Araştırmaya göre acil kontrasepsiyon satışları yılbaşından sonra artabilir

Yılbaşı kutlamalarının cinsel aktivite ve cinsel saldırılarda artış ve cinsel ilişki sırasında doğum kontrol yöntemlerine erişim ve kullanımda azalma ile ilişkilendirilmesi nedeniyle BMJ dergisinde Çarşamba günü yayınlanan çalışmanın yazarları, tatilin korunmasız vajinal ilişki riskinin ve acil doğum kontrol yöntemi satışlarının arttığı bir dönemi temsil edip etmeyeceğini araştırdı.

CNN'in görüştüğü yazarlar ve dışarıdan bir uzman, önceki yıllarda görülen satış artışının bu yıl, kürtaj hakkını koruyan Roe v. Wade'in 2022'de iptal edilmesinden etkilenebileceğini belirtti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin dönüm noktası niteliğindeki kararı, hem acil kontrasepsiyona olan talebin artmasına hem de hem perakendeciler hem de halkın bir kısmı arasında acil kontrasepsiyonun işlevi hakkında yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan yasal yükümlülükler konusunda endişelere yol açtı - bu da eyaletlerin talep ve tüketicilerin neye erişebileceği konusunda farklılık gösterebileceği anlamına gelebilir.

Araştırmacılar, 2016 ve 2022 yılları arasında levonorgestrel adlı reçetesiz satılan acil kontraseptifin marketlerde, eczanelerde, dolar mağazalarında ve daha fazlasında haftalık satışlarına ilişkin ulusal pazarlama verilerini inceledi.

Ekip, federal yılbaşı tatilinin ardından, ürünün satışlarının tatilden sonra 1.000 kadın başına 0,63 adet arttığını tespit etti.

Yazarlar, "Satışlardaki bu artış, varsayımsal olarak yılbaşı tatilini takip etmeseydi aynı haftaya kıyasla 2022 yılbaşını takip eden haftada ABD'de satılan yaklaşık 41.000 ek ünite artışına karşılık geliyor" diye yazdı.

Yılbaşı gecesinin cinsel aktivite ve alkol ya da uyuşturucu tüketimi olasılığının artması gibi riskle ilgili bazı yönlerini paylaşan Sevgililer Günü ve Bağımsızlık Günü de daha fazla satışla ilişkilendirildi, ancak daha az oranda. Örneğin Sevgililer Günü'nden sonraki artış, Yılbaşı tatilinden sonraki artışın yaklaşık yarısı kadardı.

Çalışmada yer almayan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde klinik eczacılık profesörü olan Dr. Dima Qato, "Özellikle yılbaşı tatillerinde bir artış olması şaşırtıcı değil" dedi. "Bence bu durum, ulusal bayramlar olsun ya da olmasın, yılın belirli zamanlarında acil kontrasepsiyonun erişilebilir olmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor."

Hap ya da rahim içi araç şeklinde kullanılabilen levonorgestrel, yumurtalığın yumurta bırakmasını ya da bırakılan yumurtanın sperm tarafından döllenmesini engelleyerek etki gösterir.

American College of Obstetricians and Gynecologists'te kadın doğum uzmanı ve Darney-Landy Fellow olan ve çalışmaya katılmayan Dr. Michael Belmonte, doğum kontrol hapının en çok cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içinde etkili olduğunu söyledi.

İşte uzmanların bu konuda bilmeniz gerektiğini düşündükleri şeyler ve sadece bu tatil sezonunda değil, her zaman nasıl güvende olacağınız.

Bu tatil sezonunda güvende kalmak

Acil kontrasepsiyonun kullanımı güvenlidir, ancak önceden hazırlıklı olmak - prezervatif kullanmak veya zaten doğum kontrolünde olmak - genellikle en iyisi olabilir, özellikle de korunmasız cinsel ilişkiye girerken dikkate alınması gereken tek faktör istenmeyen gebelik riskinin artması değildir.

Belmonte, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalanma riskinin de daha yüksek olduğunu söyledi.

Belmonte, "Cinsel aktivitenin her zaman planlı olmadığını kabul etmek de önemlidir, bu nedenle ruh hali ortaya çıktığında hazırlıklı olmak çok önemlidir" dedi - bu nedenle her ihtimale karşı Yeni Yıl kutlamalarınıza prezervatif getirebilirsiniz.

Dışarıda bir gece geçirmeye ya da bir tatil kaçamağına hazırlanırken, önceden önlem almak rutininizin bir parçası olmalıdır - ancak Qato, prezervatiflerin kırılması, cinsel saldırıların meydana gelmesi veya insanların doğum kontrollerini almayı unutması olasılıkları nedeniyle acil kontrasepsiyonun hala bir rolü olduğunu söyledi.

Qato, acil kontrasepsiyon ve prezervatiflerin önceden hazır bulundurulmasının - ve eğer reçeteli doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, tatilden önce doldurulmasının - doğum kontrolünde bir boşluk olmaması için önemli olduğunu söyledi.

Belmonte, "Her eczanenin acil doğum kontrol hapı stoklamayacağını unutmayın, bu nedenle ihtiyacınız olana kadar beklemek, hapı almada gecikmelere neden olabilir ve potansiyel olarak daha az etkili hale getirebilir" dedi. "Ve cinsel saldırıya uğradıysanız, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almak CYBE bulaşma ve hamilelik riskini azaltmaya yardımcı olabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com