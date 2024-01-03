Antonio Conte Tottenham Hotspur'un yeni teknik direktörü oldu

İtalyan teknik adamın atanması, Spurs'ün Nuno Espírito Santo'nun görevine son vermesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Conte, Mauricio Pochettino 'nun Kasım 2019'da görevden alınmasının ardından Tottenham 'ın son üç yıldaki dördüncü teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Conte, "Teknik direktörlüğe geri dönmekten ve bunu yeniden başrol oyuncusu olma hırsına sahip bir Premier Lig kulübünde yapmaktan son derece mutluyum" dedi.

"Tottenham Hotspur son teknoloji tesislere ve dünyanın en iyi stadyumlarından birine sahip.

"Oyuncu ve teknik direktör olarak beni her zaman farklı kılan tutku, zihniyet ve kararlılığımı takıma ve taraftarlara aktarmak için çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

52 yaşındaki teknik adam, Tottenham'ın Londra'daki rakibi Chelsea ile iki sezon geçirdikten sonra İngiltere Premier Ligi'ne geri döndü.

Conte, Temmuz 2018'de görevden alınmadan önce Chelsea'yi 2017'de Premier Lig şampiyonluğuna ve 2018'de FA Cup 'a taşıdı.

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'Geçmişi kendi adına konuşuyor'

Neredeyse bir yıl futboldan uzak kaldıktan sonra Mayıs 2019'da Serie A devlerinden Inter Milan'ın Baş Antrenörlüğüne getirilerek kulüp yönetimine geri döndü.

İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Inter'i son on yıldaki ilk lig şampiyonluğuna taşıdı ve bu süreçte eski kulübü Juventus'un art arda dokuz şampiyonluk serisine son vererek bu yılın Mayıs ayında kulüpten ayrıldı.

Tottenham'ın futbol genel direktörü Fabio Paratici, "Hem İtalya hem de İngiltere'de kazandığı kupalar ve engin tecrübesiyle geçmişi her şeyi anlatıyor," dedi.

"Juventus'ta birlikte çalıştığımız Antonio'nun bize katabileceği nitelikleri ilk elden biliyorum ve yetenekli oyuncu grubumuzla çalışmasını görmek için sabırsızlanıyorum."

Eski bir Juve ve İtalya orta saha oyuncusu olan Conte, kulüpte 13 yıl geçirdi ve beş İtalya Serie A şampiyonluğu ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere bir dizi kupa kazandı.

Old Lady 'yi çalıştırmaya 2011 yılında başlayan Conte, Chelsea ve Inter Milan'daki başarılarının ardından üç yıl içinde kulübü beş kupaya taşıdı.

Conte, lider Chelsea'nin 10 puan gerisinde, sekizinci sırada yer alan Tottenham Hotspur'un başına geçiyor.

Tottenham'ın bir sonraki maçı Perşembe günü UEFA Avrupa Konferansı Ligi'nde Vitesse Arnhem'i ağırlayacağı maç olacak. Conte'nin bu karşılaşmada kulübede olup olmayacağı şu aşamada belli değil.

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Kaynak: edition.cnn.com