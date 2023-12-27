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Annika Sorenstam: Golf harikası saha tasarımında toplumsal cinsiyet kalıplarıyla savaşıyor

Sorenstam CNN'in Living Golf programına konuştu

Kurs tasarımında toplumsal cinsiyet kalıplarını ele alır

İsveçli "ANNIKA Markasını" büyütmeye devam ediyor

En büyük ders 'hayır demeyi öğrenmek'

Mayıs 2003'te, gezegendeki en iyi kadın golfçü olmakla yetinmeyen 32 yaşındaki İsveçli, Fort Worth, Teksas'taki Colonial Invitational'da karşı cinsle mücadele etmek için itibarını riske attı - 58 yıl sonra PGA Tour'da yarışan ilk kadın oldu.

O hafta dereceye giremedi ama bu, kariyerinin en önemli olaylarından biri olarak kaldı ve muhtemelen onu kamu bilincine çıkarmak için 93 kariyer zaferinden daha fazlasını yaptı.

On dört yıl sonra Sorenstam artık emekli, ancak bir iş kadını ve girişimci olarak başarılı bir kariyer yapıyor ve golf sahası tasarımının eşit derecede erkek egemen bir ortam olduğunu keşfettiği statükoya meydan okumaya devam ediyor.

'Seninle her yerde, her zaman oynarım'

CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya konuşan Sorenstam, "Düşündüğümden daha zor oldu" dedi.

"Bir kadın olarak, tasarımcı adayı olarak ismimi ringe attıklarında çoğu zaman 'oh, o zaman bu saha kısa ve kolay olacak' diyorlar.

"Bunun nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Sanırım kadınların daha kısa kurslar tasarlayacağına dair önceden belirlenmiş bir fikirleri var ve benim aklıma gelen bu değil.

"Kendimi elbette bir kadın olarak görüyorum ama aynı zamanda bir golfçüyüm ve dışarıdaki herhangi bir golf sahasında oynayabileceğimi hissediyorum ve sanırım belki de savunma mekanizmam 'hey, seninle her yerde, her zaman oynarım ve sonra oradan devam edebiliriz'."

Sorenstam dünyanın farklı yerlerinde üç saha tasarladı ve ilk bakışta bunları kesinlikle "kısa ve kolay" olarak tanımlayamazsınız. Çin'in Shenzhen kentindeki Mission Hills 6.703 yarda uzunluğunda ve Güney Afrika'daki Euphoria sahası 7.000 yardadan fazla.

Sorenstam, sahalarının her yetenek, yaş ve cinsiyetten golfçünün keyif alabileceği şekilde inşa edildiğini söylüyor.

Kısa bir süre önce 2017 Solheim Kupası'nda Avrupa Takımı'nın kaptanlığını yapan Sorenstam, "Bu oyunu büyüteceksek, gençler ve kadınlar için daha erişilebilir olması gerekiyor" diyor.

"Bu, alternatif tee'lere sahip olmak anlamına geliyor ama aynı zamanda şampiyonları ve uzun vurucuları tatmin edebilecek sahalara sahip olduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz.

"Bence uzun bir süre boyunca insanlar sadece şampiyona sahaları istediler ve bence bu dar görüşlülük. Eninde sonunda arazimiz tükenecek, 7.600 veya 7.800 yarda uzunluğunda sahalar inşa edemezsiniz, bu işe yaramayacak, bu oyunu eğlenceli hale getirmek için alternatif yollar bulmalıyız.

"Bence oyun çok zor ve insanları uzaklaştırıyor. Bu gerçekten bir cinsiyet sorunu olmamalı."

Saha tasarımı, Sorenstam'ın giyim yelpazesi, vakıf çalışmaları, golf akademisi ve çeşitli genç turnuvaları da dahil olmak üzere gelişen işinin tüm yönleri için bir şemsiye görevi gören Marka ANNIKA'nın sadece bir parçası.

'Başarılı olmaya kararlıydım'

İsmi büyük önem taşıyor ve her sezon sonunda LPGA, beş büyük turnuvada da en iyi dereceyi elde eden oyuncuya Rolex ANNIKA Major Ödülü'nü veriyor.

46 yaşındaki oyuncu, emekli olduktan sonra adını gerçek anlamda küresel bir markaya dönüştüren ilk kadın golfçü ve belki de herhangi bir spor dalındaki tek kadın sporcu.

Yaklaşık on yıl önce emekli olan ancak her zamankinden daha meşgul olduğunu söyleyen Sorenstam, "Kariyerimdeki bir sonraki adımı düşünürken, bu küçük anketi yapmaya karar verdik" dedi.

"İnsanlardan marka yaratmış erkek sporcuların isimlerini istedik ve sokaktaki herkes 10-15 isim sayabildi ama kadınlar için bunu yapamadılar çünkü çoğu zaman akıllarına harika sporcular geliyor ama marka yaratmış olmaları gerekmiyor.

"Dedim ki, 'neden fark ne? Neden Greg Norman'ın yaptığı gibi bir şey yapamıyorum? Neden Jack Nicklaus'un ya da John Elway'in ya da Magic Johnson'ın ya da her kimse onun yaptığı bir şeyi yapamıyorum?

"Evet, sanırım bu benim için bir meydan okuma haline geldi ve başarılı olmaya kararlıydım."

İş zekasının bir kısmını emekli bir IBM yöneticisi olan babası Tom'dan almış olsa da Sorenstam, bilgisinin çoğunu hayranlık duyduğu başarılı insanları taklit ederek ve kararlarına rehberlik edecek bir danışma kuruluyla etrafını sararak edindiğini açıkladı.

"Sadece baktım ve öğrendim, tıpkı golfte yaptığım gibi" diyen Sorenstam, 16 yıllık oyunculuk kariyerinde 10 büyük şampiyonluk kazandı. Turunu 59'a tamamlayan ilk kadın olan Sorenstam, aynı zamanda 22 milyon dolardan fazla para ödülü kazanarak tarihteki tüm kadın oyunculardan daha fazla para kazandı.

"59'la, bu anlamda bir öncü olmakla ve aynı zamanda erkeklerle oynamakla ve meydan okumaktan korkmamakla çok ilgisi var, bu yüzden markayı bir araya getirmek, Annika'nın şampiyon ve aynı zamanda kadın, anne, yenilikçi kişi olmasının bir karışımıydı ve hepsini bir araya getirmeye çalışıyordu."

'Markasına nasıl sahip çıkacağını biliyor'

ANNIKA markası, Sorenstam'ın genel müdür olan ve eşini "iş hayatında çok haklı" olarak tanımlayan kocası Mike McGee de dahil olmak üzere sadece küçük bir ekip tarafından yönetiliyor. McGee ve kocasının sekiz yaşında Ava ve altı yaşında Will adında iki çocukları var.

Sorenstam'ın stratejisi işi çok fazla büyütmemek çünkü uygulamalı bir yaklaşımı sürdürmek istiyor ve standartların düşmesini istemiyor.

CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte, son on yılda aldığı en büyük dersin "hayır demeyi öğrenmek" olduğunu söyledi.

"Her şeyin benim savunduğum şeylere uygun olması gerekiyor" diyor.

"O otantik hissi vermek için ayağımın ve elimin işin içinde olması benim için çok önemli, bu yüzden kim olduğumu ortaya koymaya çalışıyorum ve eğer uymuyorsa, o zaman anlaşmanın bir parçası değil.

"Çıtayı yüksek tutmayı severim, beklentilerim çok yüksektir ve yaptığım her şeyde bunu sağlamak istiyoruz."

'Hiç yavaşlamadım'

Dokuz kez büyük ödül kazanan ve erkekler oyununun efsanesi olan Gary Player, Sorenstam'ın kendini idare etme şeklinin büyük bir hayranı ve onu "markasına nasıl sahip çıkacağını gerçekten bilen" "harika bir katılımcı" olarak tanımlıyor.

Aynı zamanda NBC'nin LPGA büyük şampiyonaları yayınlarında analist olarak çalışan Sorenstam, gelecekte de bu markaya "sahip çıkmaya" tamamen odaklanmış görünüyor.

Sorenstam'ın 2003'te PGA Tour'a katılmasıyla kadın oyunlarının televizyondan izlenme oranı yüzde 44 artmıştı, peki büyükler turunda yeniden erkeklerin karşısına çıkmaya ne dersiniz?

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"Hayır, hayır," diyor. "Golf konusunda oldukça mutluyum ve başardıklarımdan çok memnunum ve kendimi test etmek gibi bir arzum yok.

"Ama işime gelince, hiç yavaşlamadım."

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Kaynak: edition.cnn.com