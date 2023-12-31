Araştırmaya göre bir tür fiziksel aktivite beyni diğerlerinden daha fazla koruyor

Yeni bir çalışma, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4.500 kişinin uyluklarına aktivite monitörleri bağlayarak ve yedi gün boyunca 24 saatlik hareketlerini izleyerek bu soruyu yanıtlamaya çalıştı. Araştırmacılar daha sonra katılımcıların davranışlarının kısa süreli hafıza, problem çözme ve işlem becerilerini nasıl etkilediğini inceledi.

İşte iyi haber: University College London Spor, Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü'nde Tıbbi Araştırma Konseyi doktora eğitimi öğrencisi olan çalışma yazarı John Mitchell, bir e-postada "oturmak, uyumak veya hafif aktivitelere kıyasla daha şiddetli aktivitelerde 6 ila 9 dakika gibi küçük miktarlarda zaman geçiren kişilerin bile daha yüksek biliş puanlarına sahip olduğunu" söyledi.

Orta düzeyde fiziksel aktivite genellikle tempolu yürüyüş, bisiklete binme ya da merdiven inip çıkma olarak tanımlanır. Aerobik dans, jogging, koşu, yüzme ve bir tepeye bisikletle çıkmak gibi güçlü hareketler ise kalp atış hızınızı ve nefes alış verişinizi artıracaktır.

Pazartesi günü Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan çalışma, her gün 10 dakikadan az orta ila şiddetli efor sarf etmenin çalışma katılımcılarının çalışma belleğini geliştirdiğini, ancak en büyük etkisinin planlama ve organizasyon gibi yürütme süreçleri üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Şiddetli fiziksel aktivite, kalp atış hızınızı ve nefes alış verişinizi artırmak için tasarlanmıştır.

Mitchell, bilişsel iyileşmenin mütevazı olduğunu, ancak daha enerjik egzersiz yapmak için daha fazla zaman harcandıkça faydaların arttığını söyledi.

"Katılımcıların bilişsel gelişimini uzun yıllar boyunca izlemediğimiz göz önüne alındığında, bu sadece daha fazla hareket eden bireylerin ortalama olarak daha yüksek bilişe sahip olma eğiliminde olmalarından kaynaklanıyor olabilir" dedi. "Ancak, evet, bu aynı zamanda günlük yaşamımızdaki minimal değişikliklerin bile bilişimiz üzerinde aşağı yönlü sonuçları olabileceği anlamına da gelebilir."

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde kinesiyoloji ve sağlık bölümünde doçent olan Steven Malin, CNN'e yaptığı açıklamada çalışmanın, aktivitenin hareketsiz davranışla ve uykuyla nasıl etkileşime girdiği konusunda yeni bilgiler sağladığını söyledi.

Yeni çalışmada yer almayan Malin, "Uyku ve çeşitli fiziksel aktivitelerin etkileşimini anlamak genellikle incelenmez" dedi.

Çalışmanın, katılımcıların sağlığı hakkında bilgi eksikliği de dahil olmak üzere bazı sınırlamaları olsa da, bulgular, "bir günden bir haftaya veya bir aya kadar hareket kalıplarının birikiminin, tek bir egzersiz seansı için dışarı çıkmaktan daha önemli olmasa da aynı derecede önemli olduğunu" göstermektedir.

Bilişte gerileme

Kötü haberler de vardı: Uyumak, oturmak ya da sadece hafif hareketlerle meşgul olmak için daha fazla zaman harcamak beyin üzerinde olumsuz bir etkiyle bağlantılıydı. Çalışma, orta ila şiddetli fiziksel aktivitenin eşdeğer bir bölümünü sekiz dakikalık hareketsiz davranış, altı dakikalık ışık yoğunluğu veya yedi dakikalık uyku ile değiştirdikten sonra bilişin %1 ila %2 oranında azaldığını buldu.

Mitchell, "Çoğu durumda 7 ila 10 dakika kadar daha az MVPA'nın (orta ila şiddetli fiziksel aktivite) zararlı olduğunu gösterdik" dedi.

Mitchell, çalışmanın gözlemsel yöntemleri nedeniyle bu değişikliğin bir neden-sonuç ilişkisi değil, sadece bir ilişki olduğunu vurguladı.

Buna ek olarak, çalışmanın uyku ile ilgili bulgularının görünüş değerine göre alınamayacağını söyledi. Kaliteli uyku, beynin en yüksek performansta çalışması için kritik öneme sahiptir.

Mitchell, "Bilişsel performans için uykunun önemine dair kanıtlar güçlüdür," dedi, "ancak iki önemli uyarı var. Birincisi, aşırı uyku daha düşük bilişsel performansla bağlantılı olabilir.

"İkinci olarak, uyku kalitesi uyku süresinden daha önemli olabilir. İvmeölçer cihazlarımız insanların ne kadar süre uyuduğunu tahmin edebiliyor ancak ne kadar iyi uyuduklarını söyleyemiyor."

Bu bulguları doğrulamak ve her bir faaliyet türünün rolünü anlamak için ek çalışmalar yapılması gerekiyor. Bununla birlikte Mitchell, çalışmanın "insanların günlük hareketlerindeki çok mütevazı farklılıkların bile - 10 dakikadan az - bilişsel sağlığımızdaki oldukça gerçek değişikliklerle nasıl bağlantılı olduğunu vurguladığını" söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com