içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerTenis

Andy Murray ve Naomi Osaka Çin Açık'ta göz doldurdu

Andy Murray kalça ameliyatından döndükten sonraki en etkileyici galibiyetini elde ederken, Naomi Osaka da Çin Açık'ta üçüncü tura çıkmak için güçlü bir performans sergiledi.

 and  John Stellmacher
2 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Andy Murray ve Naomi Osaka Çin Açık'ta göz doldurdu

Murray, geçen ay ABD Açık'ta yarı finalist olan dünya 13 numarası Matteo Berrettini'yi 7-6 (7-2) 7-6 (9-7) yenerek teklerdeki geri dönüşünü sürdürdü.

Ocak ayında kariyerini kurtaran bir kalça ameliyatı geçiren üç kez grand slam şampiyonu, Ağustos ayında Cincinnati'de teklere geçici bir dönüş yaptı ancak önceki dört turnuvada 16. turun ötesine geçemedi.

Geçtiğimiz ay kendi şehri Osaka'da şampiyonluk kazanan 4 numaralı seribaşı Osaka, Pekin'de elemelerden gelen Andrea Petkovic'i 6-2 6-0 ile geçti.

59 dakika süren galibiyet 21 yaşındaki oyuncunun galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Eski dünya 1 numarası, rahat bir galibiyete giden yolda beş ace ve 21 winner vuruşu yaptı ve sadece bir kırılma noktasıyla karşılaştı - ki onu da kurtardı.

Japon yıldız, başarısındaki yükselişin en önemli nedeni olarak antrenör değişikliğini gösterdi.

OKU: Kim Clijsters emeklilikten ayrılıyor, 36 yaşında tenise döneceğini açıkladı

Naomi Osaka Andrea Petkovic'i mağlup ettikten sonra kutlama yapıyor.

Osaka, Amerika Açık'tan sonra iki grand slam şampiyonluğunun arkasındaki akıl hocası Sascha Baijin'in yerine geçen antrenörü Jermaine Jenkins'ten ayrıldı ve şimdi babası Leonard François ile çalışıyor.

"Bu beni biraz geriye götürdü çünkü o her zaman etrafımdaydı ama çoğunlukla gölgede kaldı," dedi galibiyetten sonra.

"Onun benim oyunumu en iyi bilen kişi olduğunu söyleyebilirim. İyi ya da kötü, tetikleyici kelimeleri bilen kişi o."

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Ocak ayında Avustralya Açık'ı kazandıktan sonra Osaka hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçirdi ve diğer tüm grand slamlerde çeyrek final aşamasından önce elendi.

2018 Amerika Açık şampiyonu üçüncü turda Alison Riske ya da Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

.aussiedlerbote.de
Spor

ABD Futbolu eşit ücret anlaşmasını kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF), Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takım Oyuncuları Birliği (USWNTPA) ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı Oyuncuları Birliği (USNSTPA) "eşit ücret ve uluslararası futbolda ileriye dönük küresel standardı belirleyen" bir...

 and  Carmen Simpson
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

.aussiedlerbote.de
Spor

ABD Futbolu eşit ücret anlaşmasını kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF), Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takım Oyuncuları Birliği (USWNTPA) ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı Oyuncuları Birliği (USNSTPA) "eşit ücret ve uluslararası futbolda ileriye dönük küresel standardı belirleyen" bir...

 and  Carmen Simpson
Üyeler Herkese Açık