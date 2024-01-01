Andy Murray ve Naomi Osaka Çin Açık'ta göz doldurdu

Murray, geçen ay ABD Açık'ta yarı finalist olan dünya 13 numarası Matteo Berrettini'yi 7-6 (7-2) 7-6 (9-7) yenerek teklerdeki geri dönüşünü sürdürdü.

Ocak ayında kariyerini kurtaran bir kalça ameliyatı geçiren üç kez grand slam şampiyonu, Ağustos ayında Cincinnati'de teklere geçici bir dönüş yaptı ancak önceki dört turnuvada 16. turun ötesine geçemedi.

Geçtiğimiz ay kendi şehri Osaka'da şampiyonluk kazanan 4 numaralı seribaşı Osaka, Pekin'de elemelerden gelen Andrea Petkovic'i 6-2 6-0 ile geçti.

59 dakika süren galibiyet 21 yaşındaki oyuncunun galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Eski dünya 1 numarası, rahat bir galibiyete giden yolda beş ace ve 21 winner vuruşu yaptı ve sadece bir kırılma noktasıyla karşılaştı - ki onu da kurtardı.

Japon yıldız, başarısındaki yükselişin en önemli nedeni olarak antrenör değişikliğini gösterdi.

OKU: Kim Clijsters emeklilikten ayrılıyor, 36 yaşında tenise döneceğini açıkladı

Osaka, Amerika Açık'tan sonra iki grand slam şampiyonluğunun arkasındaki akıl hocası Sascha Baijin'in yerine geçen antrenörü Jermaine Jenkins'ten ayrıldı ve şimdi babası Leonard François ile çalışıyor.

"Bu beni biraz geriye götürdü çünkü o her zaman etrafımdaydı ama çoğunlukla gölgede kaldı," dedi galibiyetten sonra.

"Onun benim oyunumu en iyi bilen kişi olduğunu söyleyebilirim. İyi ya da kötü, tetikleyici kelimeleri bilen kişi o."

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Ocak ayında Avustralya Açık'ı kazandıktan sonra Osaka hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçirdi ve diğer tüm grand slamlerde çeyrek final aşamasından önce elendi.

2018 Amerika Açık şampiyonu üçüncü turda Alison Riske ya da Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com