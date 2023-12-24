"Anlayışın ötesinde bir trajedi. Futbol dünyası Endonezya'daki stadyum faciasının kurbanlarının yasını tutuyor

Endonezyalı yetkililere göre dünyanın en ölümcül stadyum felaketlerinden biri olan olayda 300'den fazla kişi yaralandı ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada"Bu trajik olayın ardından hayatını kaybeden kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.

"FIFA ve küresel futbol camiasıyla birlikte tüm düşüncelerimiz ve dualarımız bu zor zamanda kurbanlar, yaralananlar, Endonezya Cumhuriyeti halkı, Asya Futbol Konfederasyonu, Endonezya Futbol Federasyonu ve Endonezya Futbol Ligi ile birlikte" dedi.

Polis, Endonezya'nın en büyük iki futbol takımı olan Arema FC ve rakibi Persebaya Surbaya taraftarlarının, ev sahibi Arema FC'nin Doğu Java'daki Malang şehrinde oynanan maçta 3-2 yenilmesinin ardından tribünlerde çatıştığını söyledi.

Doğu Java polis şefi Nico Afinta, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, kaybeden takımın taraftarlarının sahayı "işgal ettiğini" ve polisin göz yaşartıcı gaz sıktığını, bunun da boğulma vakalarına yol açan bir taraftar ezilmesini tetiklediğini söyledi.

Ölenler arasında iki polis memurunun da bulunduğunu söyleyen polis şefi, taraftarların bir çıkış kapısına doğru kaçarken ezilmenin meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Dünyanın dört bir yanındaki futbol kulüpleri ölenler için saygı duruşunda bulunuyor.

İspanya La Liga'dan yapılan açıklamada Pazar ve Pazartesi günü oynanacak beş maçın yanı sıra bir sonraki hafta oynanacak 10 maçta da bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyurulurken, İngiltere Premier Ligi'nin birçok kulübü de faciada hayatını kaybedenler için tweet attı.

Bu kulüpler arasında 1989 yılında Sheffield'daki Hillsborough Stadyumunda 96 taraftarının ölümüyle büyük bir trajedi yaşayan Liverpool FC de yer aldı.

"Endonezya'nın Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumunda meydana gelen olayları derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkesin düşünceleri şu anda etkilenen herkesle birlikte," diye tweet attı.

"Bugün Endonezya'nın Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumunda yaşanan olayları derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbol aracılığıyla bir bağ kuran herkesle birlikte, düşüncelerimiz bu trajediden etkilenen herkesle birlikte," şeklinde tweet attı.

Bu arada ev sahibi takım Arema FC'nin Başkanı Gilang Widya Pramana kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada özür diledi.

"Arema FC Başkanı olarak, bu olaydan etkilenen tüm Malang sakinlerinden özür diliyor, Kanjuruhan stadyumunda yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalardan büyük endişe duyuyor ve şiddetle kınıyorum" dedi.

"Kanjuruhan felaketinin kurbanı olan Aremania için derin üzüntü ve başsağlığı diliyorum, umarım yaslı ailelere cesaret verilir" diye ekledi.

Gilang, Arema FC yönetimine mağdurları tedavi eden sağlık hizmetleri merkeziyle koordinasyon sağlama talimatı verdiğini söyledi ve devam eden polis soruşturmasına tam destek verdiğini ifade etti.

"Biz de polis tarafından yürütülen soruşturmayı tamamen destekliyor ve taraflardan sorunun açık bir noktası bulunana kadar itidalli davranmalarını istiyoruz" dedi.

Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI) önümüzdeki hafta tüm maçları askıya aldı ve Arema FC'yi sezonun geri kalanında maçlara ev sahipliği yapmaktan men etti.

Endonezya gelecek yıl FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve 2023 Asya Kupası için de teklif verecek.

Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa yaptığı açıklamada, "Futbolu seven Endonezya'dan gelen bu trajik haberi duyduğumda derin bir şok ve üzüntü yaşadım ve AFC ve Asya futbol ailesi adına, kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi gönderirken, olayda yaralanan taraftarlara acil şifalar dileklerimizi ve Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI) ile kulüplere desteğimizi ifade ediyorum" dedi.

"Asya futbol ailesinin düşünceleri ve duaları bu çok zor anda Endonezya futbol ailesiyle birliktedir" diye ekledi.

Tarihin en kötü stadyum felaketlerinden biri

Doğu Java'da bulunan Kanjuruhan Stadyumu çoğunlukla futbol maçları için kullanılıyor ve tam kapasitesinin 38,000 seyirci olduğu tahmin ediliyor.

Ancak bakanlık yetkililerine göre Cumartesi günkü maç için 42,000 bilet kesildi.

Endonezya Emniyet Genel Müdürü Mahfud MD, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "(Büyük) sayıyı tahmin etmiştik ve bunun yerine maçın öğleden sonra yapılmasını önermiştik ancak maç akşam saatlerinde oynandı" dedi.

Bakan, stadyumun "maksimum kapasitesinin ötesinde doldurulduğunu" da sözlerine ekledi.

"Önerilerimiz karşılanmadı. Ayrıca sahadaki taraftarların Arema FC'nin taraftarları olduğunu vurgulamak isterim."

Endonezya'daki maçlarda daha önce de sorunlar yaşanmış, kulüpler arasındaki güçlü rekabet bazen taraftarlar arasında şiddete yol açmıştı.

Endonezyalı futbol analisti Dex Glenniza CNN'e yaptığı açıklamada, Arema ve Persebaya taraftarlarının birbirlerinin stadyumlarını ziyaret etmelerinin "yasak" olduğunu belirterek, "(Endonezya'da) şehirler arasında rekabet eden tüm spor kulüpleri her zaman gergin olur" dedi.

"Bu, taraftarlar arasında sürtüşme ve çatışmaları önlemek içindir" dedi. "Ancak taraftarlar arasında çoğu saha dışında olmak üzere hala pek çok olay yaşanıyor."

CNN'den Heather Chen, Raja Razek, Jake Kwon ve Kareem El Damanhoury haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com