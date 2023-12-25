Araştırmaya göre sırt ve boyun ağrıları için yaygın bir tedavi işe yaramayabilir

Boyun ve bel ağrısı yaygın bir rahatsızlıktır. Aslında, Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2021'den elde edilen verilerin analizine göre, bel ağrısı küresel olarak engellilikle yaşanan yıllara katkıda bulunan başlıca faktördür ve boyun ağrısı dördüncü sıradadır.

Kuzey Amerika Omurga Derneği 'ne göre (PDF) bel ağrısı, semptomlar altı haftaya kadar sürdüğünde akut, ağrı 12 haftadan uzun sürdüğünde ise kronik olarak tanımlanmaktadır.

Topluluğun klinik kılavuzlarına göre, bu ağrının tedavisi söz konusu olduğunda, hekimler hastaların opioid kullanımını dikkatli bir şekilde sınırlandırmalı ve kısa bir süreyle kısıtlamalıdır. Ağrının giderilmesi için opioidler ancak diğer farmakolojik tedaviler işe yaramadığında veya kişi kişisel nedenlerle bunları alamıyorsa önerilir.

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi Kas İskelet Sağlığı Enstitüsü'nde profesör olan Christine Lin, bu kılavuz ilkelere ve "ağrıyı azaltmada etkili olduklarına dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen, opioid ağrı kesicilerin birçok ülkede bel ve boyun ağrısı olan kişiler için hala yaygın olarak reçete edildiğini" söyledi. Lin, Çarşamba günü The Lancet dergisinde yayınlanan son çalışmanın kıdemli yazarıdır.

Araştırma sayısının az olması nedeniyle, bilim insanları 310 kişiden oluşan küçük bir kohortu tedavi etmek için opioid kullanmanın etkinliğini ve güvenliğini inceledi. Hastalar Şubat 2016 ve Mart 2022 tarihleri arasında Sidney'deki birinci basamak kliniklerinden veya hastanelerden boyun veya bel ağrısı için yardım istemişlerdir. Çalışmanın başlangıcında katılımcılar ortalama 44 yaşındaydı ve 12 hafta veya daha kısa bir süre boyunca en az orta derecede ağrılı boyun veya bel ağrısı ya da her ikisini birden yaşamışlardı.

Çalışma katılımcıları daha sonra rastgele iki gruba ayrılmıştır: Bir grup altı hafta boyunca nalokson ve günde 20 miligrama kadar opioid oksikodon kombinasyonu aldı. Nalokson, opioidlerin yaygın bir yan etkisi olan kabızlığı önlemek ve dolayısıyla katılımcıların hangi grupta olduklarını anlamalarını engellemek için kullanıldı. Diğer gruba ise plasebo hapı almaları söylendi.

Her iki gruba da haftada bir görmeleri söylenen bir doktor tarafından bakım ipuçları verildi. Bu bakım, doktorun onlara güven vermesini ve aktif kalmalarını, yatak istirahatinden kaçınmalarını ve gerekirse nonopioidler de dahil olmak üzere diğer tedavilerden kaçınmalarını tavsiye etmesini içeriyordu.

Yazarlar, sırt ve boyun ağrısı üzerindeki etkiler açısından opioidlerin plasebodan daha yararlı olmadığını bulmuşlardır. Tedaviden altı hafta sonra, ortalama ağrı skoru opioid grubunda 2.78 ve plasebo grubunda 2.25 idi ve bu fark zamanla arttı. Opioid grubunda 26. ve 52. haftalarda plasebo grubuna kıyasla daha fazla kişinin ağrısı devam etmiştir.

Yazarlar ayrıca opioidlerin sadece sırt ve boyun ağrısını hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda kısa süreli, mantıklı kullanımdan sonra bile zarar verebileceğini keşfetti.

Opioid grubu, plasebo grubuna kıyasla daha kötü ruh sağlığı skorlarına ve daha fazla bulantı, baş dönmesi ve kabızlık raporuna sahipti. Lin bir basın açıklamasında, "Kısa bir süre için bile opioid ağrı kesicilerin reçete edilmesinin uzun vadede opioid kötüye kullanımı riskini artırdığını da biliyoruz" dedi.

Opioidler ve ağrı

Çalışmanın yazarları ve yeni çalışmada yer almayan uzmanlar, opioidlerin neden plasebodan daha yararlı bulunmadığına dair teorilere sahiptir.

Uzmanlar, opioid grubunun sırt veya boyun ağrısının altında, yazarların göz önünde bulundurduğundan daha fazla faktörün yatıyor olabileceğini belirtiyor - opioid tedavisine kötü yanıt verdiği bilinen faktörler.

Çalışmada yer almayan Dr. Mark D. Sullivan ve Dr. Jane C. Ballantyne'nin araştırmayla ilgili yorumuna göre, tedavi edilen ağrı, akut yaralanmanın neden olduğu türden ziyade daha kronik, tekrarlayan bir ağrı olabilir. Sullivan, Washington Üniversitesi'nde psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü, Ballantyne ise emekli anesteziyoloji ve ağrı tıbbı profesörüdür.

Sullivan ve Ballantyne, "Katılımcıların mevcut spinal ağrı ataklarından önce sadece 1 ay ağrısız olmaları gerekiyordu" diye yazdı. Eğer bu katılımcıların çoğunda tekrarlayan ağrılar varsa, bu durum opioid tedavisine yanıt alınamamasını açıklayabilir." Bel ağrısının bir yıldan fazla bir süre içinde değiştiği bildirilmiştir."

San Diego merkezli ortopedik omurga cerrahisi uzmanı Dr. John Finkenberg, boyun ve sırttaki ağrı bölgelerinin bazen ayrı ayrı tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Kendisi bu çalışmaya katılmamıştır.

"Eğer bir kişide bunların her ikisi de varsa, açıkçası, ister genel artrit ister romatoid olsun, sistemik tipte bir sorun yaşıyor olacaktır. Bu yüzden her ikisiyle birlikte gelen hastalar konusunda dikkatli olmalıyız," diye ekledi Kuzey Amerika Omurga Derneği'nin de başkanı olan Finkenberg.

Yazarlar, doktorların takip randevularında ne gibi bakım önerdiklerine dair veri toplamadıkları için, hastaların herhangi bir tavsiyeye uyup uymadıkları ya da bunun etkisi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiller. Ayrıca, katılımcıların sadece %57'si ilaçlarını reçete edildiği şekilde almaya ne ölçüde uyduklarını bildirmiştir. Bunların yarısından biraz fazlası reçetelerinin %80'inden fazlasını almıştır.

Sırt ve boyun ağrısının yönetimi

Opioidlerin faydası olmadığı ancak zarar riski taşıdığı bulguları göz önüne alındığında, yazarlar opioidlerin akut boyun veya bel ağrısı tedavisi için önerilmemesi gerektiğini düşünmektedir.

Lin haber bülteninde, "Bunun yerine doktorlar, aktif kalma tavsiyesi ve basit ağrı kesicileri içerebilecek hasta merkezli yaklaşımlara odaklanmaya teşvik edilmelidir" dedi. "İyi haber şu ki, akut bel ve boyun ağrısı olan çoğu insan 6 hafta içinde doğal yollarla iyileşiyor."

Yazarlar, nedeni bilinmeyen bir ağrı olan nonspesifik bel veya boyun ağrısını inceledi. Finkenberg, doktorlar nedenini bilmediğinde opioidlerin ilk seçenek ya da hızlı çözüm olarak kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

Opioidlere faydalı alternatifler arasında ibuprofen, naproksen ve selekoksib gibi NSAİİ olarak da adlandırılan nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar bulunmaktadır. Şubat ayında yapılan bir çalışmaya göre, bir NSAİİ ve reçeteli bir kas gevşetici kombinasyonunun bir hafta içinde ağrı ve sakatlığı azalttığı bulunmuştur.

Hareket açıklığı egzersizleri de yardımcı olabilir. Bunlar, hareketliliği korumak veya geliştirmek için esnemeleri içerir.

Finkenberg, bu ağrıları olan kişilerin ayrıca "vücutlarını barometre olarak kullanmaları" gerektiğini söyledi. Bir aktivite yapıyorsanız ve vücudunuz rahatsız hissediyorsa, ağrıyı zorlamayın. Bunu yapmak, bölgeyi giderek daha fazla alevlendirerek daha fazla ağrıya ve zarara neden olabilir.

Finkenberg, üç ila dört hafta sonra ağrınız ve herhangi bir güçsüzlüğünüz devam ederse, "gerçekten bir uzmana görünmeniz gerekir çünkü insanların neden rahatsızlık duyduğuna dair bu incelikleri tespit etmek zordur" dedi. "Uygun, ileri tanı testleri gerekiyorsa, bunları daha erken yaptırmak daha iyidir."

Düzeltme: Bu haberin önceki bir versiyonunda katılımcıların aldığı oksikodon dozu yanlış belirtilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com