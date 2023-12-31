Anime, buzdan heykel ve Buffalo kanatları: NFL takımları 2022 sezon programı açıklanırken yaratıcılıklarını konuşturuyor

Ancak genellikle nispeten basit olan bu prosedürü renklendirmek için takımlar gerçekten yaratıcı olma fırsatını yakaladı.

Perşembe günü NFL ve franchise'ları 2022 sezonunun programını açıkladı ve bazı ağız sulandıran çatışmalar için kesin tarihler ve haftalar ortaya çıktı.

Yaratıcı sosyal medya kullanımıyla ünlü Los Angeles Chargers, yaklaşan programını bir anime film şeklinde duyurmaya karar verdi.

Son Super Bowl şampiyonu LA Rams, takımın en büyük yıldızlarından bazılarının takımın maç tarihlerini ortaya çıkarmak için bir soygun gerçekleştirmeye çalışmasını içeren "Stealing the Schedule" (Programı Çalmak) başlıklı bir video yayınladı.

Indianapolis Colts, Matty Ice lakaplı yeni oyun kurucusu Matt Ryan'ın buz oymacılığı yaptığı bir video yayınlarken, New York Jets de programını "bağlamından koparılmış" bir şekilde yayınladı ve Jets oyuncularının bir Viking uzun gemisinin yanında kürek çekerek takımın Minnesota Vikings ile oynayacağı 13. Hafta maçını duyurduğu bir video yayınladı.

Önemli maçlar

Komik videolar ve eğlenceli tweet'lerin dışında - Chargers'ın 2022'deki rakiplerini popüler kahvaltılık yiyecek ve atıştırmalık Pop Tarts olarak tanımlaması da dahil - Perşembe günü açıklanan cazip maçlar vardı.

Sezon 8 Eylül Perşembe günü son şampiyon Rams'in Buffalo Bills'i ağırlayacağı ve Super Bowl LVII'nin çok erken bir ön gösterimi olabilecek maçla başlayacak.

Dikkat edilmesi gereken diğer büyük maçlar arasında Kansas City Chiefs'in 2. haftada Chargers'ı ağırlaması, Green Bay Packers'ın 15. haftada Rams'i ağırlaması ve yılbaşı günü Los Angeles'ta Chargers'ın Rams'i ağırlayacağı karşılaşma yer alıyor - her iki takım da iç saha maçlarını SoFi Stadyumunda oynayacak.

NFL'in diğer önemli futbol günlerinden biri olan Şükran Günü'nde aileler yemeklerinin tadını çıkarırken genellikle üç maç oynanır.

Bu yıl da durum farklı değil: Bills, Detroit Lions ile karşılaşmak üzere yola çıkıyor, ardından New York Giants, Dallas Cowboys'u ağırlıyor ve New England Patriots'un Minnesota'ya gitmesiyle futbol şenliği sona eriyor.

Geçmiş yıllardan farklı olarak NFL, Noel Günü'nde oynadığı maç sayısını bu yıl üçe çıkarıyor.

Miami Dolphins 25 Aralık Pazar günü Packers'ı, Rams Denver Broncos'u ve Arizona Cardinals da Tampa Bay Buccaneers'ı ağırlayacak.

NFL'in 2022 sezonuna ilişkin tüm programına buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com