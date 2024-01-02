Angela Bassett en iyi erkek oyuncu Oscar'ı sunumu sırasında Austin Butler'ın elini tuttu

Babu Social Networks'ün CEO'su Nadine Babu, "Elvis" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaylığı okunduktan sonra Bassett'in Austin Butler'ın elini tuttuğu bir klibi twitter'da yayınladı.

Babu, "Austin Butler gerginken elini tutan Angela Bassett... tam da hayal ettiğim gibi bir kadın," diye tweet attı.

Ne "Black Panther "deki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilen Bassett ne de "Wakanda Forever: Wakanda Forever" filmindeki performansıyla aday olan Bassett de Butler da kazanamadı ama internet onların dostluğundan keyif aldı.

İnsanlar, Jamie Lee Curtis kendi kategorisinde kazandığında Bassett'in görünüşte hayal kırıklığına uğramış tepkisi konusunda daha bölünmüştü.

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Kaynak: edition.cnn.com