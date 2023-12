Antik tuğlalar Dünya'nın manyetik alanındaki devasa bir anomaliye dair yeni ipuçları veriyor

Bilim insanları kısa bir süre önce Mezopotamya'da ( bugünkü Irak ile Suriye, İran ve Türkiye'nin bir bölümünü kapsayan bölge) MÖ üçüncü ila birinci bin yıllara tarihlenen tuğlaları incelediklerinde, birinci bin yıla ait tuğlalarda manyetik imzalar tespit ettiler; bu da tuğlaların Dünya'nın manyetik alanının alışılmadık derecede güçlü olduğu bir zamanda pişirildiğini gösteriyor. Tuğlaların üzerinde Mezopotamya krallarının isimlerini taşıyan damgalar, araştırmacıların manyetik yükselişin zaman aralığını teyit etmelerini sağladı.

Bulgular, MÖ 1050 ile 550 yılları arasında meydana gelen ve "Levanten Demir Çağı Jeomanyetik Anomalisi" olarak adlandırılan bilinen bir manyetik dalgalanmayla örtüşüyordu. Bilim insanları, 18 Aralık'ta Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınladıkları raporda, bu dalgalanmanın daha önce Azor Adaları, Bulgaristan ve Çin'den gelen eserlerde arkeomanyetik analiz (çanak çömlek ve seramik arkeolojik objelerdeki tanelerin incelenerek Dünya'nın manyetik aktivitesi hakkında ipuçları elde edilmesi) kullanılarak belgelendiğini belirttiler.

University College London Arkeoloji Enstitüsü'nde Yakın Doğu arkeolojisi ve arkeolojik veri bilimi profesörü olan çalışmanın yazarlarından Mark Altaweel, "Mezopotamya'dan gelen antik eserlerin, manyetik alandaki dalgalanmalar gibi Dünya tarihindeki önemli olayları açıklamaya ve kaydetmeye yardımcı olması gerçekten heyecan verici" dedi.

Altaweel CNN'e gönderdiği e-postada "Mezopotamya'nın antik mirasını korumanın bilim ve daha geniş anlamda insanlık için neden önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

'İnsan yapımı kayalar'

Eski bir eser kemik veya ahşap gibi organik maddeler içerdiğinde, bilim insanları karbon izotoplarında korunan çürüme oranlarını karşılaştıran radyokarbon tarihleme yoluyla ne kadar eski olduğunu öğrenebilirler. Kansas'taki Wichita Eyalet Üniversitesi'nde antropoloji bölümünde yardımcı doçent olan çalışmanın başyazarı Matthew Howland, inorganik eserlerin (çanak çömlek veya seramik nesneler) yaşını ortaya çıkarmak için arkeomanyetik analizin gerekli olduğunu söyledi.

Howland CNN'e verdiği demeçte, çanak çömlek dünya çapındaki arkeolojik alanlarda en sık rastlanan eser türü olduğu için, bu tekniğin radyokarbon tarihleme için hayati bir tamamlayıcı olduğunu söyledi.

Howland, "Arkeomanyetik tarihleme, ısıtılan manyetik olarak hassas her türlü malzemeye uygulanabilir" dedi. Ve faydası arkeolojinin ötesine uzanıyor.

"Jeologlar genellikle Dünya'nın manyetik alanlarını incelemek için kayaların analizini kullanırlar, ancak daha yakın zamanlarda, henüz oluşma zamanları olmadığı için çok yeni kayaları inceleme imkanı olmadığında, arkeolojik eserleri kullanmamız gerekir" dedi. "Dünya'nın manyetik alanlarını incelemek için çamur tuğlalarını veya çanak çömlekleri insan yapımı kayalar olarak düşünebiliriz."

Bu yeni çalışmadan önce, Mezopotamya eserlerinden bu zamana tarihlenen çok az kesin arkeomanyetik kanıt vardı.

"Howland, "Buradaki veri eksikliği, Dünya'nın manyetik alanının o bölgedeki koşullarını anlama yeteneğimizi gerçekten kısıtlıyordu. Bu aynı zamanda arkeologların, "dünya arkeolojisinde inanılmaz derecede önemli bir bölge olan" Mezopotamya'daki birçok yerleşimin yaşını doğru bir şekilde hesaplayamadıkları anlamına geliyordu.

Manyetik çekim

Dünya bir manyetosferle çevrilidir - Dünya'nın çekirdeğindeki erimiş metallerin güçlü çalkalanmasıyla oluşan görünmez bir manyetizma balonu. Atmosferimizin güneşten gelen rüzgârlarla savrulup gitmesini önler. Manyetosfer milyarlarca yıldır sabit bir varlık olsa da, gücü zaman içinde artar ve azalır. ( ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre insan sağlığı manyetik alan dalgalanmalarından doğrudan etkilenmemektedir).

Yüksek sıcaklıklarda pişirilen kil eserler, manyetizmadan etkilenen demir oksit gibi minerallerde Dünya'nın o zamanki manyetizmasının bir "parmak izini" korur. Bu parmak izinin geri kazanılması, nesneyi tekrar tekrar ısıtıp soğutarak manyetik alanlara maruz bırakan ve ardından bunları kaldıran bir dizi manyetik deney içerir. Bu süreç, nesnenin orijinal manyetik yoğunluğu ile karşılaştırılan bir dizi yeni parmak izi yaratır.

Bilim insanları daha sonra nesneyi Dünya'nın manyetik alanındaki belirli bir faaliyet dönemiyle eşleştirebiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olan Cauê S. Borlina, "Genel olarak bu heyecan verici bir çalışma çünkü Dünya'nın manyetik alanının zaman içinde ne yaptığını anlamamıza yardımcı oluyor ve aksi takdirde imkansız olacak eserlerin yaşını belirlemeye de yardımcı olacak" dedi. Çalışmada yer almayan Borlina, antik ve modern manyetik alanlar ve bunların gezegen oluşumu ve yaşanabilirlik üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütüyor.

Borlina CNN'e gönderdiği e-postada, "En önemlisi, bu yüksek çözünürlüklü kayıtlar, yüzeydeki manyetik ani yükselmelerin Dünya'nın içinde olup bitenlerle nasıl bağlantılı olabileceğini anlamak için çok önemli" dedi. "Özellikle de Dünya'nın manyetik alanının oluştuğu dış çekirdekte."

Yeni analiz sadece önemli bir veri boşluğunu doldurmakla kalmadı, aynı zamanda o dönemin manyetik anomalisi hakkında yeni ipuçları da ortaya çıkardı.

Araştırmacıların örneklediği 32 taştan beşi, onları MÖ 604 ile 562 yılları arasındaki Nebukadnezar II dönemine bağlayan damgalar taşıyordu. Taşlardaki manyetizma ölçümleri, tuğlalar yapıldığında manyetik alanın hızlı ve yoğun bir şekilde güçlendiğini gösterdi. Dolayısıyla tuğlaların üzerindeki damgalar, sadece birkaç on yıla yayılan bir manyetik güç dalgalanmasının anlık görüntüsünü oluşturdu.

Howland, "Bundan sonraki adımlar, bu çalışmayı sürdürmek, Mezopotamya'dan daha fazla çamur tuğlaya uygulamak ve Dünya'nın manyetik alanının zaman içindeki yoğunluğuna dair üretebileceğimiz eğriyi daha da geliştirmek" dedi.

"Ancak belki de daha da heyecan verici olan, Irak ve Suriye'deki sit alanlarında çalışan arkeologların verilerimize bakıp aynı teknikleri tarihlenmemiş eserlere uygulayabilecek olmaları." "Bu, bölgede kralların kronolojisi konusunda yaşanan pek çok kronolojik tartışmanın çözülmesine yardımcı olabilir."

Mindy Weisberger, çalışmaları Live Science, Scientific American ve How It Works dergilerinde yer alan bir bilim yazarı ve medya yapımcısıdır.

