üniversitesi'nde psikoloji profesörü ve Bütünleştirici Gelişim Bilimi ve İnsan Sağlığı Laboratuarları Merkezi direktörü olan Anthony Ong, bu durumdaki bir kişinin, bağlantı ya da yakınlık ihtiyaçlarını karşılamayan ilişkilerinin tatmin edici olmadığını düşünebileceğini söyledi. Ong araştırmada yer almadı.

"Amerikalılar yalnızlık içinde giderek daha fazla zaman geçiriyor ama biz bunu bir tehlike olarak görmüyoruz - özellikle de kendi tercihimizse. Holt-Lunstad e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "İnsanlar yalnız hissetmediğimiz sürece izole olmamızın sorun olmadığını ve hatta bizim için iyi olabileceğini varsayıyor" dedi. "Yine de bu veriler, yalnızlıktan bağımsız olarak sosyal izolasyonla ilişkili riski belgeleyen önceki verileri doğrulamakta ve genişletmektedir."

Vücutta yalnızlık ve izolasyon

Canli, sosyal olarak izole veya yalnız olmanın bir stres biçimi olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Canli e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Hepimiz zaman zaman yalnız hissedebiliriz, ancak bu duygu kalıcı olduğunda, sağlıksız olan kronik stresin bir biçimi olarak hareket edebilir" dedi. "Bunun ortaya çıkmasının bir yolu da vücudu olumsuz etkileyen stres hormonlarıdır."

Çalışmanın yazarları ayrıca kardiyovasküler hastalığı ya da meme veya kolorektal kanseri olan kişiler arasında yalnızlık, sosyal izolasyon ve ölüm arasındaki bağlantıları da incelemiştir - çünkü önceki çalışmalar sosyal destek ve sağlık arasındaki ilişkinin bir tavuk-yumurta meselesi olabileceğini göstermiştir, "bu da kötü sağlığın hastaların sosyal desteğini kaybetmesine neden olduğu bir kısır döngüye yol açabilir ... zamanla, ancak hastalar sosyal desteğe genel popülasyondan daha fazla ihtiyaç duyma eğilimindedir".

Sosyal olarak izole edilmiş ve kardiyovasküler hastalığı olan katılımcıların erken ölme olasılığı, hastalığı olmayanlara göre daha yüksekti. Meme kanseri olan sosyal olarak izole kişilerin hastalıktan ölme riski, sosyal olarak izole olmayanlara göre daha yüksekti.

Canli, herhangi bir nedenden veya kardiyovasküler hastalıktan erken ölmenin insanların yaşam tarzı davranışlarıyla da ilgili olabileceğini söyledi: "Sosyal olarak izole veya yalnız hisseden insanlar sigara, alkol kullanımı, kötü beslenme (veya) az egzersiz gibi sağlıksız alışkanlıklara sahip olma eğilimindedir."

Uzmanlar, sosyal izolasyonun erken ölüm riski üzerinde yalnızlıktan daha güçlü bir etkiye sahip olmasına katkıda bulunabilecek çeşitli faktörler olduğunu söylüyor.

Çin'deki Harbin Tıp Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan çalışmanın ilk yazarı Fan Wang, "Yalnız olan ancak sosyal olarak izole olmayan insanlar ruh sağlığı açısından stres yaşarlar ancak sosyal ağları nedeniyle buna karşı dirençli olabilirler" dedi.

Canli, küçük bir sosyal ağa sahip olmak ya da dış dünyayla çok az temas kurmak ya da hiç temas kurmamak, bir kişinin kendisini kontrol eden kimse yoksa tıbbi bakım alma olasılığını da azaltabilir.

"Bu meta-analiz, sosyal izolasyon ve yalnızlığın zararlı etkilerine dair doğrulayıcı kanıtlar sunması açısından önemli olmakla birlikte, bağımsız etkilere ilişkin soruların ötesine geçerek bunların ortak etkileşimini değerlendirmeye yönelik acil bir ihtiyaç bulunmaktadır" diyen Ong, e-posta yoluyla Genel Cerrah'ın raporunda da yer alan bilim insanları arasındadır.

Ong, bu çalışmanın "daha derin bir anlayış ve etkili müdahalelerin önünü açacağını" da sözlerine ekledi.

Sosyal bağlantıların genişletilmesi

Wang, sosyal izolasyon ve yalnızlık yaşayan kişilerin aktif olarak sosyal destek aramaları gerektiğini söyledi.

Canli, "Sosyal bir ağı sürdürmeyi, sağlığı geliştiren diğer faaliyetler gibi düşünün: düzenli egzersiz yapmak, iyi beslenmek, kendinize bakmak" dedi. Birine "merhaba" dediğiniz zamanları sadece tatillerle sınırlamayarak ya da sizi benzer düşünen insanlardan oluşan yeni çevrelere maruz bırakabilecek faaliyetlere katılmanın yollarını düşünerek sosyal bağlantılarınızı geliştirmeyi bir öncelik haline getirin.

Wang, yalnızlık ve sosyal izolasyonu ele almak için farkındalığı artırmak da dahil olmak üzere halk sağlığı stratejilerine de ihtiyaç olduğunu söyledi.

Wang, aile üyelerinin ve topluluk ağlarının yardımıyla müdahaleler geliştirmenin kritik önem taşıdığını söyledi. Sağlık sisteminin de hastalarda sosyal izolasyon ve yalnızlığı tespit etmek için yöntemler geliştirmesi gerektiğini, böylece sağlık profesyonellerinin uygun yardımı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com