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Andy Murray kalçasından ameliyat oldu ve Wimbledon'a dönmeyi hedefliyor

Geçtiğimiz hafta Andy Murray uzun süredir devam eden kalça sakatlığını tedavi etmek için cerrahın bıçağı altına yatmaktan kaçınmak istediğini söyledi, ancak eski dünya 1 numarası kariyerini yeniden yoluna koymak amacıyla Avustralya'da ameliyat olduğunu açıkladı.

 and  Grigoriy Williams
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Hastane yatağından konuşan Murray, gazetecilere "henüz tenis oynamayı bitirmediğini" söyledi..aussiedlerbote.de
Hastane yatağından konuşan Murray, gazetecilere "henüz tenis oynamayı bitirmediğini" söyledi..aussiedlerbote.de

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Andy Murray kalçasından ameliyat oldu ve Wimbledon'a dönmeyi hedefliyor

Murray geçen yazdan beri oynamıyor

İskoçyalı oyuncu Avustralya Açık'tan çekildi

Eski dünya 1 numarası üç grand slam kazandı

30 yaşındaki Britanyalı, geleceği konusunda iyimser olduğunu ve dünyanın önde gelen kalça cerrahlarından Dr. John O'Donnell tarafından sağ kalçasından geçirilen ameliyatın ardından bu Temmuz ayında Wimbledon'da oynamayı hedeflediğini söyledi.

Üç grand slam şampiyonu Facebook sayfasında "Bugün Melbourne'deki St Vincent Hastanesi'nde başarılı bir sağ kalça ameliyatı geçirdim," dedi.

"Çim kort sezonunda rekabetçi tenise dönmeyi dört gözle bekliyorum. Son birkaç gündeki tüm iyi dilekler ve destek için herkese teşekkürler. Bunun üstesinden geleceğim."

OKU: Murray Avustralya Açık'tan çekildi

Serena Williams 2018'de geri dönüş yapacak olan bir avuç grand slam şampiyonundan biri. Ocak ayında Avustralya Açık'ı kazandıktan sonra ara vermişti... hem de hamileyken.
Williams 3,5 ay önce kızı Alexis Olympia'yı doğurdu ve antrenmanlara geri döndü. Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, Williams'ın önümüzdeki ay Melbourne'de oynamasını beklediğini söyledi.
Eğer Serena oynar ve Avustralya Açık'ı kazanırsa, Avustralyalı Margaret Court ile tüm zamanların grand slam liderliğini 24 ile paylaşacak.
Geri dönüş yapan bir diğer oyuncu ise Novak Djokovic. 12 kez grand slam kazanan oyuncu, dirseğindeki sakatlık nedeniyle Temmuz ayından bu yana müsabakalara çıkmıyordu.
Djokovic, 2015-2016 yılları arasında üst üste dört büyük kupa kazanmasını sağlayan formunu yeniden yakalamak istiyor. Rod Laver'ın 1969'daki şampiyonluğundan bu yana üst üste dört şampiyonluk kazanan ilk isim oldu.
Djokovic'in arkadaşı Andy Murray de sahalara geri dönecek. Djokovic gibi Murray de Wimbledon'ın ardından sezonu kapatmıştı.
Murray geçen yıl Djokovic'in yerine dünya 1 numarası oldu ancak 2017'de uzun süredir devam eden kalça sorunu nedeniyle sıkıntı yaşadı. Antrenörü Ivan Lendl ile de bağlarını kopardı.
Bu yıl Victoria Azarenka için sorun sakatlık değildi. Aralık 2016'da doğum yaptıktan sonra Azarenka Haziran ayında yarışmaya geri döndü.
Ancak Azarenka oğlunun babasıyla bir velayet savaşına karıştı ve Wimbledon'dan sonra bir daha oynamadı. Azarenka Ocak ayının ilk haftasında Auckland'daki ASB Classic için wildcard aldı ancak şimdi geri çekildi.
Maria Sharapova, Nisan ayında doping yasağından döndükten sonra ilk tam sezonunda oynayacak. Meldonyum testi pozitif çıktığı için başlangıçta iki yıl men cezası alan Sharapova'nın cezası 15 aya indirildi.
Sharapova'nın 2017'de öne çıkan başarıları arasında ABD Açık'ın ilk turunda mevcut 1 numara Simona Halep'i yenmesi ve Ekim ayında Çin'de kazandığı şampiyonluk yer alıyor.
Serena, Djokovic, Murray: 2018 tenis geri dönüşlerinin yılı

Şu anda dünyada 19. sırada yer alan Murray, Temmuz 2017'den bu yana müsabakalara katılmıyor. İskoç oyuncu Ağustos ayında ABD Açık'a geri dönmeyi denedi ancak turnuvanın başlamasından iki gün önce turnuvadan çekildi ve geçen hafta da 15 Ocak'ta başlayacak olan Avustralya Açık'tan çekildi.

İki kez Wimbledon şampiyonu olan oyuncu geçen hafta Instagram'da ameliyatın "ikincil seçenek" olduğunu çünkü "başarılı bir sonuç alma şansının istediğim kadar yüksek olmadığını" yazdı.

Ameliyat olma konusundaki isteksizliği anlaşılabilir bir durumdu. Geçmişte kalça ameliyatı olan eski dünya 1 numaraları Gustavo Kuerten ve Lleyton Hewitt gibi oyuncular eski formlarını yeniden yakalamakta zorlandılar.

İki kez grand slam şampiyonu olan Hewitt, 2008'de geçirdiği ameliyattan sonra grand slam'lerin son aşamalarına ulaşamazken, Kuerten'in 2002'de bıçak altına yattıktan sonraki en iyi derecesi Avustralya Açık üçüncü turu oldu.

Murray bir grand slam daha kazanabilir mi? Facebook sayfamızda görüşlerinizi belirtin.

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Ancak hastane yatağından İngiliz tenis muhabirlerine konuşan Murray, "tenis oynamayı henüz bırakmadığını" söyledi.

"Tekrar en yüksek seviyede yarışacağım" diye ekleyen Murray, kalçasının kendisini ilk kez rahatsız etmeye başladığı 2008 yılından bu yana O'Donnell ile temas halinde olduğunu açıkladı.

"Gelecek konusunda çok iyimserim - cerrah nasıl gittiği konusunda çok mutlu."

Britanyalı oyuncu iki hafta içinde Britanya'ya geri dönebilecek kadar formda olması gerektiğini ve dönüş için 14 haftalık bir süre verildiğini söyledi.

"Planım çim saha sezonu civarında, belki de ondan önce, sahalara dönmek. Rehabilitasyonun düzgün bir şekilde yapıldığından emin olmak ve ameliyatın olabildiğince başarılı geçtiğinden emin olmak için acele etmeyeceğim."

Bu sezonki Wimbledon'a kadar Murray neredeyse bir yıl boyunca sahalardan uzak kalacak ve en son 12 Temmuz 2017'de Sam Querrey tarafından çeyrek finalde elendiği Wimbledon'da oynamış olacak.

İki çocuk babası oyuncu gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay iki yaşına basacak olan büyük kızının kendisini izleyebilme arzusunun, sporunun zirvesine geri dönme motivasyonunu oluşturduğunu söyledi.

The Independent'a göre, "Yapmak istediğim şeylerden biri, büyük kızım beni izleyene ve hayatımı kazanmak için ne yaptığımı biraz olsun anlayana kadar oynamak" dedi.

"Bu gerçekten yapmak istediğim bir şey. Oynamaya devam etmem için beni motive eden şeylerden biri de bu."

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Kaynak: edition.cnn.com

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