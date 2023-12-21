Annesine göre Novak Djokovic Avustralyalı yetkililer tarafından 'mahkum muamelesi' görüyor

CNN'e bağlı Seven Network ve Nine News'e göre, dünya 1 numarası Djokovic'in Avustralya Açık öncesinde ülkeye giriş vizesinin engellenmesinin ardından Melbourne'deki Park Hotel'e transfer edildiği düşünülüyor.

Daha önce Avustralya hükümeti tarafından Covid-19 karantina tesisi olarak kullanılan otel, şu anda mülteciler ve sığınmacılar için Alternatif Gözaltı Yeri (APOD) olarak kullanılıyor.

Annesi Perşembe günü oğluyla kısa bir süre konuştuğunu ve oğlunun kendisine uyuyamadığını söylediğini belirtti.

"Dünden beri, son 24 saattir onu bir mahkum olarak tuttukları için kendimi çok kötü hissediyorum. Bu hiç adil değil. Bu insani değil," dedi Dijana. Şu anda kaldığı yeri "korkunç" olarak nitelendiren Dijana, burayı "küçük bir göçmen oteli" olarak tanımladı.

"Çok kirli ve yemekler çok kötü" diye ekledi. "[Yetkililer] ona daha iyi bir otele ya da zaten kiralamış olduğu eve geçme şansı vermek istemiyorlar."

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Sırp süperstar aşı durumunu kamuoyuna açıklamadı, ancak Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 34 yaşındaki oyuncunun ülkeye gelenler için aşı zorunluluğuna "geçerli bir tıbbi muafiyeti olmadığını" söyledi.

Our World In Data'ya göre Sırbistan nüfusunun yüzde 46,76'sı Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış durumda.

Djokovic'in hukuk ekibi, Avustralya Sınır Kuvvetleri'nin vizesini iptal etme kararına karşı acil tedbir kararı alınmasını istedi. Reuters ve kamu yayıncısı ABC'ye göre ülkenin Federal Mahkemesi, Djokovic'in Avustralya'da kalmasına izin verilip verilmeyeceği ya da sınır dışı edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı Pazartesi gününe erteledi.

CNN, Djokovic'i ve menajerini temsil ettiğine inanılan avukatlara ulaştı.

Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, CNN'e bağlı Seven Network'e verdiği demeçte, "Nihayetinde Sağlık Bakanı Greg (Hunt), Bay Djokovic'e sorumluluklarının ve beklentilerinin ne olduğu konusunda kesinlikle, siyah-beyaz netti" dedi.

Joyce, Djokovic'e ülkeye girmek için iki kez aşı olması gerektiğinin söylendiğini belirtti.

"Sadece 'Covid aşısı oldum' demek yeterli değil."

Djokovic'in Haziran 2020'de virüs testi pozitif çıktı, ancak o zamandan beri yeniden enfekte olduğuna dair herhangi bir rapor gelmedi.

Kardeşi Djordje, Avustralyalı yetkililerin eylemini "ciddi bir diplomatik ihlal" olarak nitelendirdi ve oyuncu ile ailesi arasındaki iletişimin nasıl aniden kesildiğini anlattı.

Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında "Sanırım ilk 45 dakikada ailesi ve ekibiyle iletişim kuruyordu ve bu aniden kesildi" dedi.

"Üç buçuk saat boyunca telefonu elinden alındığı için hiçbir şekilde iletişim kuramadı."

Kardeşi, Djokovic'e sonunda telefonunun geri verildiğini ve başka bir tecrit odasına alındığını da sözlerine ekledi.

Kardeşine göre, vizesi iptal edildikten sonra Djokovic Melbourne Havaalanı'nın metal dedektörlerinden geçirildi ve tüm eşyaları ve bavulları elinden alındı.

Djordje, "Cüzdanı ve kıyafetleri elinden alındı," dedi. "Göçmen oteline, kirli bir odaya götürüldü ve Avrupa'ya giderken tüm eşyalarının kendisine geri verileceği söylendi."

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sırbistan Büyükelçisi Daniel Emery'ye "sözlü protestoda" bulundu.

Bakanlık tenisçinin Melbourne'de yaşadıklarını "uygunsuz ve insanlık dışı bir muamele" olarak nitelendirdi.

ABC'nin haberine göre Djokovic, tedbir kararı mahkemeye intikal ettiği sürece Avustralya'da kalacak.

Djokovic bu ay 10. Avustralya Açık şampiyonluğunu ve rekor kırarak 21. grand slam şampiyonluğunu kazanmayı umuyor. Turnuva 17 Ocak'ta başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek.

CNN'den AnneClaire Stapleton, Philip Wang ve Jessie Yeung haberleriyle katkıda bulundu. Reuters'ten ek haberler.

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Kaynak: edition.cnn.com