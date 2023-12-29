Andy Murray kariyerini kurtaran ameliyatın ardından Wimbledon'da çiftlerde oynayacak

Queen's Club'da Feliciano Lopez ile birlikte, altı ay önce kariyerini kurtaran kalça ameliyatından bu yana ilk çiftler maçını kazanan İskoç tenisçi şimdi gözünü Wimbledon'da başarıya dikti.

Murray, çim kort turnuvasında Fransız Pierre-Hugues Herbert ile eşleşeceğini doğruladı ve bu mücadeleyi dört gözle beklediğini söyledi.

Herbert dört grand slam çiftler şampiyonluğunun tamamını kazandı ve 2016'da teklerde Murray gibi o yıl Wimbledon'da Nicolas Mahut ile ortaklık kurarak zafere ulaştı.

"O (Herbert) koçuma Wimbledon'da çiftlerde oynamayacağını söylemişti. Fransa Açık ve Wimbledon'da teklere konsantre olacaktı," diyor Murray.

"Ve sonra, tam olarak ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum ama birkaç hafta önce [onunla] temasa geçti. Sanırım ekibiyle konuştu ve bunun iyi bir şey olabileceğini düşündü."

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Barty reddi

Çiftlerde başarı şansı yüksek olmasına rağmen Murray karışık çiftlerde de yer almak istiyor.

Ancak eski bir dünya 1 numarası olmasına rağmen partner bulmakta zorlanıyor.

"Birkaç oyuncuyla konuştum. Şimdiye kadar birkaç kez reddedildim," diye şaka yaptı Murray.

"Çiftlerde oynamayı taahhüt etmiş olan tekler oyuncularına sordum ve üç etkinlikte oynamayı taahhüt etmek istemediler, bunu tamamen anlıyorum çünkü bu çok fazla.

"Eğer teklerde ileri gitme hedefiniz varsa, belki de üçünü de oynamak istemeyebilirsiniz."

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BBC Sport için kaleme aldığı köşe yazısında Murray, Fransa Açık'ın yeni şampiyonu Ashleigh Barty 'nin talebini reddeden kadınlardan biri olduğunu ve Avustralyalı oyuncunun teklere odaklanmayı tercih ettiğini açıkladı.

"Elbette bunu anlıyorum," diye yazdı Murray. "Birlikte oynayamayacak olmamız çok üzücü çünkü mümkün olan en iyi partneri istiyorum."

Murray'nin Wimbledon'daki varlığı, İskoç tenisçinin Ocak ayında Avustralya Açık'ta tenise veda etmeye yakın görünmesinin ardından bir nevi bonus oldu.

Uzun süredir devam eden kalça sorunundan kaynaklanan ağrılarla mücadele ediyordu ancak uzun zamandır ilk kez ağrısız olduğunu söyledi.

"Artık kalçamda hiç ağrı yok. Uzun zamandır ağrı çekiyordum," dedi Mart ayında CNN Sport 'a verdiği demeçte.

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Kaynak: edition.cnn.com