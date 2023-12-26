Araştırmaya göre erken bunama riskini azaltmak için bu sağlık sorunlarıyla mücadele edin

İleri yaş bunaması ve Alzheimer hastalığı için temel risk faktörleri iyi bilinmektedir: ileri yaş ve doğumdaki biyolojik cinsiyet (kadınların Alzheimer'a yakalanma olasılığı daha yüksektir). Genetik de riski belirler - APOE4 geninin bir veya daha fazla kopyasını miras alan kişilerde Alzheimer riski daha yüksektir, ancak birçoğunda hastalık asla gelişmez. Bu riskler değiştirilebilir olmasa da sigara, prediyabet ve diyabet, obezite, yüksek tansiyon, depresyon, sosyal izolasyon ve işitme kaybı gibi diğer risk faktörleri değiştirilebilir.

Genç başlangıçlı demansın öncelikle APOE4 geni tarafından belirlendiği düşünülmektedir ve diğer nedensel faktörler hakkında çok az araştırma yapılmıştır. Ancak yeni bir çalışma, aynı risk faktörlerinin birçoğunun erken başlangıçlı demansa katkıda bulunabileceğini ve hastalığın yavaşlatılması veya önlenmesi için yeni bir umut sunduğunu ortaya koymuştur.

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nde psikiyatri ve nöropsikoloji alanında doktora sonrası araştırmacı olan çalışmanın baş yazarı Stevie Hendriks, "Bu durum, genetiğin hastalığın tek nedeni olduğu fikrine meydan okuyarak ve bir dizi risk faktörünün önemli olabileceğini vurgulayarak genç başlangıçlı demans anlayışımızı değiştiriyor" dedi.

Hendriks bir e-postada "Fiziksel faktörlere ek olarak, kronik stres, yalnızlık ve depresyondan kaçınmak da dahil olmak üzere ruh sağlığı da önemli bir rol oynamaktadır" dedi. "Bu durumun genç başlangıçlı demansta da görülmesi bizim için sürpriz oldu ve bu grupta da riski azaltmak için fırsatlar sunabilir."

Çalışmada yer almayan Florida'daki Nörodejeneratif Hastalıklar Enstitüsü'nde araştırma direktörü olan Dr. Richard Isaacson, sonuçların demansın ilerlemesiyle mücadele etmeye çalışan hastalarla yapılan klinik çalışmaları yansıttığını söyledi.

Isaacson bir e-postada, "On yılı aşkın süredir risk altındaki hastalarla ilgili gözlemlerime dayanarak, insanların erken başlayan bilişsel gerilemeye karşı mücadelede güçsüz oldukları fikrine tüm kalbimle katılmıyorum" dedi. "Aksine, klinik deneyimlerim bu yeni çalışmanın sonuçlarıyla çok daha uyumlu - riski azaltmak için boğayı boynuzlarından tutmanın ve belirli yaşam tarzı ve diğer sağlık faktörleri konusunda proaktif olmanın gerçekten mümkün olabileceği."

Değiştirilebilir risk faktörleri

Salı günü JAMA Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar 40 yaşında UK Biobank adı verilen uzunlamasına bir sağlık çalışmasına kaydolan 356.000 erkek ve kadını takip etti. Kan, idrar ve tükürük seviyelerinin yanı sıra kilo ve diğer sağlık ölçümleri toplandı ve araştırmacılar erken bunama geliştiren ve geliştirmeyen gruplar arasındaki seviyeleri karşılaştırdı.

Analizler, alkol kullanımı, diyabet, depresyon ve her ikisi de yüksek tansiyonla bağlantılı olan kalp hastalığı ve felç gibi geç başlangıçlı ve erken başlangıçlı demans riski arasında birçok benzerlik buldu.

Katılımcıların genç yaşları göz önüne alındığında, diğer risk faktörleri daha şaşırtıcıydı. Araştırmaya göre, sosyal olarak izole olmak, işitme kaybıyla yaşamak ve düşük D vitamini seviyeleri erken başlangıçlı demans gelişimi için kilit risk faktörleriydi.

Çalışmada, "Sosyal izolasyon depresyonla bağlantılıdır, ancak depresyon analizlerimizde sosyal izolasyonun YOD (genç başlangıçlı demans) ile ilişkisine aracılık etmedi, bu da her ikisinin de demans riskine doğrudan katkıda bulunduğunu gösteriyor" denildi.

Çalışmaya göre, vücutta enfeksiyon veya enflamasyon olduğunu gösteren C-reaktif protein seviyesinin yüksek olması da erken başlangıçlı demans riskinin yüksek olmasıyla ilişkilidir, ancak bu durum sadece kadınlarda görülmektedir.

Kişi ayakta durduğunda kan basıncının düşmesiyle baş dönmesinin meydana geldiği bir durum olanortostatik hipotansiyon da bir faktördü.

Hendriks, "Ortostatik hipotansiyon ve depresyon için tehlike oranları en yüksekti, yani ortostatik hipotansiyon veya depresyonu olan kişilerde genç başlangıçlı demansa yakalanma riski, bu faktörlere sahip olmayan kişilere kıyasla daha yüksektir" dedi. "Bununla birlikte, riskler hala çok küçüktür ve ortostatik hipotansiyon veya depresyonu olan kişilerin çoğunda genç başlangıçlı demans gelişmeyecektir."

Alzheimer hastalığı için önemli bir genetik belirteç olan APOE4'ün iki kopyasına sahip olmak da kişinin sosyoekonomik durumu ve yüksek eğitim alma becerisi gibi bir faktördü. Diyabet, doğumdaki cinsiyete göre farklılık gösteren bir rol oynamıştır: Diyabetli erkeklerin diyabeti olmayan erkeklere göre daha yüksek risk taşıdığı, ancak kadınlarda diyabetle herhangi bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.

Riskin azaltılması

Hendriks, insanların erken başlangıçlı demans riskini azaltmak için sigara içmemek ve sağlıklı bir diyet sürdürmek de dahil olmak üzere yapabilecekleri bir dizi eylem olduğunu söyledi.

"Meraklı olun: yeni şeyler öğrenin, bir hobiye zaman ayırın, arkadaşlarınızı ve ailelerinizi ziyaret ederek veya sosyal toplantılara giderek sosyal olarak aktif kalın" dedi. "Düzenli egzersiz yapın: hareket etmeye devam edin, yürümekten şiddetli egzersize kadar tüm egzersiz seviyeleri işe yarar, sizin için işe yarayan bir şey bulun."

Isaacson, genel olarak, insanların bu çalışmanın sonuçlarından güç almaları gerektiğini söyledi.

"Çeşitli bireylerde hangi faktörlerin en koruyucu olabileceğini kesin olarak kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, risk altındaki insanları beklememeye çağırıyorum" dedi.

"Birinci basamak doktorunuzu düzenli olarak görün ve rakamlarınızı bilin - D vitamini seviyelerini sorun, tansiyon hedeflerini, kolesterol sonuçlarını ve kan şekeri değerlerini takip edin. İşitme duyunuzu kontrol ettirin ve gerektiğinde bir işitme cihazı ile tedavi olun."

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Kaynak: edition.cnn.com