Araştırmaya göre iklim değişikliği ve sahte kar Kış Olimpiyatlarını 'tehlikeli' hale getirebilir

Pekin'de 2022 Kış Oyunlarının başlamasından bir hafta önce yayınlanan bir raporda uzmanlar, iklim değişikliğinin koşulları sporcular ve katılımcılar için çok daha tehlikeli hale getirerek Kış Olimpiyatlarını ve kar sporlarının geleceğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Pekin'de 4 Şubat'ta başlayacak olan oyunlar, 100'den fazla kar jeneratörü ve 300 kar yapma tabancasının kayak pistlerini kaplamak için aralıksız çalışmasıyla neredeyse %100 yapay kar kullanılan ilk Kış Olimp iyatları olacak.

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi Spor Ekolojisi Grubu ve Protect Our Winters çevre grubundan araştırmacılar tarafından kaleme alınan raporda, "Bu, erimeyi yavaşlatmak için sık sık kimyasalların kullanıldığı enerji ve su yoğun bir yöntem olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok yarışmacının öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu söylediği bir yüzey sunuyor" denildi.

Araştırmaya göre, doğal olarak kurak iklimlerde yer alan iki ortak ev sahibi şehir, Pekin ve Zhangjiakou, kar makineleri aracılığıyla dondurulmuş tahmini 49 milyon galon kimyasal olarak arıtılmış su kullanabilir.

Çin sürekli olarak kar yapımında sadece doğal yağış ve geri dönüştürülmüş su kullandığını iddia etse de, yüksek su kullanım oranının bölgenin zaten kıt olan kaynakları üzerinde ek baskı yaratacağına dair endişeler var.

Bazı bölgelerde doğal kar miktarının azalması ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kar yapımı için su kullanılabilirliğinin düşmesi, küresel kar sporları endüstrisini riske atıyor.

Araştırmada, "Düzensiz kar sezonları ve düşük seviyeli tesislerin hızla erimesi artık birçok rakip için norm haline geldi" denildi.

"Risk açık: insan kaynaklı ısınma kış sporlarının uzun vadeli geleceğini tehdit ediyor. Aynı zamanda Kış Olimpiyatları için iklimsel olarak uygun ev sahipliği mekanlarının sayısını da azaltıyor" denildi.

Araştırmacılar, Chamonix 1924'ten bu yana Kış Oyunları için kullanılan 21 mekândan 2050 yılına kadar sadece 10'unun bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için "iklim uygunluğuna" ve doğal kar yağışı seviyelerine sahip olacağını tahmin ediyor.

Chamonix şu anda Norveç, Fransa ve Avusturya'daki mekanlarla birlikte 'yüksek riskli' olarak değerlendirilirken, Vancouver, Sochi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Squaw Valley "güvenilmez" olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com