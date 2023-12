Araştırmaya göre sağlıklı yaşam tarzı uzun Covid riskinin daha düşük olduğu anlamına gelebilir

Pazartesi günü JAMA Internal Medicine'de yayınlanan çalışmada, Nisan 2020 ile Kasım 2021 arasında pozitif Covid-19 testi bildiren yaklaşık 2.000 kadın incelendi. Katılımcılar, 1989'dan bu yana 100.000'den fazla ABD'li hemşireyi araştıran Hemşirelerin Sağlık Çalışması II'ye kaydoldu.

Araştırmacılar, sağlıklı olarak tanımladıkları altı değiştirilebilir yaşam tarzı faktörünü inceledi: 18,5 ila 24,7 arasında bir vücut-kitle indeksi, hiç sigara içmemek, orta düzeyde alkol tüketimi, yüksek kaliteli bir diyet, gece başına yedi ila dokuz saat uyku ve haftada en az 150 dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite.

Enfeksiyon öncesi sağlıklı bir yaşam tarzının, dört hafta veya daha uzun süren Covid-19 semptomları riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Sağlıklı yaşam tarzı kriterlerinden beş ya da altısını karşılayan kadınlar, kriterlerden hiçbirini karşılamayan kadınlara göre uzun Covid riskinin neredeyse yarısına sahipti.

Araştırmacılar çalışmada "Bu ilişkiler esas olarak sağlıklı vücut ağırlığı ve yeterli uykudan kaynaklanıyordu" diye yazdı.

Daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olan ve uzun Covid geçiren kadınların günlük yaşama müdahale eden semptom riski yaklaşık %30 daha düşüktü.

Araştırmacılar, bulguların kısmen bu yaşam tarzı faktörleri ile kronik enflamasyon, bağışıklık veya kan pıhtılaşması sorunları arasındaki bağlantı ile açıklanabileceğini düşünmektedir.

Bununla birlikte, çalışmanın genelleştirilebilirliğinin sınırlı olduğunu, çünkü yalnızca ağırlıklı olarak Beyaz olan orta yaşlı kadın hemşireleri incelediğini de belirttiler. Diğer kısıtlamalar arasında, kendi bildirdikleri verilerin kullanılması ve koronavirüsün farklı türleriyle uzun Covid riskinin anlaşılmaması yer alıyor.

Önceki araştırmalar, yaşam tarzı faktörlerini ciddi Covid-19 enfeksiyonu, hastaneye yatış veya ölüm riskinin yanı sıra genel hastalık ve mortalite ile ilişkilendirmiştir.

"Geçtiğimiz on yıllarda, bilim insanları sağlıklı yaşam tarzının genel sağlık için iyi olduğuna dair kanıtlar topladılar. Ancak, örneğin ABD'de nüfusun %70'i sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip değil ve %30'u yeterince uyumuyor. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, yeterli uyku gibi basit yaşam tarzı değişikliklerinin uzun COVID'in önlenmesi için faydalı olabileceğini göstermektedir." Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü'nde araştırma görevlisi olan baş çalışma yazarı Siwen Wang yaptığı açıklamada şunları söyledi

