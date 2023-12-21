Ankete göre Filistinliler Hamas'ın İsrail ile savaşa girme kararını destekliyor, ufukta siyasi bir çözüm görünmüyor

Göstericiler protesto için burada toplanacak, ancak CNN bir Pazar sabahı ziyaret ettiğinde insanlar işlerine devam ediyordu. Yine de Gazze 'deki savaştan fotoğraflar meydana asılmış, pankartlar ve çitlere asılmış, çok uzakta olmayan dehşeti hatırlatmaya ihtiyacı olan herkese hatırlatıyor.

Bir afişte, enkazı temizleyen kurtarma görevlilerinin resminin altında "Bu yıkım dünyanın vicdanını andırıyor" yazıyor.

Bir başka fotoğrafta ise bir hastanenin önündeki ambulanslar görülüyor ve üzerinde "Tıbbi Kahramanlar harekete geçilmesini istiyor: Gazze'deki Katliamı Durdurun!"

Halil Şikaki, yaklaşık bir mil ötede, masaların ve rafların evrak yığınları altında inlediği ofisinde çatışmayı düşünüyor.

Filistinlilerin ezici bir çoğunlukla Hamas'ın İsrail'le savaşa girme kararını desteklediğini söylüyor.

Araştırma şirketi Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi (PCPSR), Filistinlilerin tutumlarına ilişkin son anketinin sonuçlarını yayınladı.

Yedi yüz elli yetişkinle Batı Şeria'da yüz yüze görüşülmüş, 481 kişiyle de Gazze'de yine yüz yüze görüşülmüştür. Gazze'deki veri toplama işlemi, araştırmacıların hareket etmesinin daha güvenli olduğu son ateşkes sırasında yapıldı.

Normalde üç puan yerine dört puanlık bir hata payı olan ankete katılanların neredeyse dörtte üçü (%72) Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı başlatma kararının "doğru" olduğuna inanıyor.

Dörtte birinden azı (%22) bunun "yanlış" olduğunu söyledi.

Ancak bunun vahşete destek anlamına gelmediğini de ekliyor. "Hiç kimse bunu o gün Hamas tarafından işlenmiş olabilecek herhangi bir vahşete destek olarak görmemelidir."

Şikaki, "Filistinliler diplomasi ve müzakerelerin kendileri için bir seçenek olmadığına, Gazze üzerindeki kuşatma ve ablukayı ve genel olarak İsrail işgalini sona erdirmenin yolunun sadece şiddet ve silahlı mücadele olduğuna inanıyor" dedi.

Bu önemli ayrım, anketin üç veri noktasında ortaya çıkmaktadır. Ankete katılanların neredeyse %80'i PCPSR araştırmacılarına kadın ve çocukları evlerinde öldürmenin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Ankete katılanların daha da yüksek bir oranı (%85), 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin uluslararası haber kuruluşları tarafından gösterilen videoları izlemediklerini söyledi - bu rakam, ankete katılanların sadece %10'unun neden Hamas'ın o gün savaş suçu işlediğine inandıklarını söylediğini açıklayabilir.

Önemli ölçüde, Filistinliler de tıpkı İsrailliler gibi medyalarından çarpık bir bakış açısı alıyorlar. Shikaki, bu balon etkisine ek olarak, inkar edilebilirliği korumak için diğer kaynaklardan kaçınma arzusu da olabileceğini söylüyor. Shikaki'ye göre inkâr, stres ve acı dönemlerinde faydalıdır.

Savaş bölgesinde anket yapmak en sakin zamanlarda bile zorluklarla doludur. Bölgenin merkezinde ve güneyinde yaşayan insanlarla görüşmek, çoğu hala evinde olduğu için nispeten kolaydı, ancak Gazze'nin kuzeyindeki insanlarla anket yapmak kısmen tehlikeliydi çünkü pek çoğu sığınaklara yerleştirilmişti.

Ayrılmış bölgeler, farklı tutumlar

Bugün Filistin toprakları olarak adlandırılan Gazze ve Batı Şeria, 1948'den bu yana coğrafi olarak birbirinden ayrılmış durumda. Son yıllarda bu ayrılık iki halk arasında kök salmaya başladı; bunun en önemli nedeni Filistinlilerin bölgeler arasında hareket etmesinin giderek zorlaşması.

İsrail'in askerlerini ve yerleşimcilerini Gazze'den çıkardığı ve Mısır'ın yardımıyla bölgeyi fiilen kapattığı 2005 yılından bu yana, Gazze'deki Filistinlilerin günlük deneyimleri Batı Şeria'daki Filistinlilerden daha da farklılaştı.

Bölgeler siyasi olarak bölünmüş durumda. Yaşlanan Başkan Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin Yönetimi Batı Şeria üzerinde kısmi kontrole sahipken, Hamas Gazze'de olup bitenleri kontrol ediyor - ya da İsrail işgal edene kadar ediyordu.

Bu farklılıklar, özellikle şiddet kullanımı konusunda ankete katılanların tutumlarına da yansımıştır.

Gazze'de silahlı mücadeleye destek Eylül 2022'de (mevcut savaştan bir yıl önce) %50'den Aralık 2023'te %56'ya çok az bir artış göstermiştir. Batı Şeria'da ise Eylül 2022'de %35 olan destek Eylül 2023'te (savaştan bir ay önce) %54'e yükselerek dramatik bir artış göstermiştir. Bu ay yapılan ankette silahlı mücadeleye destek Batı Şeria'da %68'e ulaştı.

Şikaki'ye göre bu farklılaşmalar, Batı Şeria'da şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik, ABD ve Avrupa'nın kınamalarına neden olan saldırılarındaki artışı ve İsrail'in mevcut aşırı sağcı hükümetinin bu durumdan fazla rahatsız olmadığı yönündeki yaygın hissi yansıtıyor.

Hamas, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, özellikle Batı Şeria'daki Filistinliler arasında giderek artan bir destek buluyor. Eylül 2023 ile Aralık 2023 arasındaki üç ayda militan gruba siyasi parti olarak verilen destek yaklaşık dört kat arttı (%12'den %44'e).

Kuşatma altındaki Gazze'de ise destek Eylül'de %38 ve Aralık'ta %42 ile nispeten sabit kaldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nü 1990'larda İsrail'le tarihi anlaşmalara götüren, Filistin Yönetimi'ni kuran ancak çatışmanın en temel sorunlarından bazılarını çözmeye yanaşmayan Filistin Yönetimi Başkanı Abbas'ın laik-milliyetçi partisi El Fetih'in desteği bölge genelinde üç ay önce %26 iken şimdi %17'ye düştü.

Abbas'ın kendisine verilen destek ise daha da düşük - hatta o kadar düşük ki Abbas neredeyse tamamen gözden düşmüş olarak görülüyor.

İnkârdan çıkıp hesaplaşmaya doğru mu?

Ancak Shikaki, Hamas'a verilen desteğin artmasının abartılmaması gerektiği konusunda uyarıyor, en azından şimdilik. Daha fazla Filistinli Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği vahşetle yüzleştikçe tutumlar değişebilir; ancak Gazze yoğun saldırı altında kaldığı sürece bunun gerçekleşmesi pek olası değil.

Kaç kişinin 7 Ekim videolarını izlediği ve bölgeler arasındaki farklar yine önemli. Gazze'de ankete katılanların %25'i bu tür videoları izlediğini söylerken, tüm katılımcıların %16'sı araştırmacılara Hamas'ın savaş suçu işlediğini söyledi. Batı Şeria'da ise bu oranlar sadece %7 ve %1'dir.

Shikaki, Gazze'nin Batı Şeria'ya kıyasla inkârdan daha hızlı çıktığını ve bunun Hamas için bir hesaplaşma anlamına geldiğini söylüyor. Şimdiden Gazzelilerin sadece %38'i militan grubun savaştan sonra yönetime döndüğünü görmek istiyor.

Ancak önemli olan sadece tek bir günde yaşanan olaylarla ilgili farkındalığın artması değil. Savaş bittiğinde siyaset yeniden başladığında ne olacağı ve Filistinlilerin herhangi bir siyasi ufuk görüp görmeyeceği de önemli.

Shikaki, insanların İsrail'in işgali sona erdirmesinin tek yolunun İsraillilere acı ve ıstırap çektirmek olduğuna inandığı bir dönemde, Filistinlilerin Hamas'ı şiddeti etkili bir şekilde uygulayabilecek en yetenekli parti olarak gördüğünü söylüyor.

Öte yandan, "Filistinlilere İsrail işgalinin kalıcı olarak sona erdirilmesi ve bir Filistin devletinin kurulması için müzakere seçeneği sunduğunuzda ... Hamas'a destek muhtemelen savaştan önceki seviyesinin altına düşecektir" diyor.

İki devletli çözüme destek son üç ayda Gazze ve Batı Şeria'da büyük ölçüde sabit kalarak %32'den %34'e yükseldi, ancak tarihsel olarak bu rakamlar hala düşük. Geçmişte, PCPSR anketleri İsrail devletinin yanında bağımsız bir Filistin'in varlığına verilen desteğin %70 ile %80 arasında olduğunu göstermiştir.

ABD Başkanı Joe Biden hem İsraillileri hem de Filistinlileri müzakerelerin önemli olduğuna ikna etmeye çalışmış ve geçen ay "İki devletli bir çözüm olmadan (çatışmanın) nihai olarak sona ereceğini düşünmüyorum" demiştir. Sorun şu ki, Filistinliler ona inanmıyor gibi görünüyor. Ankete katılanların neredeyse dörtte üçü (%70) ABD'nin Filistin devletiyle ilgili söylemlerini ciddi bulmadıklarını söyledi.

Şikaki bunun neden böyle olduğunun açık olduğunu söylüyor.

"Tüm bu güce sahip olduğunuz için, 'İsrail'e karşı koz kullanamam' dediğinizde insanlar size inanmayacaktır. Yani sonuç olarak iki devletli çözüme sözde hizmet ediyorsunuz ama bunu gerçeğe dönüştürmek için hiçbir şey yapmaya niyetiniz yok."

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Kaynak: edition.cnn.com