Anna Nordqvist, dramatik bir Kadınlar Açık turnuvasını kazanmak için cesaretini koruyor

İsveçli golfçü, yarışmanın sinir bozucu bir şekilde sona ermesinin ardından şampiyon olarak taçlandırılırken gülümsüyordu.

Nordqvist 18. deliğe girerken oyun arkadaşı Nanna Koerstz Madsen ile 12 under'da berabere kaldı ancak Danimarkalı'nın çift bogey yapmasını izlerken par ile bitirmek için sinirlerini korudu.

Nordqvist yaklaşık dört yıldır büyük bir şampiyonluk kazanamamıştı. 2009 LPGA Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğunu kazanan Nordqvist, 2017 Evian Şampiyonası'nda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Nordqvist galibiyetin ardından "Bir süredir bunu bekliyordum, birkaç yıldır kazanamıyordum," dedi.

"Çok fazla düşüş yaşadım, çok zor zamanlar geçirdim, bu yüzden bence bu biraz daha tatlı."

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'Kazanmayı sadece hayal edebilirdim'

Nordqvist, hatasız bir yedi-under-par 65'in ardından son güne girerken liderlik tablosunun zirvesine yükselmişti. Cumartesi gününü Koerstz Madsen ile dokuzda dokuz yaparak bitiren Nordqvist'in inanılmaz turunda yedi birdie vardı.

İkili daha sonra kendilerini son gün boyunca mücadelenin içinde buldu ve sonuç son delikte belirlendi.

Nordqvist sakinliğini korurken, Koerstz Madsen yeşile yaklaşırken yaptığı iki hatayla bir kabus yaşadı.

Bu durum Nordqvist'e şampiyonluğu kazanmak için iki vuruş şansı verdi ve 34 yaşındaki oyuncu hata yapmayarak ikinci denemesinde üçüncü büyük kupasını kazandı.

Şimdi 870,000$ kazanan ve yüzü gülen şampiyon, kocası tarafından kucaklandı ve rahat bir nefes aldı.

"Britanya Açık'ı kazanmayı sadece hayal edebilirdim," diye ekledi.

"Buradan 20 dakika uzaklıkta evlenmem gerekiyordu, bu yüzden burası gerçekten çok özel bir yer. Carnoustie'yi hiç bu kadar iyi durumda görmemiştim."

Georgia Hall, Madelene Sagstrom ve Lizette Salas son deliğe girerken kulüp binası liderliğini paylaştılar ancak kazananın bir atış gerisinde ikinci sırada bitirdiler. Hayal kırıklığına uğrayan Koerstz Madsen ise Minjee Lee ile birlikte üçüncü oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com