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Andy Murray kalçasından ameliyat oldu ve Wimbledon'a dönmeyi hedefliyor

Murray geçen yazdan beri oynamıyor

İskoçyalı oyuncu Avustralya Açık'tan çekildi

Eski dünya 1 numarası üç grand slam kazandı

30 yaşındaki Britanyalı, geleceği konusunda iyimser olduğunu ve dünyanın önde gelen kalça cerrahlarından Dr. John O'Donnell tarafından sağ kalçasından geçirilen ameliyatın ardından bu Temmuz ayında Wimbledon'da oynamayı hedeflediğini söyledi.

Üç grand slam şampiyonu Facebook sayfasında "Bugün Melbourne'deki St Vincent Hastanesi'nde başarılı bir sağ kalça ameliyatı geçirdim," dedi.

"Çim kort sezonunda rekabetçi tenise dönmeyi dört gözle bekliyorum. Son birkaç gündeki tüm iyi dilekler ve destek için herkese teşekkürler. Bunun üstesinden geleceğim."

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Şu anda dünyada 19. sırada yer alan Murray, Temmuz 2017'den bu yana müsabakalara katılmıyor. İskoç oyuncu Ağustos ayında ABD Açık'a geri dönmeyi denedi ancak turnuvanın başlamasından iki gün önce turnuvadan çekildi ve geçen hafta da 15 Ocak'ta başlayacak olan Avustralya Açık'tan çekildi.

İki kez Wimbledon şampiyonu olan oyuncu geçen hafta Instagram'da ameliyatın "ikincil seçenek" olduğunu çünkü "başarılı bir sonuç alma şansının istediğim kadar yüksek olmadığını" yazdı.

Ameliyat olma konusundaki isteksizliği anlaşılabilir bir durumdu. Geçmişte kalça ameliyatı olan eski dünya 1 numaraları Gustavo Kuerten ve Lleyton Hewitt gibi oyuncular eski formlarını yeniden yakalamakta zorlandılar.

İki kez grand slam şampiyonu olan Hewitt, 2008'de geçirdiği ameliyattan sonra grand slam'lerin son aşamalarına ulaşamazken, Kuerten'in 2002'de bıçak altına yattıktan sonraki en iyi derecesi Avustralya Açık üçüncü turu oldu.

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Ancak hastane yatağından İngiliz tenis muhabirlerine konuşan Murray, "tenis oynamayı henüz bırakmadığını" söyledi.

"Tekrar en yüksek seviyede yarışacağım" diye ekleyen Murray, kalçasının kendisini ilk kez rahatsız etmeye başladığı 2008 yılından bu yana O'Donnell ile temas halinde olduğunu açıkladı.

"Gelecek konusunda çok iyimserim - cerrah nasıl gittiği konusunda çok mutlu."

Britanyalı oyuncu iki hafta içinde Britanya'ya geri dönebilecek kadar formda olması gerektiğini ve dönüş için 14 haftalık bir süre verildiğini söyledi.

"Planım çim saha sezonu civarında, belki de ondan önce, sahalara dönmek. Rehabilitasyonun düzgün bir şekilde yapıldığından emin olmak ve ameliyatın olabildiğince başarılı geçtiğinden emin olmak için acele etmeyeceğim."

Bu sezonki Wimbledon'a kadar Murray neredeyse bir yıl boyunca sahalardan uzak kalacak ve en son 12 Temmuz 2017'de Sam Querrey tarafından çeyrek finalde elendiği Wimbledon'da oynamış olacak.

İki çocuk babası oyuncu gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay iki yaşına basacak olan büyük kızının kendisini izleyebilme arzusunun, sporunun zirvesine geri dönme motivasyonunu oluşturduğunu söyledi.

The Independent'a göre, "Yapmak istediğim şeylerden biri, büyük kızım beni izleyene ve hayatımı kazanmak için ne yaptığımı biraz olsun anlayana kadar oynamak" dedi.

"Bu gerçekten yapmak istediğim bir şey. Oynamaya devam etmem için beni motive eden şeylerden biri de bu."

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Kaynak: edition.cnn.com