António Félix Da Costa Marakeş ePrix'sini kazanmak için çarpıcı bir performans sergiledi

Portekizli sürücü pole pozisyonunda başladı ve yarışın ilk yarısında BMW sürücüsü Maximilian Günther ile düello yaptıktan sonra, yeni takımı için ilk zaferini elde etmek üzere takip eden gruptan uzaklaştı.

11.427'lik galibiyet farkı, elektrikli araçların yer aldığı Formula E tarihindeki en büyük üçüncü fark olurken, da Costa'nın Santiago ve Meksika'daki ikinciliklerinin ardından üç yarıştaki üçüncü podyum derecesi oldu.

Sıralamada ikinci olan Mitch Evans'ın 11 puan önüne geçti.

OKUYUN: 'Hareket, titreşim, dinamizm': Formula E'de devrim yaratan kask kamerası

Yarışın ortasında kısa bir süre liderliği ele geçiren Günther, Techeetah takım arkadaşı Jean-Éric Vergne ile mücadele etti ve ancak son turda ikinci sıradaki yerini geri aldı.

Yarışa 11. sırada başlayan Fransız pilot, tecrübesini göstererek yarışı üçüncü bitirdi ve aküsünde %0 şarj kalmasına rağmen Sebastien Buemi'yi bitiş çizgisinde kıl payı geride bıraktı.

Da Costa taktiksel olarak iki atak modunu kullandı - sürücülerin yarış çizgisinden çıktıkları ve birkaç tur için ekstra 35 kW güç topladıkları Aktivasyon Bölgesi'nden geçtikleri - zafere kolaylıkla ulaştı.

Bu, da Costa'nın Formula E kariyerindeki üçüncü zaferiydi; daha önce 2015'te Buenos Aires'te ve 2019'da Ad Diriyah'ta kazanmıştı.

Sezonun şimdiye kadarki beş yarışının her birinde farklı bir kazanan ortaya çıktı. Geçen sezon, açılıştaki sekiz yarışta sekiz farklı yarış galibiyle başlamıştı.

"Cesur bir kart oynamak zorundaydım, Max'in oraya çok yaklaşmasına izin vermek zorundaydım ve onu enerjisini kullanmaya ve ikinci saldırı moduna zorlamak zorundaydım," dedi da Costa. "Andre'yi (Lotterer) kontrol ediyordum ve bu mükemmel bir şekilde işe yaradı.

"Aklımızda iyi bir plan ve harika bir hazırlık vardı ve çok sıkı çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz.

"Vergne'e şapka çıkartıyorum, zor bir hafta geçirdi, zor bir gün geçirdi ve takım için podyuma çıktı, aferin."

OKUYUN: 'Araba benim için dönüyordu': Sam Bird hayatının yarışında

Yarıştan sonra Günther, iki Techeetah aracını geride bırakarak podyumda finiş görmeyi başardığını belirtti.

"Techeetah araçlarına karşı mücadele ediyordum, heyecan vericiydi. Enerjimizle bunu başarabileceğimizi biliyorduk ve P2 için iki viraj kala hamle yapmak güzel bir duyguydu," dedi Alman pilot.

"[Vergne'nin] yarış sırasında yaptığı toparlanma etkileyiciydi ve ona kıyasla enerji avantajımız vardı ve yarışın son etabında bunu kullandık."

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Meksika'daki bir önceki ePrix'yi kazanan ve güne Sürücüler Şampiyonası sıralamasının zirvesinde başlayan Evans, sıralama turlarında zaman aşımına uğradıktan sonra bir tur zamanı belirleyemediği için en arkadan başlamak zorunda kaldı.

Yeni Zelandalı yarışçı en geriden başlayarak 18 sıra yükselmeyi başardı ve yarışı altıncı sırada tamamladı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com