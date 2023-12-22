Araştırmaya göre, pandemi sırasında yetişkinlerde uyuşturucu kullanımı artarken, gençlerde dramatik bir şekilde düştü

Ancak yetişkinlerin esrar, yasadışı uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı, Covid-19'dan önceki iki yıla kıyasla ya aynı kaldı ya da arttı.

Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve ilk yazar Dr. Wilson Compton, "Madde kullanımı 2019 ile 2020 yılları arasında 13 ila 20 yaş arasındakiler arasında azaldı" diye yazdı.

Bununla birlikte, "tütün kullanımındaki azalmalar dışında daha yaşlı kişilerde tutarlı düşüşler görülmedi ve esrar kullanımı 25 yaş ve üstü yetişkinler arasında arttı" diye yazdı.

Gençlerin kullanımı düştü

Çalışma, 49.000 ABD'li genç ve yetişkin arasında zaman içinde tütün ve diğer madde kullanımını takip eden Tütün ve Sağlık Çalışmasının Nüfus Değerlendirmesi 'nden elde edilen verileri analiz etti.

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nde nüfus sağlığı alanında doçent olan ve çalışmada yer almayan Joseph Palamar, "Bu çalışmanın en güçlü yönlerinden biri boylamsal tasarımıydı," dedi.

"Bu tasarım, zaman içinde farklı insan gruplarını karşılaştıran diğer ulusal çalışmaların aksine, zaman içinde aynı insanlar arasındaki değişikliklere bakmamızı sağlıyor" dedi.

Salı günü JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, 13 ila 17 yaş arasındaki gençlerde madde bağımlılığı azaldı.

Çalışmaya göre, 13-15 yaş arası gençler arasında esrar kullanımı 2020'de 2018 ve 2019'a kıyasla yüzde 3,4 puan düşerken, tütün kullanımı yaklaşık 4 puan azaldı. Diğer yasa dışı veya kötüye kullanılan reçeteli ilaçların kullanımı da bu yaş grubunda yüzde 2,5 puan düşmüştür.

Çalışmaya göre, esrar kullanımı yetişkinlerde artarken gençlerde düştü.

Esrar kullanımı 16 ve 17 yaşlarındaki gençlerde 2018 ve 2019'a kıyasla 2020'de yüzde 7,3 puan düşmüştür. Tütün kullanımı 10 puanın üzerinde düşerken, uyuşturucuların kötüye kullanımı da yaklaşık yüzde 3 oranında azalmıştır. Aşırı alkol kullanımı yaş grubu genelinde yüzde 1,6 oranında azalmıştır.

Palamar, "Bence ulaşılabilirlik büyük bir rol oynuyor," dedi. "Eğer liseliler arkadaşlarından uzun süre ayrı kalıp içeride sıkışıp kalırlarsa, muhtemelen uyuşturucuya erişimleri azalacaktır.

"Bir genç otu başarılı bir şekilde elde etmiş olsa bile, bu, tüm aile kilit altındaysa içmek için ebeveynlerinden uzak bir yere sahip olduğu anlamına gelmez" diye ekledi.

Genç yetişkinler daha fazla içti

Alkol kullanımı 2020 yılında 21-24 yaş arası yetişkinlerde önceki iki yıla kıyasla beş puanın üzerinde (%60,2'den %65,2'ye) artmıştır. Ancak aşırı alkol kullanımı 2,2 puan düşmüştür.

Çalışmaya göre, tütün kullanımı yaklaşık yüzde 8 puan azalırken, esrar ve diğer yasadışı veya reçeteli ilaçların kullanımı bu yaş grubunda önemli ölçüde değişmedi.

Marihuana kullanımı 25 yaş ve üzeri yetişkinlerde yüzde 1,2 puanlık hafif bir artış göstermiştir. Çalışma yazarları, bu yaş grubunda diğer madde kullanımındaki düşüşlerin önemli olmadığını söyledi.

Çalışmaya göre tütün kullanımı tüm yetişkinlerde düşüş göstermiştir. Tütün içen 18-20 yaş arası genç yetişkinlerin sayısı 2020'de 2018 ve 2019'a kıyasla yüzde 15'in biraz üzerinde azaldı. Aynı dönemde 21 yaş ve üzeri yetişkinlerde de sigara kullanımı yaklaşık 8 puan azaldı.

Bu eğilim devam etti mi?

Bununla birlikte, Covid'in ilk günlerinde uyuşturucu kullanımındaki düşüşün, pandemi ilerledikçe azalmanın devam ettiği anlamına gelmediğini söyleyen Palamar, o dönemde uyuşturucu bulunabilirliğini inceliyor.

Palamar, "Covid'in ilk aylarında kullanımdaki düşüşler anlamlıdır, ancak bazı ilaçların kullanımının yeniden arttığını aklımızda tutmamız gerekiyor" dedi. "Örneğin, Covid'in başlamasından sonra esrar ve metamfetamin yakalamalarının azaldığını ve yılın ilerleyen aylarında çok daha yüksek bir orana ulaştığını tespit ettik."

19-30 yaş arasıkişilerle yapılan ayrı bir anket, 2021'de yüksek oranlarda marihuana ve halüsinojen kullandıklarını ortaya koydu. 2022'de yayınlanan Geleceği İzleme Çalışması, bu yaş grubundaki insanların %11'inin 2021'de günlük olarak marihuana kullandığını, %43'ünün ise geçen yıl kullandığını söyledi.

CNN'den Deidre McPhillips bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com