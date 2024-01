Araştırmaya göre, ABD'deki kürtaj ortamına ilişkin belirsizlik kürtaj ilaçlarının stoklanmasına yönelik taleplerin artmasına neden oluyor

Kâr amacı gütmeyen bir tele-sağlık hizmeti olan Aid Access, posta yoluyla ilaçlı kürtaj sağlıyor. Kuruluş, mifepriston ve misoprostol adlı bu ilaçların "önceden teminini" iki yıldan uzun bir süredir sunuyor ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe v. Wade'i bozan Dobbs kararının sızmasından bu yana geçen bir buçuk yıl içinde talep arttı.

Salı günü JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Aid Access'in Eylül 2021'den Nisan 2022'ye kadar ilaçlı kürtajı önceden sunduğu ilk sekiz ayda günde ortalama 25 sipariş aldı. Ancak Dobbs kararının sızdırılmasından sonraki iki ay içinde, Mayıs 2022'den Haziran 2022'nin sonuna kadar, günlük talepler neredeyse on kat artarak günde yaklaşık 247 siparişe ulaştı.

Dobbs kararı resmen açıklandıktan sonra talepler bir süre yavaşladı ve Haziran 2022 sonundan Nisan 2023 başına kadar günde ortalama 89 talep geldi. Ancak çelişkili yasal kararların mifepriston onayı konusunda belirsizlik yaratmasıyla talep yeniden yükseldi ve Nisan ayı sonuna kadar günde 170'ten fazla talep geldi.

Yeni araştırmaya göre, Aid Access genel olarak 48.000'den fazla ilaçlı kürtaj talebi aldı. Talepte bulunan kişilerin yaklaşık dörtte üçü "kişisel sağlık ve seçimlerini güvence altına almak" veya "olası kürtaj kısıtlamalarına hazırlanmak" istediklerini söyledi.

Araştırmacılar, "Gelecekteki kürtaj yasaklarını düşünen eyaletler en yüksek talep oranlarına sahipti ve talep sahipleri üreme özerkliğini koruma arzusuyla motive oldular" diye yazdı.

Mevcut bir gebeliği sonlandırmak için ilaçlı kürtaj talep edenlerle karşılaştırıldığında, ilaçlı kürtajın önceden sağlanmasını talep eden kişilerin daha varlıklı, beyaz, 30 yaş ve üzerinde olma ve başka çocuk sahibi olmama olasılığı daha yüksekti. Araştırmacılar, bu farklılıkların muhtemelen yapısal engelleri yansıttığını yazdı.

İlaçla kürtaj, bir kişinin cerrahi bir prosedür yerine iki hap (mifepriston ve misoprostol) alarak hamileliğini sonlandırdığı bir yöntemdir. İlaçlar, kişinin hamile olduğunu öğrenmesinden hemen sonra ve son adet döneminin ilk gününden 10 hafta sonrasına kadar alınabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, ABD'deki tüm kürtajların yarısından fazlası ilaçla kürtajdır ve giderek daha yaygın hale gelmektedir.

İlaçla kürtaj ABD'de yasal olmakla birlikte mahkemelerde itirazlara maruz kalmaktadır. ABD Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz ay mifepristona erişimin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını değerlendireceğini açıkladı; bu karar, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin onlarca yıldır "güvenli ve etkili" olarak kabul edilen ilacın onayını ve düzenlemesini altüst edebilir.

Aralarında New York, California ve Massachusetts'in de bulunduğu Demokratların yönetimindeki bir dizi eyalet, ilaçla kürtaj için kullanılabilecek hapları stokladıklarını açıkladı.

New York Valisi Kathy Hochul Nisan ayında yaptığı açıklamada "Kürtaj karşıtı aşırılık yanlıları Roe'yi devirmekle yetinmeyeceklerini gösterdiler ve ilaçlı kürtaj ve doğum kontrolü de dahil olmak üzere ülkemizin üreme sağlığı sistemini tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyorlar" dedi. "New York kürtaj bakımı için her zaman güvenli bir liman olacaktır ve Eyaletimizde kürtaja erişimi korumak ve üreme özerkliği hakkını savunmada ulusa liderlik etmeye devam etmek için harekete geçiyorum."

CNN'den Jen Christensen bu habere katkıda bulunmuştur.

Kaynak: edition.cnn.com