Araştırmacılar, ergenler için sosyal medyanın beyin değiştirici olabileceğini söylüyor

Salı günü yayınlanan çalışmaya göre, platformlarını daha sık kontrol edenlerin genel sosyal ödül ve cezalara karşı daha duyarlı olma olasılığı daha yüksekti.

Chapel Hill'deki North Carolina Üniversitesi'nde psikoloji ve sinirbilim yardımcı doçenti olan çalışmanın başyazarı Dr. Eva Telzer, "Sosyal medyalarını kontrol etmeyi alışkanlık haline getiren gençlerin beyni, zaman içinde sosyal geri bildirimlere karşı giderek daha duyarlı hale gelecek şekilde değişiyor" dedi. "Bu da beynin yetişkinlikte nasıl gelişmeye devam edeceğine zemin hazırlıyor."

Telzer ve ekibi, sosyal medyayı kontrol etme alışkanlıklarının gelişimlerini nasıl etkilediğini belirlemek için Kuzey Carolina kırsalındaki 169 altıncı ve yedinci sınıf öğrencisini inceledi.

Araştırma başladığında hepsi 12 ya da 13 yaşında olan öğrenciler, üç yıllık bir süre boyunca sosyal medya davranışlarını rapor etmiş ve mutlu ya da kızgın bir yüz gibi olumlu ve olumsuz sosyal geri bildirimlerin ekranda gösterilmesine verdikleri sinirsel tepkileri görmek için beyinlerinin yıllık fMRI görüntülemesi yapılmıştır.

Telzer, bu süre zarfında, sosyal medyalarını daha düzenli kontrol ettiklerini bildiren öğrencilerin, beynin amigdala gibi bölgelerinde daha fazla sinirsel hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Sosyal medyayı daha az kontrol edenlerde ise fMRI'da bu bölgelerde daha az hassasiyet görüldü.

Telzer, sinirsel değişikliklerin artan kaygı veya bağımlılık davranışları gibi davranışsal değişikliklerle sonuçlanıp sonuçlanmadığının net olmadığını söyledi.

Çok erken endişelenmemenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Çalışma, sosyal medya alışkanlıkları ile geri bildirime daha fazla duyarlılık arasında güçlü bir korelasyon kurdu, ancak birinin diğerine neden olup olmadığını kesin olarak söyleyemiyor.

Sosyal sonuçlara karşı daha fazla hassasiyetin iyi mi yoksa kötü bir şey mi olduğu da belirsiz.

Telzer, "Artan hassasiyet daha sonra kompulsif sosyal medya davranışlarına yol açabilir veya gençlerin sosyal dünyalarında gezinmelerine yardımcı olan uyarlanabilir bir sinirsel değişikliği yansıtabilir" dedi.

Gençler ve sosyal medya

Massachusetts Genel Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nde çocuk ve ergen psikiyatristi ve BeMe Health 'in baş tıbbi sorumlusu Dr. Neha Chaudhary, sosyal medyanın, ister bir gönderiyi beğenmenin heyecanı ister kötü bir yorumun eleştirisi olsun, akranlardan geri bildirim almanın yollarıyla dolu olduğunu söyledi. Chaudhary çalışmaya dahil edilmemiştir.

Ergenlik dönemi aynı zamanda sosyal medya kullanımının yüksek olduğu ve kritik beyin gelişiminin yaşandığı bir dönemdir. Telzer, ergen beyinlerinin bebeklikten sonra en fazla gelişim ve yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ve bunun da onları çevresel etkilere karşı daha duyarlı hale getirdiğini söyledi.

Bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak Chaudhary, sosyal medyanın gelişimde oynadığı rolü sık sık merak ettiğini söyledi.

Chaudhary, çalışmanın sonuçlarının sosyal medyanın ergen beyinlerini değiştirdiğine işaret etmesinin mümkün olduğunu, ancak bazı öğrencilerin beyin gelişimlerinde zaten daha fazla sosyal medya kullanımına yol açan değişiklikler yaşıyor olabileceğini de söyledi.

Alışkanlık nasıl ele alınmalı

Bu durumda beyin değişiklikleri ister tavuk ister yumurta olsun, bakıcıların gençlerin sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmalarına yardımcı olmak için atabilecekleri adımlar vardır.

Chaudhary, "İnsanları - özellikle de ergenleri - sosyal medya kullanımına sık sık ara vermeye şiddetle teşvik ediyorum" dedi.

Bunu yapmak, gençlerin yüz yüze daha derin bağlar kurmalarına, kendilerini daha hazır hissetmelerine ve "dünya ve diğer insanların yaşamları hakkında sürekli, genellikle kaygı uyandıran bilgi akışından ayrılmalarına" yardımcı olabilir" dedi.

Chaudhary, ailelerin gençlerin sosyal medya kullanımına dört aşamalı bir yaklaşım benimsemelerini tavsiye etti: nasıl kullandıklarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, sosyal medyanın onlara nasıl hizmet ettiğini sormak, istedikleri değişiklikleri belirlemelerini teşvik etmek ve oraya ulaşmak için bir plan yapmak.

Ayrıca, internette vakit geçirmeyi seven gençler için bile, bunu yapmanın sosyal medyanın taşıdığı bazı potansiyel riskleri taşımayan yolları olduğunu da sözlerine ekledi.

Chaudhary, "Sosyal medya dışı uygulamaları ve dijital deneyimleri bulmanın ve sizi sakin, tazelenmiş ve daha iyi bir kafa yapısına sahip hissettirmeyen platformlarda ne kadar zaman harcadığınızı yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir" dedi.

Düzeltme: Bu haberin önceki bir versiyonunda Dr. Neha Chaudhary'nin mesleki unvanı yanlış belirtilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com