'Araba benim için dönüyordu': Sam Bird hayatının yarışında

Formula E sürücüsü Sam Bird için "bölge" anı, 2016 yılında Buenos Aires'te "hayatımın yarışı" olarak adlandırdığı yarışta geldi.

Britanyalı sürücü başlangıçtan itibaren liderdi ve o sezonki ilk zaferini elde etmek için rakiplerini savuştururken yaşadığı deneyimi "yoğun" olarak tanımlasa da aracıyla tek vücut olduğunu söylüyor.

CNN'in Supercharged TV programına verdiği demeçte "Her turun son şikanından geçerken tek yapmam gereken arabanın ön tarafına virajı göstermekti ve araba benim için dönüyordu" dedi.

"Çok fazla direksiyon girdisi yapmam gerektiğini hiç sanmıyorum, sadece 30 küsur tur boyunca bir ralli arabası gibi arka tarafla oynadım. Gerçekten çok yoğundu."

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2015'te Londra'da memleketinin pistinde kazanıp bu yılın başlarında Mexico City'de yarış dışı kalan 30 yaşındaki Bird, pistte mümkün olan neredeyse her şeyi deneyimledi.

Ancak Formula E'nin ikinci sezonunun dördüncü etkinliği olan Arjantin'in başkentindeki bu yarış, kampanyaya durgun bir başlangıç yaptıktan sonra Bird'e çok ihtiyaç duyduğu desteği verdi.

Sıralama turlarını hızla geçerek pol pozisyonuna oturdu ve ardından müthiş bir patlama yaptı.

Bird, "Sanırım o sabah Weetabix'imi yemiştim ve pol pozisyonunu elde edebildim ve sonra gerçekten hayatımın yarışı oldu," diye ekledi.

Bird, yarış sırasında hem Lucas di Grassi'nin hem de nihai Şampiyona galibi Sebastian Buemi'nin ataklarını savuşturmak zorunda kalarak kesinlikle kolay bir sürüş yaşamadı.

"Sanırım aracımın arkasında her zaman yarım saniye mesafede bir araç vardı" diye hatırlıyor. "Yarışın büyük bölümünde Di Grassi ensemdeydi ve sonra Buemi arkadan öne doğru gelerek beni baskı altına aldı."

Bird, arkasındaki sıcağa rağmen soğukkanlılığını korudu ve FanBoost'tan (taraftarların favori sürücülerine oy verip yarış sırasında onlara ekstra güç takviyesi yapma fırsatı) yararlanarak Buemi'nin 0.716 saniye önünde yarışı bitirdi ve kariyerindeki üçüncü Formula E galibiyetini aldı.

di Grassi, Oliver Turvey ve Buemi ile birlikte altı Formula E sezonu boyunca aynı takımda yarışan dört sürücüden biri olan Bird, "Muhtemelen tek kişilik bir araçta çalışmak zorunda kaldığım en zor yarıştı ve damalı bayrağı görmek için sabırsızlanıyordum" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse, o podyum harika hissettirdi. DS için ilk galibiyeti almak takım olarak bizim için gerçekten çok büyük bir andı ve uzun süre hatırlayacağım bir şey olacak."

Virgin Racing'in spordaki ikinci sezonu olsa da, üretici DS Performance ile eşleştirildiği ilk sezondu.

Ve Bird, Buenos Aires'teki çılgın sürüşünün şirketin ilk sezonunda haritaya girmesine yardımcı olduğuna inanıyor.

"DS Virgin Racing'e yeni katılmıştı, bu yüzden yeni üretilmiş bir takım haline gelmişlerdi ve bu yeni güç zincirine sahiptik ama gerçekten çok ağırdı, gerçekten fazla ağırlıklıydı, sürmesi çok zordu ama yarışı kazanmayı başardık" dedi.

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Bird, Virgin için katıldığı 62 yarışta toplam 18 kez podyuma çıktı ve bunların dokuzunu kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com