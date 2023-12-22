Araştırmaya göre hidrasyon fiziksel sağlığınızı önemli ölçüde etkileyebilir

Ancak eBioMedicine dergisinde Pazartesi günü yayınlanan Ulusal Sağlık Enstitüleri çalışmasına göre, yeterince su içmek aynı zamanda kronik hastalıklara yakalanma riskinin önemli ölçüde azalması, erken ölme riskinin azalması veya biyolojik olarak kronolojik yaşınızdan daha yaşlı olma riskinin azalması ile de ilişkilidir.

NIH'in bir bölümü olan Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nde Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Laboratuvarı'nda araştırmacı olan çalışma yazarı Natalia Dmitrieva bir haber bülteninde"Sonuçlar, uygun hidrasyonun yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve hastalıksız bir yaşamı uzatabileceğini göstermektedir" dedi.

Çalışmanın yazarları, hangi önleyici tedbirlerin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini öğrenmenin "önleyici tıbbın en büyük zorluklarından biri" olduğunu söyledi. Çünkü dünya nüfusu hızla yaşlanırken "yaşa bağlı kronik hastalıklar" salgını ortaya çıkıyor. Ve sağlıklı bir yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitesini artırmaya ve sağlık bakım maliyetlerini azaltmaya, hastalıkları tedavi etmekten daha fazla yardımcı olabilir.

Yazarlar, fareler üzerinde daha önce yapılan benzer araştırmalara dayanarak, optimum hidrasyonun yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini düşünmüşlerdir. Yeni çalışmaya göre, bu çalışmalarda yaşam boyu su kısıtlaması farelerin serum sodyumunu litre başına 5 milimol artırmış ve yaşam sürelerini altı ay kısaltmıştır ki bu da yaklaşık 15 yıllık insan ömrüne eşittir. Serum sodyumu kanda ölçülebilir ve daha az sıvı tükettiğimizde artar.

Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) çalışmasında yer alan 11,255 Siyah ve Beyaz yetişkinden 30 yıl boyunca toplanan sağlık verilerini kullanan araştırma ekibi, serum sodyum seviyeleri normal aralığın üst sınırında olan yetişkinlerin - litre başına 135 ila 146 mililitre (mEq/L) - aralığın alt sınırında olanlara kıyasla daha kötü sağlık sonuçlarına sahip olduğunu tespit etti. Veri toplama 1987 yılında katılımcılar 40'lı veya 50'li yaşlarındayken başlamıştır ve çalışma dönemi boyunca son değerlendirmede katılımcıların ortalama yaşı 76'dır.

Seviyeleri 142 mEq/L'nin üzerinde olan yetişkinlerin biyolojik olarak kronolojik yaşlarından daha yaşlı olma ihtimali 137 ila 142 mEq/L aralığındaki katılımcılara kıyasla %10 ila %15 daha yüksekti. Daha hızlı yaşlanma riski olan katılımcıların kalp yetmezliği, felç, atriyal fibrilasyon, periferik arter hastalığı, kronik akciğer hastalığı, diyabet ve bunama gibi kronik hastalıklara yakalanma riski de %64 daha yüksekti.

Serum sodyum düzeyi 144 mEq/L'nin üzerinde olan kişilerin biyolojik olarak daha yaşlı olma riski %50, erken ölme riski ise %21 daha yüksektir. Öte yandan, serum sodyum seviyeleri 138 ila 140 mEq/L arasında olan yetişkinlerin kronik hastalık geliştirme riski en düşüktü. Çalışmada katılımcıların ne kadar su içtiğine dair bilgi bulunmuyordu.

Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp doçenti ve Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'nde yardımcı epidemiyolog olan Dr. Howard Sesso, e-posta yoluyla "Bu çalışma, hidrasyonun iyileştirilmesinin ölüm dahil uzun vadeli sağlık sonuçlarındaki azalmalar üzerindeki potansiyel uzun vadeli faydalarını güçlendiren gözlemsel kanıtlar ekliyor" dedi. Sesso çalışmaya dahil edilmemiştir.

Ancak Sesso, "sadece serum sodyum seviyelerine dayanan hidrasyon tanımlarını ARIC kohortundan alınan gerçek sıvı alım verileriyle birleştirmek iyi olurdu" diye ekledi.

Biyolojik yaş, kardiyovasküler, renal (böbreklerle ilgili), solunum, metabolik, bağışıklık ve enflamatuar biyobelirteçler dahil olmak üzere farklı organ sistemlerinin ve süreçlerinin performansını ölçen biyobelirteçlerle belirlenmiştir.

Yüksek serum sodyum seviyeleri hastalık, erken ölüm ve daha hızlı yaşlanma riskiyle ilişkili tek faktör değildi - düşük serum sodyum seviyelerine sahip kişiler arasında da risk daha yüksekti.

Yazarlar, bu bulgunun, elektrolit sorunlarına neden olan hastalıklara atfedilen düşük düzenli sodyum seviyelerine sahip kişilerde artan mortalite ve kardiyovasküler hastalıklara ilişkin önceki raporlarla tutarlı olduğunu söyledi.

Yazarlar, çalışmanın katılımcıları uzun bir süre boyunca analiz ettiğini, ancak bulguların serum sodyum seviyeleri ile bu sağlık sonuçları arasında nedensel bir ilişki olduğunu kanıtlamadığını söyledi. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu, ancak bulguların doktorların risk altındaki hastaları belirlemelerine ve yönlendirmelerine yardımcı olabileceğini eklediler.

Dmitrieva, "Serum sodyumu 142 mEq/L veya daha yüksek olan kişiler sıvı alımlarının değerlendirilmesinden fayda sağlayacaktır" dedi.

Sesso, çalışmanın "yeni yeni anlamaya başladığımız karmaşık bir kavram olan" hızlandırılmış yaşlanmaya güçlü bir şekilde değinmediğini belirtti.

Sesso, "Bunun altında iki temel neden yatıyor" dedi. Çalışmanın yazarları "hızlandırılmış yaşlanma için 15 ölçütün bir kombinasyonuna dayanıyordu, ancak bu, üzerinde fikir birliği olmayan birçok tanımdan biri. İkincisi, hidrasyon ve hızlandırılmış yaşlanmaya ilişkin verileri zaman içinde bir 'enstantane' idi, bu nedenle neden ve sonucu anlamamızın bir yolu yok."

Her gün yeterince sıvı tüketin

Yeni araştırmanın yazarlarının atıfta bulunduğu çeşitli çalışmalara göre, dünya çapında insanların yaklaşık yarısı günlük toplam su alımına ilişkin tavsiyelere uymuyor.

Dmitrieva bir haber bülteninde "Küresel düzeyde bunun büyük bir etkisi olabilir" dedi. "Azalan vücut su içeriği serum sodyumunu arttıran en yaygın faktördür, bu nedenle sonuçlar iyi hidrate kalmanın yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ve kronik hastalıkları önleyebileceğini veya geciktirebileceğini göstermektedir."

Serum sodyum seviyelerimiz su, diğer sıvılar ve yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzelerden alınan sıvı alımından etkilenir.

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olan Dr. Richard Johnson e-posta yoluyla şunları söyledi: "En etkileyici bulgu, bu riskin (kronik hastalıklar ve yaşlanma için) 'normal aralığın' üst ucunda serum sodyum seviyelerine sahip bireylerde bile belirgin olmasıdır." Kendisi çalışmaya dahil olmamıştır.

"Bu durum neyin gerçekten normal olduğu sorusunu gündeme getirmekte ve toplum olarak muhtemelen yeterince su içmediğimiz fikrini desteklemektedir."

Cleveland Clinic'e göre, vücudunuzun%50 'sinden fazlası sudan oluşuyor ve bu da gıdaları sindirmek, hormonlar ve nörotransmitterler oluşturmak ve vücudunuza oksijen dağıtmak gibi birçok işlev için gerekli.

Ulusal Tıp Akademisi (eski adıyla Tıp Enstitüsü) kadınların günde 2,7 litre (91 ons), erkeklerin ise günde 3,7 litre (125 ons) sıvı tüketmesini önermektedir. Bu öneri tüm sıvıları ve meyve, sebze ve çorba gibi su açısından zengin gıdaları içermektedir. Sıvıların gıdalara oranı ortalama 80:20 olduğundan, bu miktar kadınlar için günlük 9 su bardağı ve erkekler için 12 1⁄2 su bardağıdır.

Sağlık sorunları olan kişiler, kendileri için ne kadar sıvı alımının doğru olduğu konusunda doktorlarıyla konuşmalıdır.

Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Laboratuvarı direktörü Dr. Manfred Boehm, "Amaç, hastaların yeterli sıvı almasını sağlarken, ilaçlar gibi sıvı kaybına yol açabilecek faktörleri değerlendirmektir" dedi. "Doktorların, kalp yetmezliği için sıvı alımının sınırlandırılması gibi hastanın mevcut tedavi planını da göz ardı etmeleri gerekebilir."

Susuz kalmakta sorun yaşıyorsanız, bu alışkanlığı her zamanki rutininize yerleştirmek için yardıma ihtiyacınız olabilir. Uyandığınızda içmek için başucunuza bir bardak su bırakmayı deneyin veya sabah kahveniz demlenirken su için. Stanford Üniversitesi Davranış Tasarımı Laboratuvarı'nın kurucusu ve direktörü olan davranış bilimi uzmanı Dr. B.J. Fogg, daha önce CNN'e verdiği demeçte, su içme alışkanlığınızı günde birkaç kez bulunduğunuz bir yere bağlayın.

CNN'den Sandee LaMotte bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com