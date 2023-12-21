'Aquaman ve Kayıp Krallık' suya batmış bir devam filminin ağırlığı altında eziliyor

Gerçekten de, hayal kırıklığı yaratan DC devam filmleri arasında "Aquaman", "Wonder Woman 84 "ün eline su dökemez, ancak kötü adamlar 2020'deki filmi kendi derinliklerine sürüklerken, tatlı su düşmanının yokluğu farklı sorunlar yaratıyor ve bu filmi üstün selefinden ayıracak yeni unsurlardan yoksun.

İlk filmde iki kötü adam varken, intikam peşindeki Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), inanılmaz güçleri beraberinde getiren ve dünya için çevresel bir tehdit oluşturan karanlık bir üç dişli mızrak keşfederek ağır yükü üstlenmek zorunda kaldı.

Arthur Curry/Aquaman'e (Jason Momoa) gelince, o da Atlantis'in kralı olmanın verdiği akşamdan kalmayla uğraşıyor, ailesinin talepleriyle ve kısa huylu bir kavgacı olarak kökenine yakışmayan bürokratik bürokrasiyle boğuşuyor.

Bu arada Black Manta tarafından körüklenen tehlike onu cesur bir adım atmaya zorlar: Onu bulup yenmesine yardım etmesi için hapisteki üvey kardeşi Orm'a (Patrick Wilson) başvurur. Eğer bu başka bir kardeş rekabetini çağrıştırıyorsa, hey, Marvel dağınık mitolojik aileler icat etmedi ya.

Momoa'nın zeki kahramanı ile onun ciddi, düşmanca bir zamanlarki düşmanı arasındaki etkileşim teoride filmi hafifletmek için bir mekanizma oluşturuyor, ancak "48 HRs." tarzı ilişkileri bu görsel olarak acımasız egzersizi sabitlemek için yeterli kıvılcımları toplamıyor.

Yönetmen James Wan yine perdeyi, bazıları düzensiz bir şekilde işlenmiş gösterilerle dolduruyor, ancak göz kamaştırıcı dijital efektler bile diyalogların ve durumların sık sık düzleşmesini telafi edemiyor. ("Aquaman" ve Wan'ın "The Conjuring" devam filmlerinden birinin emektarı olan David Leslie Johnson-McGoldrick tek senaryo kredisini alsa da, Momoa, Wan ve Thomas Pa'a Sibbett ile hikaye için krediyi paylaşıyor, bu da burada çok fazla aşçının balık yahnisini bozduğu bir durum olabilir).

Filmin kardeşliğe odaklanması Aquaman'in Atlantisli annesi rolünde Nicole Kidman'a ve eşi Mera rolünde Amber Heard'e de fazla bir şey bırakmıyor, ancak ikincisinin rolünün önemli ölçüde azalacağı yönündeki spekülasyonlar önceden verilen tanıtımlara göre abartılı görünüyor.

Sonuç olarak, ilk "Aquaman" çok eğlenceli olsa da, bunun büyük kısmı Momoa'nın kaslı omuzlarına dayanıyordu, bu seferki neredeyse o kadar tutarlı değil. Abdul-Mateen'e tek notalı bir kötü adam yükleniyor ve Arthur ile Orm arasındaki kin dolu bağ fikri, birkaç iyi ana ulaşmak için çok fazla hantal anın içinden geçiyor.

Belirtildiği gibi, bu yıl hem Marvel hem de DC için zaten zor bir yıl oldu, bu nedenle "Aquaman" için ticari beklentiler buna göre yumuşatılmış olmalıydı. Ancak bu gelgitlere izin versek bile film ve sorumluları bu kadar geç bir zamanda bu kadar yavan bir şeyle geri dönerek kendilerine çok az iyilik yapmış oldular.

Evet, hepimiz Aquaman'in balıklarla konuşabildiğini biliyoruz; filmin başında bu yeteneğiyle ilgili şakalar yapıyor. Ancak "The Godfather" ile ilişkilendirilen bir ifadeyi ödünç alırsak, göze çarpan bir şekilde suya batmış bir devam filmi, serinin bir süreliğine balıklarla uyumasına izin vermeyi de sağlayabilir.

"Aquaman ve Kayıp Krallık" 22 Aralık'ta ABD sinemalarında gösterime giriyor. PG-13 olarak derecelendirilmiştir. Film, CNN ve DC gibi Warner Bros Discovery'nin bir birimi olan Warner Bros. tarafından yayınlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com