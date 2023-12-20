Araştırmaya göre, bu tür bitki temelli diyet diyabet ve kilo alımıyla mücadeleye yardımcı oluyor

Ancak diyabetin önlenmesi söz konusu olduğunda, 206 farklı gıda türünü analiz eden yeni bir çalışmaya göre, bu faydalar ancak bitki temelli diyetin yüksek oranda işlenmiş veya şeker yüklü gıdaları kısıtlayan sağlıklı bir diyet olması durumunda ortaya çıkabilir.

Ülke sakinleri arasında uzunlamasına bir sağlık araştırması olan Birleşik Krallık Biobank çalışmasının 113.000'den fazla katılımcısının beslenme düzenlerinin 12 yıllık analizi, insanları taze meyve, sebze ve tam tahıl alımlarına göre dört kategoriye yerleştirdi.

En üstteki %25'lik grupta yer alan kişiler çoğunlukla tatlı, şekerleme, rafine tahıl ve şekerli içeceklerin az olduğu bitki temelli bir diyet uyguladı. En alt %25'lik dilimde yer alan kişiler ise bu sağlıksız bitkisel gıdalardan çok daha fazla tüketmiştir.

Diabetes & Metabolism dergisinde Salı günü yayınlanan çalışmaya göre, en alt kademedeki insanlarla karşılaştırıldığında, en fazla tam tahıl, taze meyve ve sebze yiyen ve sağlıksız seçeneklerin alımını sınırlayanlar diyabet riskini %24 oranında azalttı.

En sağlıklı beslenen kişiler aynı zamanda daha düşük vücut kitle indeksi ve bel çevresinin yanı sıra daha iyi kan şekeri seviyelerine ve daha düşük enflamatuar seviyelere sahipti.

Çalışmaya göre bu fayda, genetik olarak diyabete yatkın olan ve obezite gibi diyabet için diğer risk faktörlerine sahip olan kişileri de kapsıyor.

Kuzey İrlanda'daki Queen's University Belfast'ta doktora öğrencisi olan ilk yazar Alysha Thompson yaptığı açıklamada, "Bu veriler, özellikle tip iki diyabet geliştirme riski yüksek olduğu düşünülen kişiler için gerçekten önemlidir, çünkü sağlıklı bir bitki temelli diyet uygulayarak risklerini büyük ölçüde azaltabileceklerini göstermektedir" dedi.

Bununla birlikte, en az sağlıklı bitki temelli diyetle beslenen kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin %37 daha yüksek olduğu, bel çevrelerinin daha geniş olduğu ve bir tür kolesterol olan trigliserit seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Belfast Queen's Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü'nde öğretim görevlisi ve Viyana Tıp Üniversitesi'nde halk sağlığı beslenme kürsüsü başkanı olan yazar Tilman Kühn yaptığı açıklamada, obezitenin "sağlıksız bitki temelli diyet uygulayan bireyler arasında daha yüksek tip 2 diyabet riskinin altında yatan önemli bir aracı" olduğunu söyledi.

Altta yatan mekanizma nedir?

Sağlıklı bir bitki temelli beslenme vücudu tip 2 diyabetten korumaya nasıl yardımcı olur? Kühn, "kan şekeri ve lipid seviyeleri ve düşük vücut yağlanması dahil olmak üzere bir dizi antidiyabetik mekanizmayı etkileyerek" dedi.

Belfast Queen Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü profesörlerinden Aedín Cassidy, bir başka bulgunun da böbrek ve karaciğerin tip 2 diyabet riskini azaltmada oynadığı önemli rol olduğunu söyledi.

Cassidy yaptığı açıklamada, "İlk kez sağlıklı bir bitki temelli diyetin bir sonucu olarak hem metabolizma hem de karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki iyileşmelerin, bu diyetin tip 2 diyabet riskini nasıl azaltabileceğini açıklayabileceğini gösterdik" dedi.

İngiltere'nin Birmingham kentindeki Aston Tıp Fakültesi'nde kayıtlı bir diyetisyen ve kıdemli öğretim üyesi olan Duane Mellor, Londra'daki Bilim Medya Merkezi'ne yaptığı açıklamada, çalışmanın doğrudan bir neden ve sonuç değil, yalnızca bir ilişki bulmasına rağmen, bulguların "ilginç" olduğunu söyledi.

Çalışmada yer almayan Mellor, analizin "karaciğer sağlığı ve diğer enflamasyon ölçütlerine baktığını ve bunların diyet ve tip 2 diyabet geliştirme riski ile nasıl bağlantılı olabileceğini araştırdığını" söyledi. "Bu, bu tür bitki temelli diyetin tip 2 diyabet gelişme riskini gerçekten azaltıp azaltamayacağını değerlendirmek için gelecekteki araştırmalar için bir dizi olası tasarım önermektedir."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com