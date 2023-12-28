Araştırmaya göre kilo verme ameliyatı yaşam süresini uzatıyor

Çalışmaya göre, benzer kilodaki kişilerle karşılaştırıldığında, dört tip kilo verme ameliyatından birini geçiren kişilerin herhangi bir nedenden ölme olasılığı %16 daha azdı. Kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi obezitenin tetiklediği hastalıklardan kaynaklanan ölümlerdeki düşüş daha da dramatikti.

Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beslenme ve bütünleştirici fizyoloji alanında yardımcı doçent olan başyazar Ted Adams, "Kardiyovasküler hastalıklardan ölümler %29 oranında azalırken, çeşitli kanserlerden ölümler %43 oranında azaldı ki bu oldukça etkileyici" dedi.

"Ameliyat olan kişilerde olmayanlara kıyasla diyabete bağlı ölümlerde de büyük bir yüzde düşüşü - %72'lik bir düşüş - vardı" dedi. Önemli bir dezavantaj: Çalışma ayrıca ameliyat olan gençlerin intihar riskinin daha yüksek olduğunu da ortaya koydu.

Daha önceki araştırmaları destekliyor

California San Diego Sağlık Üniversitesi'nde tıp profesörü ve kilo yönetimi programının tıbbi direktörü olan Dr. Eduardo Grunvald, Çarşamba günü Obezite dergisinde yayınlanan çalışmanın, İsveç' te erken ölümlerde önemli azalmalar tespit eden 10 yıllık bir çalışma da dahil olmak üzere daha önceki araştırmalardan elde edilen benzer bulguları güçlendirdiğini söyledi.

İsveç'te yapılan çalışmada ayrıca önemli sayıda kişinin ameliyattan iki yıl ve 10 yıl sonra diyabetten kurtulduğu tespit edilmiştir.

Amerikan Gastroenteroloji Derneği'nin obezite tedavisine ilişkin yeni kılavuzunun yazarlarından biri olan Grunvald, "Utah'tan gelen bu yeni araştırma, bu prosedürleri geçiren kişilerin olumlu ve faydalı uzun vadeli sonuçlara sahip olduğuna dair daha fazla kanıt sunuyor" dedi.

Dernek, obezite hastalarının yakın zamanda onaylanmış kilo verme ilaçlarını veya yaşam tarzı değişiklikleriyle eşleştirilmiş ameliyatları kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyor.

Utah'taki çalışmada yer almayan Grunvald, "Hastalar için önemli olan, bariatrik cerrahi geçirdikten ya da yeni zayıflama ilaçlarını aldıktan sonra diyetinizi değiştirmenin daha doğal ve daha kolay hale geldiğini bilmektir" dedi.

"Nedenini henüz tam olarak anlamasak da, bu müdahaleler aslında beyninizdeki kimyayı değiştiriyor ve sonrasında diyetinizi değiştirmenizi çok daha kolay hale getiriyor."

Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan ve Boston'daki Brigham and Women's Hastanesi'nde Kilo Yönetimi ve Sağlık Merkezi'nin eş direktörlüğünü yapan Dr. Caroline Apovian, faydalarına rağmen, obezite cerrahisi için uygun olan hastaların sadece %2'sinin, genellikle obeziteyle ilgili damgalama nedeniyle, bu ameliyatı olduğunu söyledi. Apovian, Endokrin Derneği'nin obezitenin farmakolojik yönetimine ilişkin klinik uygulama kılavuzunun baş yazarıydı.

Apovian, sigorta şirketlerinin genellikle vücut kitle indeksi 40 veya daha yüksek olan 18 yaş üstü kişiler için veya hastanın diyabet veya yüksek tansiyon gibi ilgili bir rahatsızlığı da varsa BMI 35 olan kişiler için ameliyat masraflarını karşıladığını söyledi.

"Vücut kitle indeksi 50 olan hastaları görüyorum ve her zaman 'Her şey için adaysınız - ilaç, diyet, egzersiz ve ameliyat' diyorum. Birçoğu da bana 'Benimle ameliyat hakkında konuşma. Bunu istemiyorum" diyor. Toplumun onlara irade yetersizliği olarak söylediği şeye cerrahi bir çözüm istemiyorlar" dedi.

"Kalp hastalığı olan insanlara işkence yapmıyoruz: 'Oh, çünkü o kadar fast food yedin' demiyoruz. Diyabet hastalarına 'Ah, o kadar pasta yedin de ondan' diye işkence etmiyoruz. Onlara bir hastalıkları olduğunu söyler ve tedavi ederiz. Obezite de bir hastalıktır, ancak obezite hastalarına bunun kendi hataları olduğunu söyleyerek işkence ediyoruz."

Hem erkekler hem de kadınlar faydalanabilir

Adams, obezite cerrahisini seçenlerin çoğunun - yaklaşık %80'inin - kadın olduğunu söyledi. Yeni çalışmanın güçlü yönlerinden birinin, prosedürü geçiren erkeklerin de dahil edilmesi olduğunu söyledi.

Adams, "Tüm ölüm nedenleri için, ölüm oranı kadınlarda %14, erkeklerde ise %21 oranında azaldı" dedi. Ayrıca, kalp krizi, kanser ve diyabet gibi ilgili nedenlerden kaynaklanan ölümlerin, ameliyat geçiren kadınlarda geçirmeyenlere kıyasla %24, erkeklerde ise %22 daha düşük olduğunu söyledi.

Çalışmanın başyazarı Ted Adams, günümüzde obezite cerrahisinin çoğunun laparoskopi yoluyla yapıldığını söyledi.

Çalışmada 1982 ve 2018 yılları arasında gerçekleştirilen dört ameliyat türü incelendi: gastrik bypass, gastrik bantlama, tüp mide ve duodenal switch.

1960'ların sonlarında geliştirilen gastrik bypass, midenin üst kısmına yakın küçük bir kese oluşturur. İnce bağırsağın bir kısmı yukarı çekilir ve midenin büyük bir kısmı ile ince bağırsağın ilk kısmı olan duodenum atlanarak bu noktaya bağlanır.

Mide bandında, midenin üst kısmının etrafına sıkılaştırılabilen veya gevşetilebilen elastik bir bant yerleştirilir, böylece mide boşluğuna giren yiyecek hacmi kısıtlanır. Adams, mide kelepçesinin uzun vadeli kilo kaybı yaratmada başarılı olmaması nedeniyle, prosedürün "günümüzde o kadar popüler olmadığını" söyledi.

"Tüp mide, esasen midenin yaklaşık üçte ikisinin laparoskopik olarak çıkarıldığı bir prosedürdür" dedi. "Uygulanması daha az zaman alıyor ve yiyecekler hala çok daha küçük mideden geçiyor. Bu çok popüler bir seçenek haline geldi."

Adams, duodenal switch'in genellikle yüksek BMI'ye sahip hastalar için ayrıldığını da sözlerine ekledi. Cleveland Clinic'e göre, tüp mide ameliyatı ile bağırsak baypasını birleştiren karmaşık bir prosedürdür ve tip 2 diyabet için etkilidir.

Ciddi bir komplikasyon

Yeni çalışmanın endişe verici bulgularından biri, özellikle 18 ila 34 yaşları arasında bariatrik cerrahi geçiren kişiler arasında intihar sonucu ölümlerde %2,4'lük bir artış olmasıdır.

Kâr amacı gütmeyen bir savunuculuk grubu olan Ulusal Yeme Bozuklukları Birliği 'nin klinik direktörü Joann Hendelman, "Bunun nedeni, onlara ameliyat veya ilaç tedavisinden sonra hayatın harika olacağının söylenmesidir" dedi.

"Tek yapmanız gereken kilo vermek ve insanlar sizinle takılmak isteyecek, insanlar arkadaşınız olmak isteyecek ve anksiyete ve depresyonunuz ortadan kalkacak" dedi. "Ama gerçek bu değil."

Yeme bozukluklarıyla mücadele eden insanlara yardım sağlayan Project HEAL 'in savunucularından Susan Vibbert, ayrıca obezite cerrahisiyle ilişkili bulantı, kusma, alkolizm, kilo verememe ve hatta kilo alma gibi ameliyat sonrası riskler ve yan etkiler olduğunu söyledi.

"Bu senaryolarda sağlığı nasıl tanımlıyoruz? Ve başka bir müdahale var mı - ağırlıktan bağımsız bir müdahale?" diye sordu Vibbert.

Grunvald, geçmişte yapılan araştırmaların da intihar riski ile obezite cerrahisi arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini, ancak konuyla ilgili çalışmaların her zaman hastanın ruhsal geçmişini belirleyemediğini söyledi.

"Kişi, ameliyattan sonra çözülmeyen bazı gerçekçi olmayan beklentileri veya altta yatan psikolojik bozuklukları olduğu için mi ameliyatı tercih etti? Yoksa bu, bariatrik cerrahinin bir şekilde doğrudan bir etkisi mi? Bunu kesin olarak yanıtlayamayız" dedi.

Apovian, ameliyat öncesi yoğun danışmanlık hizmetinin genellikle bu prosedürü geçiren herkes için gerekli olduğunu, ancak bunun yeterli olmayabileceğini söyledi. Kendisi ilk bariatrik cerrahi hastasını intihar sonucu kaybetmiştir.

"Daha yaşlıydı, 40'lı yaşlarındaydı. Ameliyat oldu ve 150 kilo verdi. Sonra kendini bir otobüsün önüne attı ve öldü çünkü altta yatan bipolar bozukluğu vardı ve kendi kendini yemekle tedavi ediyordu," diyor Apovian. "Biz toplum olarak travmayı gizlemek için çok fazla yiyecek kullanıyoruz. Bu ülkede ihtiyacımız olan şey, sadece bariatrik cerrahi geçiren insanlar için değil, herkes için daha fazla psikolojik danışmanlıktır."

Uzmanlar, kilo yönetiminin genetik, kültür, çevre, sosyal damgalanma ve kişisel sağlığın bir karışımı olarak her kişi için benzersiz bir süreç olduğunu söylüyor. Herkes için tek bir çözüm yoktur.

Grunvald, "Öncelikle, toplum olarak obeziteyi ahlaki bir başarısızlık olarak değil, bir hastalık, biyolojik bir sorun olarak görmeliyiz" dedi. "Bu benim ilk tavsiyem.

"Ve eğer hayatınızın tedaviden fayda göreceğine inanıyorsanız, o zaman sadece yaşam tarzı değişiklikleriyle başarılı bir şekilde yapamadıysanız, çalışmaların ameliyat veya ilaçlar olduğunu gösterdiği kanıta dayalı tedaviyi düşünün."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com